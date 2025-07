Italia delle meraviglie. Riemergono dai depositi oltre 50 busti romani. Ornano ora il Corridoio Vasariano degli Uffizi: Cicerone, Augusto, Sabina e gli altri capolavori. La loro storia. La nostra storia.

Riemergono dai depositi degli Uffizi capolavori della ritrattistica imperiale. Inaugurato un nuovo allestimento nel tratto sul Ponte Vecchio del celebre percorso aereo.

Oltre cinquanta busti romani, autentici capolavori della scultura d’età imperiale, sono tornati alla luce e ora ornano un tratto simbolico e straordinario del Corridoio Vasariano degli Uffizi, quello che corre sul Ponte Vecchio, a Firenze. Figure iconiche della storia antica – da Cicerone a Augusto, da Antonino Pio a Commodo, da Sabina, consorte di Adriano, a Faustina, moglie di Antonino Pio – tornano a incontrare lo sguardo del pubblico dopo un lungo oblio.

Si tratta di una restituzione culturale senza precedenti, resa possibile dal nuovo progetto “Futuro nell’Antico”, voluto dal direttore degli Uffizi Simone Verde, che punta a rimettere in dialogo le antichità della collezione con gli spazi simbolici e monumentali della Galleria.

Un tesoro riemerso dai depositi

I busti erano invisibili dal 1993: ora di nuovo protagonisti del percorso vasariano

Le cinquanta sculture erano state rimosse nel 1993 dai corridoi al secondo piano della Galleria, per lasciare spazio a un riallestimento conforme all’assetto settecentesco documentato dalle fonti storiche. Da allora, erano conservate nei depositi, lontano dagli occhi del pubblico. Eppure si tratta di opere di altissimo pregio, spesso selezionate e acquistate nel Settecento sul mercato antiquario dal celebre studioso e vicedirettore degli Uffizi Luigi Lanzi, con l’obiettivo di elevare la raccolta di ritratti imperiali degli Uffizi ai livelli delle più celebri collezioni romane, come i Musei Capitolini.

Un allestimento simbolico e coerente

il Corridoio come spazio di potere, decorato da volti di imperatori e intellettuali

Restituire questi busti al Corridoio Vasariano ha un forte valore culturale e simbolico: il tratto sul Ponte Vecchio era parte del cammino aereo privato che collegava Palazzo Pitti con gli Uffizi, riservato ai Medici e ai signori di Firenze. Ora, come un tempo, quel percorso torna a essere uno spazio di autorappresentazione e magnificenza, adornato da ritratti imperiali che evocano l’autorità, l’intelletto e l’eternità di Roma.

Un tassello del progetto “Futuro nell’Antico”

la visione del direttore Simone Verde per il rilancio del collezionismo archeologico mediceo

«Questo allestimento – ha dichiarato il direttore Simone Verde – è un ulteriore passo avanti nella valorizzazione del collezionismo archeologico mediceo. Dopo la ricostituzione della sala dei marmi antichi al secondo piano, e in attesa del completamento del ricetto delle iscrizioni, portiamo avanti una visione che unisce identità storica e innovazione museografica».

Con questa operazione, le Gallerie degli Uffizi rilanciano il proprio ruolo di custode e interprete della memoria imperiale e della scultura classica, proponendo un modello espositivo che fonde narrazione storica, rigore scientifico e suggestione visiva.

Il Corridoio Vasariano sul Ponte Vecchio

Un ponte sopra la città: il corridoio segreto dei Medici, oggi scrigno di ritratti imperiali

Costruito nel 1565 per volere di Cosimo I de’ Medici e progettato da Giorgio Vasari, il Corridoio Vasariano è uno dei percorsi più affascinanti e meno conosciuti di Firenze. Corre sopraelevato lungo l’Arno, collega Palazzo Vecchio e la sede del governo con la residenza privata dei Medici, Palazzo Pitti, attraversando anche il cuore pulsante del potere mercantile: il Ponte Vecchio.

In questo tratto simbolico, sospeso tra le botteghe orafe, la città e il fiume, si snoda oggi la nuova galleria di busti romani, testimoni dell’antico potere imperiale. Un ritorno che rafforza il senso originario del corridoio: uno spazio di rappresentanza, controllo e legittimazione, pensato per camminare sopra la folla ma immerso nella storia.

I volti del potere, del pensiero, della storia

Chi sono i protagonisti dell’allestimento romano nel Corridoio Vasariano

I cinquanta busti tornati visibili lungo il tratto sul Ponte Vecchio del Corridoio Vasariano raccontano non solo l’eccellenza artistica della ritrattistica romana, ma anche le storie di chi ha segnato secoli di potere, cultura e trasformazione dell’Impero. Imperatori, imperatrici, intellettuali: da Cicerone ad Augusto, da Sabina a Commodo, ogni volto scolpito nel marmo conserva un’identità, un messaggio, una memoria.

