Impressionisti alla Pietrasanta: un’opera di Boldini illumina Napoli. L’unico italiano in esposizione

La mostra “Impressionisti e la Parigi fin de siècle”, ospitata nella suggestiva cornice della Basilica di Santa Maria Maggiore alla Pietrasanta di Napoli, si prepara ad accogliere un’opera d’eccezione. Dal 20 dicembre, infatti, il percorso espositivo si arricchirà del pastello su carta “Donna in abito da sera seduta all’interno di un locale”, realizzato nel 1890 da Giovanni Boldini. Questa gemma artistica si inserisce tra le celebrazioni per i 150 anni dell’Impressionismo, portando una nota di raffinata eleganza italiana in una rassegna dedicata al movimento che ha rivoluzionato la pittura moderna.

Boldini, il tocco italiano in una Parigi in fermento

Vittorio Sgarbi, curatore della mostra, ha commentato: «La nostra bella retrospettiva omaggia anche Boldini, fra gli italiani il più aderente alla verve postimpressionista, celebre per gli elegantissimi ritratti dedicati all’alta società dell’epoca, realizzati con quelle pennellate sognanti, vertiginose, riconoscibilissime». Questo pastello, proveniente da una collezione privata italiana, rappresenta l’ideale connubio tra il virtuosismo tecnico e la capacità di catturare l’anima delle sue muse, donne di una bellezza magnetica e di un fascino senza tempo.

Giovanni Boldini, Donna in abito da sera

Un percorso tra capolavori intramontabili

L’opera di Boldini sarà inserita in un itinerario che raccoglie 69 capolavori tra dipinti, disegni, incisioni e sculture. La mostra si sviluppa in tre sezioni, offrendo ai visitatori un’esperienza immersiva che esplora la nascita e l’evoluzione dell’Impressionismo, dall’influenza della scuola di Barbizon fino all’eredità lasciata ai postimpressionisti.

Tra i protagonisti in esposizione, nomi che hanno segnato la storia dell’arte: Monet, Renoir, Degas, Pissarro, Sisley e tanti altri. La presenza di Boldini, unico italiano della rassegna, testimonia l’importanza del dialogo tra la tradizione artistica italiana e le avanguardie francesi di fine Ottocento.

Chi era Giovanni Boldini?

Giovanni Boldini (1842-1931) è stato un pittore italiano di fama internazionale, noto soprattutto per i suoi ritratti sofisticati e dinamici, che catturano l’eleganza e la mondanità della Belle Époque. Nato a Ferrara, si trasferì a Firenze per studiare presso l’Accademia di Belle Arti, dove entrò in contatto con i macchiaioli, un gruppo di pittori rivoluzionari che influenzarono il suo primo stile artistico.

Nel 1871 si stabilì a Parigi, dove divenne uno dei ritrattisti più richiesti dell’alta società europea. Le sue opere si distinguono per l’uso sapiente del colore, le pennellate rapide e fluide e la capacità di trasmettere vitalità e movimento. Tra i suoi soggetti più celebri si annoverano donne eleganti, artisti, nobili e borghesi, tutti raffigurati con un mix di realismo e idealizzazione. Boldini morì a Parigi nel 1931, lasciando un’eredità artistica che continua a incantare e ispirare.

Informazioni utili per la visita