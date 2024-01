Il Consiglio di Stato ribalta la sentenza: “Un milione di euro all’impresa che ha trovato il tesoro di Como, durante gli scavi”

Il Consiglio di Stato ha ribaltato in queste ore la decisione del Tribunale amministrativo riguardo al premio da corrispondere a Officine Immobiliari, la società coinvolta nel ritrovamento del Tesoro di Como. L’eccezionale scoperta avvenuta nel 2018 ha portato alla luce una brocca in pietra ollare contenente mille monete d’oro di epoca romana, tre anelli, una pepita e un lingottino, il tutto datato alla seconda metà del V secolo dopo Cristo. Lo riferisce il quotidiano Il Giorno.

Inizialmente, il Ministero della Cultura aveva determinato un premio di 369.041,36 euro per Officine Immobiliari, corrispondente al 9,25% del valore stimato del tesoro, pari a circa 4 milioni di euro. Tuttavia, la società aveva presentato ricorso al Tribunale amministrativo, sostenendo che il riconoscimento dovrebbe essere del 25% del valore, come previsto dal Codice dei Beni culturali.

Il Tribunale amministrativo respinse le istanze di Officine Immobiliari nel maggio 2022, sostenendo che non era mai stato adottato un provvedimento formale di concessione e che non era chiaro a chi dovesse essere attribuita la paternità del ritrovamento.

Il Consiglio di Stato, tuttavia, ha ribaltato questa decisione, stabilendo che una volta esclusa la qualifica di concessionario, non può parimenti escludersi quella di scopritore. Secondo il Collegio, le attività di scavo erano state svolte direttamente dalla proprietaria, anche se attraverso la collaborazione con soggetti e macchinari incaricati. Pertanto, il ritrovamento del tesoro deve essere imputato direttamente a Officine Immobiliari, titolare del bene e delle attività in essere.

Il Consiglio di Stato ha fissato tre paletti fondamentali: la scoperta deve essere attribuita alla società incaricata dei lavori, non deve essere applicata la ritenuta d’imposta alla fonte, e la controparte deve partecipare al procedimento sulla quantificazione del premio. Questa decisione ha il potenziale di influenzare significativamente la valutazione del premio che spetta a Officine Immobiliari, in quanto il Consiglio di Stato sembra orientato a riconoscere un quarto del valore del tesoro, come previsto dal Codice dei Beni culturali.

Il Ministero della Cultura dovrà ora prendere in considerazione questa nuova prospettiva nella valutazione del ruolo giocato da Officine Immobiliari nel ritrovamento del Tesoro di Como, aprendo la strada a una possibile rivalutazione del premio e sollevando questioni cruciali sulla distribuzione equa dei benefici legati a scoperte archeologiche di tale portata.