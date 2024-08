Il museo acquista il braccialetto d’oro romano trovato in un campo da un ragazzino 12enne con cane

ANTICA ROMA – Il Novium Museum di Chichester si prepara ad accogliere un nuovo e straordinario pezzo nella sua collezione: un raro braccialetto romano in oro, noto come braccialetto “a polsino”, sarà esposto al pubblico a partire da martedì 10 settembre 2024.

Questo prezioso reperto è stato trovato in modo del tutto fortuito da Rowan Brannan, un ragazzo di 12 anni di Bognor Regis, durante una passeggiata con il suo cane a Pagham, due anni fa. La legge britannica prevede che al ragazzino vada la metà del valore dell’oggetto, mentre l’altra metà sia destinata al proprietario. Bognor Regis è una cittadina di 22 555 abitanti della contea del West Sussex, in Inghilterra. Non è stata resa nota la cifra di acquisto.

La scoperta è stata fatta mentre Rowan e sua madre, Amanda, stavano percorrendo un campo locale. Incuriositi dall’oggetto trovato, lo hanno portato a un Finds Liaison Officer locale, il quale ha confermato che si trattava di un autentico reperto romano, risalente probabilmente al primo secolo d.C.

A differenza di molti altri gioielli romani, questo braccialetto in oro potrebbe essere stato indossato da un uomo, probabilmente un militare. Si pensa, infatti, che fosse un’armilla militare, un tipo di “onore di battaglia” conferito per atti di coraggio.

Il pezzo è stato descritto dagli esperti come eccezionale per il suo genere, essendo particolarmente raro nella Britannia romana, non solo per il suo design, ma anche per il materiale pregiato di cui è composto. L’acquisizione del braccialetto è stata resa possibile grazie al supporto dell’Arts Council England e del V&A Purchase Grant Fund, consentendo al Novium Museum di arricchire la sua collezione e di offrire al pubblico un’ulteriore testimonianza della presenza romana nell’area di Chichester e Arun.

Il consigliere Adrian Moss, leader del Chichester District Council, ha sottolineato l’importanza dell’acquisizione per il museo: “Questo braccialetto fornirà ai nostri visitatori una nuova prospettiva sulle pratiche e sugli atteggiamenti militari romani, in particolare su come i soldati venivano ricompensati per il loro coraggio durante l’invasione romana della Britannia nel 43 d.C. Arricchendo la nostra collezione, possiamo offrire una narrazione più completa della vita romana nel distretto di Chichester.”

Anche Leanne Manfredi, responsabile dei programmi nazionali dell’Arts Council England/V&A Purchase Grant Fund del Victoria and Albert Museum, ha espresso soddisfazione per l’acquisizione: “Siamo lieti che questo raro braccialetto romano in oro sia stato acquisito dal Novium Museum di Chichester, dove potrà essere ammirato dal pubblico per molti anni a venire.”

Il braccialetto sarà esposto al Novium Museum a partire dal 10 settembre 2024, con ingresso gratuito per i visitatori. Tuttavia, le donazioni saranno apprezzate per sostenere ulteriori iniziative del museo. La mostra rappresenta un’opportunità unica per immergersi nella storia romana e per scoprire una delle più affascinanti scoperte archeologiche degli ultimi anni, il tutto a pochi passi da casa.