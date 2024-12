I musei più piccoli del mondo: quando l’arte e la storia entrano in miniatura. Uno è in Italia, dove? Lo hai mai visto?

Muniamoci di lente d’ingrandimento e portiamoci alla scoperta dei musei più piccoli del mondo, perfetti per chi cerca esperienze culturali uniche in spazi ridottissimi.

1. Warley Museum, Regno Unito

Situato in una classica cabina telefonica rossa, questo museo nel villaggio di Warley, nello Yorkshire, è un gioiello. Gli abitanti del luogo curano le esposizioni, che raccontano storie locali come i legami del villaggio con una birreria cinese. Sul pavimento, mosaici realizzati con frammenti di ceramiche trovati nei giardini del posto aggiungono un tocco artistico. Ideale per un itinerario tipicamente britannico.

2. Mmuseumm, New York, USA

Un ex vano ascensore ospita questa galleria di “storia naturale moderna”. Tra gli oggetti in mostra, trascrizioni degli ultimi messaggi di testo inviati da persone care e un bottone Amazon Dash per ordinare snack. Aperto 24 ore su 24, il Mmuseumm celebra l’insolito e il commovente attraverso oggetti quotidiani

3. Ethno Museum, Macedonia del Nord

Con spazio per un solo visitatore alla volta, l’Ethno Museum a Džepčište espone oltre mille reperti di storia locale, alcuni risalenti a più di 5000 anni fa. L’esperienza è immersiva, anche se mancano spiegazioni dettagliate, lasciando agli oggetti il compito di raccontare la propria storia

4. William Burke Museum, Edimburgo, Scozia

Più che un museo, è un’esposizione unica: nel negozio “The Cadies & Witchery Tours” è conservato un biglietto da visita realizzato con la pelle di William Burke, un famigerato assassino vittoriano che vendeva i corpi delle sue vittime ai medici per esperimenti scientifici.

5. Museo più piccolo del mondo, Ciutadella, Spagna

Situato a Minorca, questo minuscolo museo ospita una selezione di fotografie dell’isola in uno spazio ridotto, affermandosi come il più piccolo del pianeta, con una superficie di appena 4 metri quadrati.

6. Micro Museum, San Francisco, USA

Progettato come una flotta di esposizioni di 2 metri di altezza, il Micro Museum propone mostre itineranti su temi vari come la biologia dei molluschi e il moto perpetuo. È un esempio di come contenuti complessi possano essere condensati in spazi minuscoli.

7. In Sardegna uno dei musei più piccoli d’Italia

Il museo più piccolo d’Italia si trova ad Arzachena, in provincia di Sassari, Sardegna. Si chiama “La Scatola del Tempo” e misura appena 24 mq. È stato inaugurato nel 2017 all’interno di una vecchia bottega della frutta e ospita più di 5.000 anni di storia della Gallura, raccontati attraverso mappe, foto e piccoli reperti. Tra gli oggetti esposti spiccano una cartina del 1833 e altri documenti storici della Costa Smeralda. L’ingresso è gratuito e si trova in Corso Garibaldi

Questi musei dimostrano che le dimensioni non contano quando si tratta di trasmettere storie e cultura. Una visita a questi spazi minuscoli potrebbe sorprendere per il loro contenuto, tanto quanto per il formato.