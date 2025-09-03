Il critico d’arte Maurizio Bernardelli Curuz ricoverato d’urgenza all’Istituto clinico di Ome, in provincia di Brescia. “Mi hanno salvato, sono bravissimi”

Ome (Brescia) – Colpito da una broncopolmonite con pleurite, su un quadro di sofferenza asmatica, che ha indotto scompensi cardiaci e un’insufficienza respiratoria acuta, il critico d’arte Maurizio Bernardelli Curuz – direttore di Stile arte, già direttore di Brescia Musei, nonchè autore di molti studi in campo artistico e di grandi mostre – è stato ricoverato d’urgenza in questi giorni all’istituto clinico San Rocco di Ome, in provincia di Brescia.

Bernardelli Curuz, concluso l’intervento al pronto soccorso

Lo studioso sta meglio, anche se sta proseguendo le cure e gli accertamenti. “Sono stati loro a salvari, qui a Ome, e, in poche ore, sono stato meglio di quanto stessi mesi e mesi prima della crisi stessa. Sono stati in grado di cancellare i disturbi e l’invecchiamento di questi ultimi anni – dice Bernardelli Curuz – Credo che sia una delle prove dell’assoluta qualità della sanità Lombarda e dell’Istituto San Rocco, una clinica aperta a tutti. Non un servizio riservato. Per noi utenti, tutti, intendo, è come un ospedale del servizio sanitario nazionale”.

Il critico d’arte Bernardelli Curuz

“Non sono stato oggetto di un’attenzione particolare (e ci tengo a sottolinearlo) poichè a Ome, tutti sono pazienti particolari – prosegue il critico, ricoverato nell’Unità operativa di Medicina, diretta dal dottor Alfonso Piccoli – L’impegno, l’attenzione, la qualità terapeutica, i controlli incrociati costanti, assidui, ma non invasivi somo stati gli stessi dei miei compagni di stanza e dell’intero reparto. La terapia centrale, specifica, è stata potenziata grazie ad interventi medici di sostegno che hanno lavorato, contesualmente, sul benessere clinico, inteso nella sua accezione assolutamente terapeutica. Tearapeutica e di assoluto conforto fisico e psicologico, la solerzia e la gentilezza del personale infermieristico e dai collaboratori presenti nel reparto, con diverse mansioni”.

Il critico d’arte durante il ricovero

“Ho diretto, nella mia vita, diverse realtà – prosegue Bernardelli Curuz – Pertanto credo di essere in grado di notare l’equilibrio virtuoso instaurato, nel caso specifico, dalla direzione sanitaria dell’Istituto San Rocco – come imput e armonizzazione dell’insieme di un meccanismo ampio e complesso – e dal primario dell’Unità operativa di Medicina, dott Piccoli, affiancato dalla colleghe dottoresse Silvia Calebich, Luisella Franchi, dal coordinatore infermieristico Alajandra Olga Horn Horn, nonchè da tutto il personale del reparto. Una squadra splendida, armoniosa, ineccepibile”.

“Credìo che sia un nostro dovere civico, nello stesso modo in cui può capitare – nella società – di esercitare il diritto a una costruttiva critica negativa, di sottolineare quali realtà appaiano in modo inequivocabile tecnicamente, ambientalmente, organizzativamente perfette – dice Maurizio Bernardelli Curuz – .Notevole, quindi il livello professionale, completato dal fattore umano e da quello ambientale, costituito da queste splendidde colline di Franciacorta, paesaggio che contrbuisce al rilassamento e alla ripresa”.

L’Istituto Clinico San Rocco di Ome è una realtà sanitaria di riferimento per la Franciacorta e per la provincia di Brescia. Fondato nel 1994, sorge su un promontorio verdeggiante alle porte di Ome, a soli quindici chilometri dalla città, in una posizione che unisce quiete e facilità di accesso. La struttura si estende su oltre ventimila metri quadrati, articolati in più piani luminosi e privi di barriere architettoniche.

Dal 2004 l’istituto fa parte del Gruppo San Donato, lo stesso che comprende l’Ospedale San Raffaele di Milano, uno dei poli più prestigiosi della sanità italiana ed europea. Questa appartenenza rafforza la vocazione d’eccellenza della clinica, che unisce l’efficienza organizzativa di un grande gruppo alla dimensione più raccolta e accogliente di una struttura immersa nella Franciacorta.

I reparti coprono un ampio ventaglio di specialità. In primo piano si colloca l’area cardiovascolare, con cardiologia clinica, unità di terapia intensiva coronarica, emodinamica, cardiochirurgia ed elettrofisiologia. Accanto a questa eccellenza si trovano l’ortopedia e la traumatologia, la chirurgia plastica e ricostruttiva, la maxillo-facciale, oltre a medicina interna, ginecologia, neurologia, oculistica, urologia, oncologia e pediatria.

Un ruolo significativo è riservato alla riabilitazione, che segue i pazienti nel recupero post-operatorio con fisioterapia avanzata e percorsi personalizzati. Completano l’offerta un moderno reparto di diagnostica per immagini, day hospital e day surgery, pensati per ridurre i tempi di degenza senza rinunciare alla sicurezza.

In meno di venti minuti d’auto da Brescia si raggiunge questa clinica, dove la qualità medica si intreccia con il paesaggio sereno della Franciacorta.

Numeri utili: Centro prenotazioni 0306529100