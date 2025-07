Il colore bianco come Nulla o come vertigine verso l’Assoluto? Bernardo Strozzi e Manzoni di fronte all’abbacinante. Che differenze tra Seicento e Novecento? La mostra

Possiamo dirlo immediatamente. Il bianco di Strozzi è colore metafisico. E’ presenza, bagliore, rinvio, materia pulsante. E’ colore aggiunto. Il bianco novecentesco di Manzoni non si produce, aggiungendo colore, ma togliendolo. E’ quindi acromo. Una “a” privativa che troviamo in un’infinità di temini negativi di derivazione enciclopedica e poi positivista. Acromo è qualcosa di simile a ateo. Non sappiamo se Manzoni lo fosse, ateo. Ma certo giocò con i temi della modernità che era apolide, atea, acefala, anarchica, anomica, asimmetrica, asessuata, amorfa, atecnica, aniconica, alogica, atopica, asistemica, anaffettiva, acronica, aritmica.

Presenza e assenza come due lati della stessa vertigine: da Genova a Milano, da carne a concetto, la sfida invisibile tra un barocco che avvolge e un bianco che dissolve. Ma cosa resta, in fondo, del visibile?

Né mostra, né confronto: ma uno specchio infranto

Dove si spezza l’unità del vedere, nasce un dialogo che mette a nudo lo spettatore

Esistono accostamenti che sorprendono, altri che scandalizzano. Poi ci sono quelli che, con un gesto discreto, aprono una fenditura nella superficie del mondo e ci chiedono di guardarci dentro. È il caso della partita doppia tra Bernardo Strozzi e Piero Manzoni proposta dalla BKV Fine Art. Non una mostra, ma un incontro rischioso. Un abbraccio tra opposti.

Da un lato, la pittura fiammante di un barocco che cerca la salvezza nella materia, nelle pieghe della carne, nel vapore del latte, nella dolcezza febbrile dei gesti. Dall’altro, la pittura che si nega: tele sorde, bianche, prive di pigmento, che tolgono tutto, perfino il desiderio. E’ il bianco eloquente, quello della pittura del Seicento, drammatico, corrusco. E’ ciò che cattura la luce e conferisce significato al momento della rivelazione. Il bianco novecentesco apre al compendio dei commessi viaggiatori del Nulla. E’ morte di ogni metafisica, di ogni suggestione che punti a cogliere l’evanescente mondo dello spirito. E’ ciò che rimane dopo aver tolto ogni aggettivo. E sostanza peritura.

Chi si attende un dialogo tra forme resterà deluso. Qui non ci sono affinità stilistiche, né corrispondenze iconografiche. Qui c’è una lotta metafisica, una questione di destino: cosa resta dell’arte quando la bellezza non basta più? Quando la pittura o si consuma o si nega?

La vertigine della presenza: Strozzi, pittore della fame e dell’eccesso

Ogni sua figura è un corpo da mangiare: sacro e carnale si fondono in un gesto che chiama lo spettatore dentro la tela

Bernardo Strozzi non dipinge, cucina. I suoi quadri sono essudanti forme, colori, cibi, profumi, calore. Si avverte il sudore sulla fronte di una santa, il sapore del pane spezzato da un monaco. Nella sua pittura materica, febbrile, avvolgente, tutto diventa contatto. È il barocco della presenza assoluta, della salvezza che passa attraverso la pelle, il calore, la vampa. Tutto c’è. E’ materia, attributo, aggettivo.

Lui, il Cappuccino fuggiasco, il Prete genovese che dipinge anche quando non può, che sfida i vincoli del convento e quelli del tribunale, incarna la necessità dell’arte come urgenza fisica. In lui non c’è decorazione, ma desiderio: ogni volto è un richiamo alla carezza, alla ferita, alla compassione.

E in tutto questo, in ogni pennellata, si nasconde una paura sottile: che il mondo, un giorno, possa svanire. E allora bisogna afferrarlo tutto, qui e ora. È per questo che Strozzi è pittore della presenza, ma anche della malinconia più profonda. Perché sa che nulla dura. Sa che tutto ciò che si tocca brucia.

