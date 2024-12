Il trono dei Borbone si trasforma in ascensore del Re: viaggio verticale attraverso i secoli a Palazzo Reale. Di cosa si tratta?

L’ascensore del Re: un’esperienza immersiva al Palazzo Reale di Napoli

Napoli, 19 dicembre 2024 – Un viaggio verticale nel tempo, dal Seicento ai giorni nostri, prende vita al Palazzo Reale di Napoli con “L’ascensore del Re”. Questa video installazione interattiva, curata da Kaos Produzioni con la direzione artistica di Stefano Gargiulo, trasporta i visitatori attraverso i secoli, offrendo uno sguardo emozionante sulla vita a corte e sugli eventi che hanno segnato la storia del Palazzo.

Collocata alle spalle della Sala del Trono, nell’ex passetto del Generale, l’installazione trasforma una piccola stanza in un ascensore virtuale. I visitatori possono selezionare un piano corrispondente a un secolo specifico, partendo dal ‘600, anno di costruzione del Palazzo, fino alla contemporaneità. Ogni piano rivela frammenti di storia attraverso immagini, suoni e suggestioni visive.

Un piano per ogni secolo: viaggio attraverso la storia del Palazzo

Primo piano – Il Seicento: Il racconto inizia con il VI conte di Lemos e i viceré spagnoli, immersi in atmosfere caravaggesche e segnate da eventi drammatici come la peste e le eruzioni del Vesuvio.

Secondo piano – Il Settecento: Protagonista è Carlo di Borbone, che trasforma il Palazzo e lo rende simbolo di una monarchia ricca e influente, con riferimenti a mode esotiche e arredi di pregio.

Terzo piano – L'Ottocento: Un periodo di transizione che culmina con il celebre incendio del 1837 e l'arrivo dei Savoia, illustrato attraverso scene di balli e rinnovamenti architettonici.

Quarto piano – Il presente: Dalla cima del Palazzo, una vista mozzafiato sul golfo di Napoli e la città, che ora è accessibile anche al pubblico grazie a recenti restauri.

Un progetto nato dall’assenza del trono reale

L’idea dell’ascensore interattivo è nata durante il restauro del trono dei Borbone, attualmente in viaggio tra Torino e Roma per il progetto “Restituzioni” di Intesa Sanpaolo. Francesca di Martino, restauratrice del Palazzo, ha proposto di colmare questa temporanea assenza con un’installazione che celebrasse la vita di corte e il ruolo del popolo napoletano.

“L’apertura di questo piccolo spazio che racchiude un grande spettacolo regala ai visitatori un’ulteriore suggestione”, racconta Paola Ricciardi, dirigente del Palazzo Reale. “Proiettarsi nel passato attraverso un linguaggio contemporaneo arricchisce l’esperienza e rende omaggio alla storia del Palazzo e dei suoi protagonisti”.

Informazioni pratiche

La visita all’installazione è inclusa nel biglietto di ingresso all’Appartamento di Etichetta ed è disponibile ogni giorno, eccetto il mercoledì, dalle 9:00 alle 20:00. Durante le festività natalizie, il 27, 28 e 29 dicembre, sarà possibile prenotare visite guidate al Belvedere e ai sottotetti del Palazzo, un’opportunità unica per esplorare spazi solitamente inaccessibili.

Kaos Produzioni: creatività e tecnologia per la valorizzazione artistica

Kaos Produzioni, con sedi a Milano e Napoli, è un gruppo di ricerca artistica fondato da Stefano Gargiulo. Specializzato in progetti multimediali per musei e spazi culturali, il team combina arte e tecnologia per creare esperienze immersive che valorizzano il patrimonio storico e artistico.

