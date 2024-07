I villaggi neolitici svuotati dal mostro. Scoperta la causa della gravissima crisi

Arrivava di soppiatto, come un mostro. Nel volgere di poco tempo risucchiava le anime nei boschi che circondavano i villaggi.

Il DNA antico prelevato da ossa e denti suggerisce un ruolo della peste nel crollo della popolazione dell’Età della Pietra. Contrariamente alle credenze precedenti, il mostro della peste potrebbe aver ridotto le popolazioni europee molto prima delle grandi epidemie medievali, secondo una nuova ricerca pubblicate in queste ore su Nature.

Nel XIV secolo, la peste devastò la popolazione durante la cosiddetta ‘Morte Nera’, causando la morte di quasi un terzo della popolazione europea.

Ma la peste arrivò in Scandinavia diversi millenni prima, e nonostante alcune teorie suggeriscano il contrario, la peste potrebbe aver causato un’epidemia, secondo una nuova ricerca dell’Università di Copenaghen.

La peste è causata dal batterio Yersinia pestis. Questo microrganismo è principalmente trasmesso attraverso le pulci dei ratti, ma può anche essere portato da altri parassiti ematofagi come pulci, pidocchi e cimici dei letti, oltre che direttamente da uomo a uomo. È considerata una zoonosi, con roditori che costituiscono il bacino principale del batterio.

La peste si manifesta in tre forme principali: bubbonica, caratterizzata da rigonfiamenti linfatici detti bubboni; setticemica, che coinvolge il sistema circolatorio causando sepsi grave; e polmonare, una forma altamente contagiosa che colpisce i polmoni. La gestione efficace della peste richiede interventi tempestivi e misure preventive robuste per evitare la sua diffusione e il suo impatto devastante sulla salute pubblica In collaborazione con ricercatori dell’Università di Göteborg in Svezia, i ricercatori dell’Istituto Globe hanno analizzato il DNA di antichi denti e ossa di 108 individui morti 5000 anni fa.

“L’analisi mostra che 18 di questi individui, il 17 percento, erano infetti dalla peste quando morirono. Inoltre, i nostri risultati suggeriscono che il ceppo più giovane di peste che abbiamo identificato potrebbe aver avuto potenziale epidemico,” afferma il postdoc Frederik Seersholm, che ha guidato l’analisi del DNA.

Ciò significa che la peste in quel periodo potrebbe essere stata un fattore contribuente al crollo della popolazione alla fine del Neolitico, noto come il declino neolitico. Questo crollo demografico portò alla scomparsa di gran parte della popolazione agricola in Scandinavia e nell’Europa nord-occidentale nel giro di pochi secoli, 5000 anni fa.

“Non possiamo – ancora – dimostrare che è esattamente così che è accaduto. Ma il fatto che ora possiamo mostrare che potrebbe essere successo in questo modo è significativo. La causa di questo declino demografico, di cui abbiamo saputo per molto tempo, è sempre stata oggetto di dibattito,” dice Frederik Seersholm.

Il materiale archeologico analizzato proviene principalmente da dolmen in Svezia, ma uno degli individui proviene da una cassa di pietra a Stevns, in Danimarca.

Il DNA antico fornisce risposte

Le analisi sono state condotte utilizzando un metodo chiamato “deep shotgun sequencing,” che consente ai ricercatori di estrarre informazioni dettagliate da materiale archeologico, anche se il DNA antico è spesso danneggiato o degradato. I ricercatori hanno esaminato il DNA da materiale dentale e osseo del periodo neolitico, studiando sia le relazioni familiari che le malattie negli individui.

“Siamo stati in grado di effettuare una mappatura completa delle linee di peste e una descrizione dettagliata di altri microrganismi nei dati del DNA. Allo stesso tempo, attraverso queste analisi, siamo stati in grado di guardare il DNA umano da una prospettiva ampia fino a quella locale – e fino al livello individuale, ottenendo un’immagine dell’organizzazione sociale che esisteva allora,” dice il professore associato Martin Sikora dell’Istituto Globe, responsabile dello studio.

Il ritrovamento che il 17 percento degli individui il cui DNA è stato analizzato aveva la peste, indica che la peste era comune in Scandinavia durante la tarda Età della Pietra.

In una delle famiglie analizzate, sono stati osservati almeno tre focolai di peste nelle sei generazioni della famiglia che i ricercatori sono stati in grado di mappare.

“La questione delle possibili relazioni di parentela tra individui il cui osso e denti sono stati trovati nelle tombe megalitiche è stata oggetto di dibattito per almeno 200 anni. Ci sono state molte teorie e speculazioni, ma ora, grazie al DNA, abbiamo dati,” afferma Karl-Göran Sjögren, professore associato di archeologia all’Università di Göteborg, che è stato coinvolto nello studio.

Frederik Seersholm ritiene che i nuovi risultati escludano le teorie precedenti secondo cui il declino della popolazione non potrebbe essere stato causato dalla peste.

“In connessione con il declino demografico alla fine del Neolitico, sia la guerra che le epidemie di malattie infettive, compresa la peste, sono state suggerite. Ci sono state diverse teorie che coinvolgono la peste, e una di esse suggeriva che la peste non avrebbe potuto causare un’epidemia – ma quella supposizione non regge più,” dice Frederik Seersholm.

Fonte: Nature