Il mosaico con infradito di 1600 anni fa scoperto in Sicilia. Perché proprio lì? E perché quelle forme così familiari? Queste calzature hanno un particolare significato simbolico? Rispondono gli esperti

A Piazza Armerina, nella sontuosa Villa Romana del Casale, tra i fasti dell’opulenza tardoimperiale, come sappiamo, è affiorato un piccolo dettaglio apparentemente trascurabile.

Un paio di calzature leggere, riconoscibili per la tipica forma a “V” che si infila tra l’alluce e il secondo dito: le infradito.

Ma cosa ci fanno lì?



Non si tratta di una rappresentazione casuale o decorativa. La loro posizione – probabilmente all’ingresso della zona termale, o addirittura nell’apodyterium, lo spogliatoio – le trasforma in un gesto iconografico funzionale. Che significato hanno?



Il luogo del ritrovamento

Nella zona delle terme, dove l’acqua incontra il corpo, la calzatura si fa linguaggio.

La Villa del Casale, patrimonio UNESCO, è uno dei massimi esempi di villa imperiale romana. Edificata tra la fine del III e l’inizio del IV secolo d.C., si sviluppa su tre livelli disposti su terrazze.

La zona termale si colloca nella parte orientale del complesso. Qui si susseguono ambienti come il frigidarium (sala fredda), il tepidarium (tiepida), e il calidarium (calda), secondo un itinerario benessere che nulla ha da invidiare a una moderna spa di lusso.

È all’interno di questo percorso, con ogni probabilità nell’apodyterium, che appare la rappresentazione delle infradito. Lì dove i corpi si spogliavano della polvere, dei pesi del giorno, dei sandali infangati.

E si preparavano all’ingresso in un mondo più puro, riservato, fatto di acqua, vapore, oli, e gesti raffinati.

Il mosaico, dunque, non è un semplice ornamento, ma un’indicazione d’uso. Una scritta muta, un cartello visivo ante litteram.

Le regole non scritte dell’igiene romana

Nel termarium, la scarpa sbagliata è un’offesa. E il mosaico ti avvisa con eleganza.

La Roma imperiale aveva un culto meticoloso per l’igiene, soprattutto nei contesti termali. Le scarpe da esterno—calzature pesanti, magari bagnate dalla pioggia o intrise di polvere agricola—erano rigorosamente vietate all’interno delle terme.

La loro presenza avrebbe compromesso la pulizia dei pavimenti musivi, la salubrità dell’ambiente, e persino la sacralità del rito termale.

Sì, perché le terme non erano solo luoghi per lavarsi, ma spazi di trasformazione corporea e sociale: ci si denudava, ci si mostrava, ci si curava.

Infradito come quelle raffigurate servivano proprio a proteggere i piedi senza contaminare l’ambiente.

In mosaico, dunque, la loro presenza ricopriva un valore istruttivo (elegante ma preciso: “qui, cambiati le scarpe”) e simbolico (“da qui in poi sei altro”).

Le infradito, una storia millenaria

Da calzatura dei servi egiziani a status estivo del XXI secolo.

Le infradito non sono un’invenzione moderna.

I primi esemplari documentati risalgono all’antico Egitto (III millennio a.C.): sandali di papiro intrecciato, pensati per il caldo rovente del Nilo.

Furono poi adottate dai Greci e dai Romani, spesso in materiali più resistenti: cuoio, lino, fibra vegetale.

Nell’Impero romano, erano calzature comuni tra i lavoratori, ma non solo.

Chi frequentava le terme—aristocratici, liberti arricchiti, ospiti—spesso portava con sé un paio di ciabatte leggere, specifiche per gli ambienti umidi e igienici.

Con la caduta dell’Impero, e l’imbarbarimento delle abitudini quotidiane, le infradito sparirono per secoli.

Riemersero nel XX secolo, passando dai campi di battaglia giapponesi (zōri) alle spiagge californiane, fino a diventare simbolo di vacanza, estate, pelle nuda e libertà.

Infradito come oggetto che segnalimite

Segno visivo, codice sociale, desiderio d’evasione in punta di piedi.

Simbolicamente, esse segnano il confine tra mondo profano e mondo rituale. Tra sporcizia e purezza, tra rumore e silenzio, tra fuori e dentro.

E nella Sicilia calda del IV secolo, dove le ville erano luoghi di otium e sensualità, le infradito diventano metafora di accesso a un piacere riservato.

Non solo un gesto igienico, ma un atto estetico e morale.

L’eternità della semplicità

Un dettaglio sopravvive, più eloquente di mille statue. Perché a volte basta una ciabatta per raccontare Roma.

Tra i mosaici della Villa del Casale – bambine atlete, scene di caccia africana, amorini, filosofi – questo piccolo frammento infradito vibra di modernità.

È la prova che la quotidianità resiste alla Storia.

Che le forme semplici – un taglio tra le dita, una suola leggera – sono eterni archetipi del corpo umano.