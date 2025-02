Incredibile scoperta. La città segreta degli Zapotechi rivelata da un raggio laser dopo 500 anni

Per secoli, una città antica e dimenticata è rimasta celata sotto una fitta giungla, avvolta nel mistero e nell’oblio del tempo. Un luogo fortificato, teatro di battaglie e di resistenza, le cui mura hanno assistito alla lotta di un popolo contro l’invasione. Nessuno poteva immaginare cosa si nascondesse sotto il manto verde della vegetazione. Ora, grazie alla tecnologia moderna, gli archeologi hanno sollevato il velo su una scoperta straordinaria: una città-fortezza di oltre 1.100 edifici, mura imponenti e templi intatti, rimasta congelata nel tempo per più di 500 anni.

South Palace Complex. La struttura principale è stata costruita sulla roccia. Credit: www.cambridge.org

Una scoperta senza precedenti

Un recente studio condotto dalla McGill University ha rivelato l’esistenza di un vasto insediamento fortificato che, fino ad oggi, era rimasto sconosciuto. Guiengola, un antico sito zapoteco risalente al XV secolo, è ora visibile in tutta la sua estensione grazie alla tecnologia LiDAR (Light Detection and Ranging). L’analisi ha mostrato che la città copriva oltre 360 ettari e ospitava più di 1.100 edifici, tra cui templi, quartieri residenziali e persino un campo per il gioco della pelota.

Ma il dettaglio più affascinante riguarda il suo stato di conservazione. Secondo Pedro Guillermo Ramón Celis, ricercatore presso il Dipartimento di Antropologia della McGill, camminando tra le rovine si possono ancora distinguere le porte, i corridoi e le recinzioni delle abitazioni, perfettamente riconoscibili nonostante i secoli trascorsi.

Posizione di Guiengola nell’istmo meridionale di Tehuantepec.

Cos’era Guiengola?

Secondo i documenti coloniali, Guiengola era una roccaforte militare costruita dal popolo zapoteco per difendersi dagli attacchi aztechi. Tra il 1497 e il 1502, la città fu l’epicentro della resistenza contro l’avanzata dei nemici. Le sue imponenti mura difensive lunghe 4 km testimoniano l’importanza strategica dell’insediamento. Tuttavia, con l’arrivo degli spagnoli nel 1521, la città fu progressivamente abbandonata e la sua storia si perse nelle pieghe del tempo.

Chi erano gli Zapotechi?

Gli Zapotechi erano una delle più antiche civiltà mesoamericane, con una storia che risale almeno al 700 a.C. Abitavano principalmente la regione degli attuali stati messicani di Oaxaca, Guerrero e Puebla. La loro capitale, Monte Albán, fu uno dei primi grandi centri urbani della Mesoamerica, caratterizzato da imponenti edifici cerimoniali e da un complesso sistema sociale e politico.

Gli Zapotechi svilupparono una delle prime forme di scrittura precolombiana, basata su glifi incisi, e furono abili architetti, astronomi e artigiani. La loro civiltà fiorì per secoli, resistendo agli influssi delle altre culture mesoamericane fino all’arrivo degli spagnoli, che ne segnarono il declino definitivo.

CC BY-SA 2.5, Collegamento

Come funziona il LiDAR?

La straordinaria scoperta di Guiengola è stata possibile grazie al LiDAR, una tecnologia di telerilevamento che utilizza impulsi laser per mappare il terreno con precisione millimetrica. Questo sistema permette di penetrare la fitta vegetazione, rivelando strutture nascoste impossibili da individuare con il solo scavo archeologico tradizionale.

Nel caso di Guiengola, gli archeologi hanno effettuato una scansione dall’alto in meno di due ore, ottenendo una mappa dettagliata dell’intero sito, senza dover spendere anni a esplorare la giungla metro dopo metro.

Epicentro della città. Gli edifici più grandi della città si trovavano in questa zona circondata dal muro principale. Credit: www.cambridge.org

Un viaggio nel tempo

Immaginate di camminare in questa città abbandonata, dove le case sono ancora in piedi, i templi si ergono maestosi e le strade sembrano aspettare di essere percorse di nuovo. Guiengola non è solo una testimonianza del passato, ma una porta aperta su un’epoca in cui gli Zapotechi resistevano con fierezza all’avanzata degli invasori.

Questa scoperta, resa possibile dalla tecnologia moderna, ci ricorda che il passato ha ancora molto da raccontarci. E che, nascosta sotto i nostri occhi, potrebbe esserci ancora un’intera storia da riscoprire.