Interessante. Gli antichi Romani erano golosi di scoiattoli e ghiri. E’ buona la loro carne? Come li allevavano? Come li cucinavano? Che sapore hanno? Dove si mangiano ancora?

Sì, e non solo: li allevavano con cura e li consideravano un boccone di lusso. Soprattutto i ghiri. Come bocconcini prelibati. Non erano certo cibo da contadini, ma delizie da banchetto, pensate per stupire gli ospiti. Varrone e Columella ci parlano dei gliraria, contenitori cilindrici in pietra e terracotta, nei quali i ghiri venivano mantenuti al buio e ingrassati con noci, castagne e ghiande. Il buio e la cattività li spingevano a dormire, accumulando rapidamente grasso: un processo che oggi definiremmo una forma primitiva di allevamento intensivo.

Il sapore? Fonti indirette ci raccontano che fosse grasso, dolce, più vicino al coniglio ma con una nota vellutata e burrosa. Qualcosa tra il coniglio e il pollo, ma con una sorta di profumo di maialino. Un animale piccolo ma nutriente, il cui fascino a tavola derivava proprio dalla sua rarità e dalla cura necessaria a prepararlo.

Come si cucinavano i ghiri?

La ricetta più celebre ci arriva da Apicio, nel De re coquinaria:

“Glires: isicia ex suo sibi conficies, pipere, nucleis, lasere, liquamine farcies, et sutos in furno coques, vel in clibano.”

Ovvero: si svuotava l’animale, lo si farciva con un impasto di carne tritata, pepe, pinoli o noci, aromi resinosi (laser, spesso il silfio, poi sostituito dall’asafoetida) e salsa di pesce (liquamen). Una volta riempiti e cuciti, i ghiri venivano cotti nel forno o in piccoli clibani portatili.

Era una pietanza complessa e spettacolare, capace di combinare grasso naturale, note speziate e dolcezza delle noci. Un piatto scenografico, destinato a un pubblico colto, amante dell’esotico e del raro.

Ricetta Apicio: ghiri farciti o scoiattoli

Ingredienti per 2 ghiri:

2 ghiri svuotati (o, per una versione moderna, coniglio o pollo)

100 g di carne tritata di maiale

20 g di pinoli o noci tritate

Pepe q.b.

1 cucchiaino di liquamen (o salsa di pesce moderna)

Aromi resinose sostitutivi del laser (asafoetida o un mix di spezie aromatiche)

Procedimento:

Preparare il ripieno mescolando carne tritata, pinoli, pepe, liquamen e spezie. Riempire i ghiri con l’impasto, cucire le aperture. Cuocere in forno di terracotta o su brace fino a doratura.

E gli scoiattoli?

I ghiri non erano soli. Anche gli scoiattoli entrarono nella cucina antica, ma con un ruolo differente. Se il ghiro era simbolo di lusso, lo scoiattolo era più vicino al consumo rurale e popolare: piccolo roditore agile e veloce, veniva cacciato nei boschi e cucinato come selvaggina minuta.

I trattati non li celebrano come cibo d’élite, ma la loro presenza nei testi agronomici e nelle fonti minori indica che lo scoiattolo fosse catturato e consumato nelle comunità montane o rurali, probabilmente arrostito o stufato. La carne, magra e meno grassa rispetto al ghiro, era condita con erbe forti e aceto, per bilanciarne la secchezza.

Dove si mangiano ancora oggi?

Sorprendentemente, il filo che unisce Roma antica al presente non si è spezzato del tutto.

In Slovenia , soprattutto nelle regioni carsiche, il consumo del ghiro è ancora vivo. Ogni autunno, quando gli animali si preparano al letargo e sono più grassi, vengono catturati con trappole tradizionali. La carne viene cucinata in vari modi: arrosto, affumicata, stufata. Esistono perfino feste paesane dedicate, dove il ghiro diventa simbolo di identità e continuità con il passato.

, soprattutto nelle regioni carsiche, il consumo del ghiro è ancora vivo. Ogni autunno, quando gli animali si preparano al letargo e sono più grassi, vengono catturati con trappole tradizionali. La carne viene cucinata in vari modi: arrosto, affumicata, stufata. Esistono perfino feste paesane dedicate, dove il ghiro diventa simbolo di identità e continuità con il passato. In Croazia , soprattutto sulle isole dalmate come Hvar, si ritrovano preparazioni simili: ghiri arrostiti al fuoco, o cotti lentamente in pentole di terracotta con spezie, vino e verdure. Qui il piatto ha un valore comunitario e rituale.

, soprattutto sulle isole dalmate come Hvar, si ritrovano preparazioni simili: ghiri arrostiti al fuoco, o cotti lentamente in pentole di terracotta con spezie, vino e verdure. Qui il piatto ha un valore comunitario e rituale. In Italia , invece, il ghiro è specie protetta e da tempo è scomparso dalle tavole. Solo la memoria popolare in Abruzzo, Calabria e in alcune zone appenniniche ricorda un consumo che, fino al Novecento, aveva ancora un ruolo alimentare in contesti poveri.

, invece, il ghiro è specie protetta e da tempo è scomparso dalle tavole. Solo la memoria popolare in Abruzzo, Calabria e in alcune zone appenniniche ricorda un consumo che, fino al Novecento, aveva ancora un ruolo alimentare in contesti poveri. Quanto agli scoiattoli, il consumo è ancora diffuso negli Stati Uniti, soprattutto nel Sud rurale, dove vengono cucinati in stufati e zuppe. In Europa, sopravvive in zone marginali come curiosità gastronomica più che come tradizione viva.

Perché sono scomparsi dalle nostre cucine?

I motivi sono diversi:

la crescente sensibilità verso gli animali “simpatetici”, come scoiattoli e ghiri, oggi percepiti più come creature da proteggere che da mangiare;

“simpatetici”, come scoiattoli e ghiri, oggi percepiti più come creature da proteggere che da mangiare; il mutamento del gusto , che ha portato le società europee a preferire carni più grandi, facili da allevare e più redditizie;

, che ha portato le società europee a preferire carni più grandi, facili da allevare e più redditizie; infine, la tutela delle specie, che ha reso illegale la caccia al ghiro in gran parte del continente.

Così un cibo da banchetto aristocratico si è trasformato in reliquia gastronomica, sopravvissuta solo in nicchie culturali.

Un simbolo di trasformazione del gusto

Ghiri e scoiattoli raccontano molto più che semplici abitudini culinarie: ci parlano di come il cibo si intrecci con il simbolico. Per i Romani, il ghiro era lusso e teatralità; lo scoiattolo, un cibo di selvaggina minuta. Oggi entrambi ci appaiono estranei, quasi tabù, perché attribuiamo loro altre qualità: la tenerezza, l’innocenza, l’idea di “animale da bosco”.

Eppure, nelle valli slovene, nelle isole croate o nelle cucine rurali americane, il gusto resiste: un piccolo morso di storia che continua a vivere, lontano dai nostri piatti quotidiani, ma ben piantato nell’immaginario di comunità che non hanno mai reciso il legame con il loro passato.