La seduzione dell’assenza: Manzoni e il bianco come rifiuto del visibile

Non si guarda, si pensa. Non si contempla, si attraversa. È l’inizio di un nuovo modo di esistere

Piero Manzoni non cerca la carne. La evita. Anzi, la smonta. Per lui il quadro non è più finestra né icona, ma superficie azzerata. Un campo neutro. Un’ipotesi.

I suoi Achromes, in caolino, ovatta, polistirolo, fibra di vetro, non vogliono emozionare. Eppure, proprio per questo, ci costringono a provare qualcosa di nuovo: il gelo del possibile. È un’arte in cui il colore si spegne, il gesto si annulla, il significato si ritira. Ma quel vuoto, quel silenzio, quella superficie muta ci interpellano.

Ma per Manzoni quel bianco non è il nulla, come saremmo portati noi a pensare. È una promessa. Una libertà, come scrisse Manzoni stesso, «rigorosamente monocroma», dove il pensiero non è più spiegato, ma evocato.

Piero Manzoni (Soncino, 1933 – Milano, 1963), Achrome, 1960 ca. Cotone idrofilo, cm 27 x 21, Courtesy Fondazione Piero Manzoni, Milano





Nel bianco manzoniano si trova una forma altissima di misticismo laico? Il divino non scende nei corpi, ma si cela nel silenzio delle cose. Una fede nell’invisibile che non ha bisogno di santi o miracoli: solo di uno spazio bianco dove l’occhio si perda?

Due vie del sacro, due bestemmie luminose

Uno cerca Dio nella carne, l’altro nell’assenza. Ma entrambi parlano dell’invisibile

Non c’è solo arte in questa partita doppia. C’è una teologia sotterranea? Bernardo Strozzi è il pittore della carne abitata dallo Spirito, della grazia che passa attraverso la materia. Piero Manzoni è il pittore della Materia prima e bruta; e della Sostanza. C’è una parte fortemente anti-metafisica, post Dada, nell’irrisione, nel colpo di scena. in Manzoni. Egli, sicneramente, pare compartecipare al Novecentesco mito della Cose.

Due eresie, se vogliamo. Ma anche due atti d’amore verso il mistero. Strozzi tocca per credere, Manzoni nega. Per cercare?

L’invisibile come spazio condiviso: ecco dove si incontrano

Il punto in comune è il nostro sguardo. Il vero tema è: quanto siamo disposti a vedere?

Nel gesto furioso di Strozzi e in quello trattenuto di Manzoni c’è la stessa domanda rivolta a chi guarda: sei pronto a entrare? Sei pronto a perdere l’equilibrio?

Strozzi ci dice: “Senti il mondo, prima che sparisca. Esso è rivelato dal bianco. Esso sparirà, ma entra nella fase dell’eterno”. Manzoni ci dice: “Sparisci, per sentire il mondo nella sua essenza”.



In questa mostra, il quadro – che sia pieno o vuoto – non è più superficie da contemplare, ma un varco. Un luogo in cui l’essere e il non-essere si sfiorano come due amanti al buio.

Una galleria come teatro dell’impossibile

BKV Fine Art si fa tempio e laboratorio: qui si tentano accostamenti che rimettono in discussione il senso stesso del vedere

Fondata nel 2023, BKV Fine Art ha scelto un’identità precisa: non vendere arte, ma mettere in tensione il nostro rapporto con essa. Dopo i progetti inediti dedicati a maestri dimenticati o dialoghi impossibili, ora propone uno dei confronti più destabilizzanti della stagione. Non per provocare. Ma per dire che solo dove nasce l’impossibile può nascere anche qualcosa di vero.

Info mostra

Titolo: Bernardo Strozzi – Piero Manzoni. Presenza Assenza

Date: dal 17 ottobre al 19 dicembre 2025

Luogo: BKV Fine Art, Via San Barnaba 17, Milano (a due passi dalla Rotonda della Besana)

Orari di apertura:

da martedì a sabato, ore 10.30 – 13.00 e 14.30 – 19.00

Ingresso: libero

Mostra realizzata in collaborazione con la Fondazione Piero Manzoni, rappresentata da Hauser & Wirth

Catalogo con saggi di Flaminio Gualdoni e Gabriele Reina, edizione illustrata con tutte le opere esposte

Per info: www.bkvfineart.com

Instagram: @bkvfineart