Presentiamo qui alcuni di questi protagonisti, riassunti in brevi ritratti che intrecciano storia, simboli e arte, restituendo profondità a ciò che sembra solo pietra, e che invece continua a parlare.

Cicerone

La voce della Repubblica, l’intellettuale che sfidò il potere assoluto

Marco Tullio Cicerone (106-43 a.C.) è uno dei massimi esponenti della cultura romana. Oratore, filosofo, giurista, fu difensore della repubblica contro le derive autoritarie di Cesare e Antonio. Il suo volto, scolpito nel marmo, ci restituisce lo sguardo di un uomo segnato dalla parola e dalla politica: la retorica come arte, la legge come difesa della libertà. Il suo busto negli Uffizi testimonia il fascino eterno della virtus repubblicana.

Augusto

Il primo imperatore, artefice della Pax Romana

Ottaviano Augusto (63 a.C.–14 d.C.) fu il fondatore dell’Impero romano e il primo a ricevere il titolo di “Augusto”. Sotto di lui, Roma conobbe un’epoca di stabilità e prosperità. Il suo busto celebra non solo il potere politico, ma la costruzione di un’immagine pubblica raffinata, studiata nei minimi dettagli. Il volto sereno e idealizzato simboleggia l’eternità di Roma, l’ordine imposto dopo il caos delle guerre civili.

Ritratto di Augusto, Inv. 1914 n. 81, Inizi del I sec. d.C. – Giunto a Firenze già sul finire del XVI secolo, questo ritratto costituisce un ottimo esempio del tipo più fortunato nella ritrattistica del figlio adottivo di Cesare, quello detto “Prima Porta”, elaborato al momento del conferimento ad Ottaviano del titolo di Augustus, nel 27 a.C. Dettagli formali consentono di considerarla un’opera postume e di riferirla ad età tiberiana.

Antonino Pio

Il sovrano filosofo, custode della stabilità imperiale

Ritratto di Antonino Pio, Inv. 1914 n. 1, Metà del II secolo d.C. – Il busto giunse a Firenze da Villa Medici nel 1787. Lo splendido ritratto costituisce un’ottima replica del tipo detto “Formia-Croce Greca”, il cui modello fu creato al momento della designazione di Antonino Pio alla successione imperiale (febbraio del 138 d.C.), appena pochi mesi prima che Adriano morisse.

Antonino Pio (86–161 d.C.) fu uno degli imperatori “buoni” della dinastia adottiva. Il suo lungo regno fu pacifico e prospero, fondato sul rispetto delle istituzioni e della tradizione. L’arte del ritratto lo raffigura spesso con una barba sobria e un volto riflessivo, segno di dignità e sapienza. Il busto conservato agli Uffizi riflette questa immagine di imperatore giusto, legato alla filosofia stoica e all’ideale di equilibrio.

Commodo

Il volto inquieto del potere: tra follia e autoglorificazione

Commodo (161–192 d.C.), figlio di Marco Aurelio, è ricordato come un imperatore controverso e spesso crudele. Amava la gladiatura, si fece ritrarre come Ercole e trasformò la corte in un teatro del potere personale. Il busto che lo raffigura mostra tratti più marcati, un’espressività accentuata, lontana dall’equilibrio dei predecessori: è il segno della fine di un’epoca, la crisi dell’ideale imperiale classico.

Sabina

La prima imperatrice apoteosizzata: eleganza e distacco

Vibia Sabina, moglie dell’imperatore Adriano, fu una figura enigmatica e complessa. I rapporti con il marito furono difficili, ma dopo la sua morte fu divinizzata, primo caso noto per un’imperatrice. Il busto che la ritrae conserva una raffinata compostezza, con acconciature elaborate e sguardo fiero: simbolo del nuovo ruolo pubblico delle donne nella dinastia imperiale, tra autorità e immagine codificata.

Faustina

Madre dell’impero, icona della fertilità e della continuità

Faustina Maggiore, moglie di Antonino Pio, fu un modello di virtù femminile e madre di numerosi figli, tra cui la futura madre di Marco Aurelio. Dopo la sua morte fu deificata e divenne oggetto di un culto imperiale. I suoi ritratti sono caratterizzati da un’eleganza idealizzata, volti dolci e solennità silenziosa, a rappresentare la continuità dinastica e il ruolo sacro della matrona imperiale.