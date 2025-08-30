Itinerario etrusco. Cosa fare oggi? Fine settimana (o tre giorni) o un giorno andata e ritorno con gli Etruschi. Itinerari con la tua auto. Dall’Italia del Nord al cuore della città etrusche di collina. Qual è la più vicina? Cosa vedere?

Iniziamo con alcune proposte che possano esservi utile per programmare, da soli, con i propri mezzi, e in totale libertà. un fine settimana o tre giorni nel mondo etrusco. Consideriamo, in questo servizio, i lettori che partono soprattutto la Lombardia. Con la propria auto o con propri mezzi. Troverete una proposta toccata e fuga di una giornata etruschissima. Oppure un fine settimana di due giorni o tre che vi permetterà di conoscere alcune tra le principali città etrushe di collina e di degustare storia e cibi.

Giorno 1 – Fiesole, la terrazza etrusca su Firenze

Partenza di prima mattina dalla Lombardia (Milano–Fiesole: circa 3 ore e mezza). Arrivo sulle colline sopra Firenze, a Fiesole, che fu potente centro etrusco prima di diventare romana.

Cosa vedere: L’ Area Archeologica con il Teatro Romano, le terme e i resti del tempio etrusco. Il Museo Civico Archeologico , ricco di urne cinerarie, bronzetti e reperti etruschi. Le mura etrusche (IV secolo a.C.), ancora imponenti e percorribili.

Numeri utili:

Area Archeologica e Museo Archeologico: tel. 055 5961293 .

Orari: tutti i giorni 10:00–19:00 in estate; 10:00–18:00 in inverno.

Biglietto unico circa €7 , ridotto €5 .

Una leggenda narra che le mura di Fiesole furono erette in una sola notte dagli dèi, tanto perfetta era la loro posa.

Il bronzetto votivo conservato nel museo, raffigurante un giovane nudo, è chiamato dai fiesolani “il piccolo Apollo”, protettore della città.

Pausa pranzo a Fiesole con ribollita o pappa al pomodoro, annaffiate da un calice di Chianti Classico.

Pomeriggio dedicato a una passeggiata panoramica, con vista mozzafiato su Firenze.

Giorno 2 – Volterra, città delle urne e dei misteri

Al mattino trasferimento verso Volterra (da Fiesole circa 1h45). La città, nota come Velathri in età etrusca, è uno dei cuori pulsanti della civiltà.

Cosa vedere: Il Museo Etrusco Guarnacci , tra i più antichi d’Europa, con oltre 600 urne funerarie. Imperdibili: L’“Ombra della Sera”, un bronzo allungato e misterioso. L’“Urna degli Sposi”, che mostra i defunti abbracciati nel riposo eterno. Le porte etrusche della città, come la Porta all’Arco, ancora intatta.

Numeri utili:

Museo Guarnacci, via Don Minzoni 15, tel. 0588 86347 .

Orari: tutti i giorni 10:00–18:30 (chiuso martedì in inverno).

Biglietto intero €10 , ridotto €8 .

Volterra Card (musei cittadini, valida 72 ore): €20 .

Nel museo si conserva un’urna con l’iscrizione più lunga mai rinvenuta a Volterra, testimonianza della complessità della lingua etrusca.

Volterra è famosa anche per l’ alabastro , pietra semitrasparente che gli Etruschi già lavoravano per creare urne e sculture.

Cena tipica in città: cinghiale in umido, pecorino delle Balze Volterrane DOP, accompagnati dal rosso Montescudaio DOC.

Giorno 3 – Chiusi e Cortona, il regno sotterraneo

Ultima tappa verso sud-est (Volterra–Chiusi: circa 1h50). Qui regnava Porsenna, il leggendario re etrusco che sfidò Roma.

Cosa vedere a Chiusi: Il Museo Archeologico Nazionale , con sarcofagi, urne e iscrizioni etrusche. Le tombe ipogee visitabili su prenotazione (come la Tomba della Scimmia e la Tomba della Pellegrina ). Il Labirinto di Porsenna , cunicoli sotterranei che secondo la leggenda custodivano il sepolcro del re.

Numeri utili:

Museo Archeologico, via Porsenna 93, tel. 0578 20177 .

Orari: 9:00–20:00 tutti i giorni, chiuso lunedì.

Biglietto intero €6 , ridotto €3 .

Si narra che il sepolcro del re Porsenna fosse protetto da un carro d’oro trainato da cavalli anch’essi d’oro, sepolti insieme al sovrano per custodirne l’eternità.

Trasferimento breve (30 min). Qui il MAEC – Museo dell’Accademia Etrusca ospita reperti unici, come il famoso Lampadario etrusco in bronzo del IV secolo a.C.

Numeri utili: tel. 0575 637235 , biglietto intero circa €10 .

Cortona regala sapori tipici della Valdichiana: pici al ragù d’anatra, olio extravergine DOP, e dolci come i cantucci con Vin Santo.

Ritorno

Nel tardo pomeriggio, partenza per la Lombardia (Cortona–Milano: circa 4h30).

Riepilogo pratico

Durata: 3 giorni (fine settimana lungo).

3 giorni (fine settimana lungo). Percorso: Lombardia → Fiesole → Volterra → Chiusi → Cortona → ritorno.

Lombardia → Fiesole → Volterra → Chiusi → Cortona → ritorno. Biglietti principali: Fiesole €7, Volterra €10 (Volterra Card €20), Chiusi €6, Cortona €10.

Un fine settimana con gli Etruschi

Tre giorni per compiere una meravigliosa immersione nel tempo di oltre duemila anni: dall’ombra delle mura etrusche di Fiesole, ai bronzi misteriosi di Volterra, fino ai sotterranei leggendari di Chiusi e al lampadario bronzeo di Cortona. Un itinerario che unisce archeologia e cucina, storia e paesaggio, lasciando il viaggiatore con la sensazione di aver davvero incontrato un popolo che non smette di parlarci.

Escursione giornaliera a Fiesole (da Lombardia)

Valore dell’escursione: