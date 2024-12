Anteprima | La bellezza e il fascino femminile in mostra: Mucha e Boldini dialogano a Palazzo dei Diamanti

Nella primavera del 2025, le splendide sale di Palazzo dei Diamanti a Ferrara faranno da cornice a un evento eccezionale: la grande mostra dedicata ad Alphonse Mucha e Giovanni Boldini, due tra i più celebri interpreti della bellezza e del fascino femminile tra Ottocento e Novecento. L’esposizione, organizzata da Arthemisia e Fondazione Ferrara Arte, in collaborazione con la Mucha Foundation, promette di incantare il pubblico attraverso i capolavori di due maestri che hanno saputo immortalare la figura femminile con straordinaria grazia e intensità.

Alphonse Mucha, il maestro dell’Art Nouveau

Alphonse Mucha: Le stagioni: estate, 1896, Litografia a colori, cm 103 x 54. © Mucha Trust

Artista poliedrico e visionario, Alphonse Mucha (Ivancice, 1860 – Praga, 1939) fu uno dei protagonisti assoluti della Parigi fin de siècle. Noto soprattutto per i suoi celebri manifesti teatrali realizzati per l’attrice Sarah Bernhardt, Mucha fu pittore, disegnatore, illustratore, fotografo e scenografo, oltre che designer di gioielli e interni. La sua arte, emblematica della nascente Art Nouveau, divenne celebre in tutto il mondo grazie a opere iconiche come Gismonda (1894), Le stagioni (1896), Job (1896) e Médée (1898).

Questi lavori, caratterizzati da un inconfondibile stile decorativo – definito “Le style Mucha” – sono contraddistinti da linee sinuose, motivi floreali e figure femminili eteree, trasformate in simboli di bellezza e armonia. La mostra esplorerà la biografia dell’artista e i diversi aspetti della sua produzione, mettendo in luce la sua profonda convinzione che l’arte, attraverso la bellezza, potesse favorire il progresso e l’unione dei popoli.

Curata da Sarah e John Mucha, discendenti diretti dell’artista, l’esposizione offrirà ai visitatori una straordinaria occasione per immergersi nel mondo raffinato e visionario del maestro ceco, celebrato anche negli Stati Uniti come “il più grande artista decorativo del mondo”.

Giovanni Boldini, il ritrattista delle eleganze

Fuoco d’artificio, c. 1890, Olio su tela, cm 200 x 99,5. Ferrara, Museo Giovanni Boldini Ferrara, © Gallerie d’Arte Moderna e Contemporanea, foto Luca Gavagna

Accanto alle creazioni di Mucha, il pubblico potrà ammirare le opere di Giovanni Boldini (Ferrara, 1842 – Parigi, 1931), artista ferrarese che, come Mucha, visse e lavorò stabilmente a Parigi, divenendo il ritrattista più richiesto dall’aristocrazia e dall’alta borghesia internazionale. Boldini fu un interprete insuperabile della mondanità parigina, capace di cogliere e restituire, con pennellate rapide ed eleganti, la vitalità e il dinamismo delle sue protagoniste.

La mostra presenterà una selezione di dipinti, disegni e incisioni provenienti dal Museo Giovanni Boldini, che custodisce la più ricca raccolta pubblica delle sue opere e che riaprirà nel 2026 all’interno del rinnovato Palazzo Massari. Tra i capolavori in esposizione spiccano opere iconiche come La signora in rosa (1916) e Fuoco d’artificio (c. 1890), affiancate da studi e schizzi di figure femminili a figura intera o di volti che rivelano la straordinaria abilità dell’artista nel catturare pose e atteggiamenti con vivace spontaneità.

Boldini, con il suo stile inconfondibile, univa rapidità e precisione, immortalando le donne dell’alta società con un’eleganza senza tempo e una capacità espressiva unica. La mostra sarà dunque un tributo al talento di questo maestro ferrarese, che seppe reinventare il ritratto mondano rendendolo simbolo di lusso e modernità.

Accostamenti

L’accostamento tra Alphonse Mucha e Giovanni Boldini, due artisti accomunati dall’amore per la figura femminile e da una visione artistica innovativa, renderà questa mostra un evento carico fascino. I visitatori avranno l’opportunità di ammirare due diverse declinazioni della bellezza femminile: quella decorativa e idealizzata di Mucha e quella vibrante e dinamica di Boldini.

L’appuntamento è a Palazzo dei Diamanti, dove l’arte e la bellezza si incontreranno in un dialogo senza tempo.

Mostra: Alphonse Mucha / Giovanni Boldini

Luogo: Palazzo dei Diamanti, Ferrara

Periodo: Primavera 2025

Organizzazione: Arthemisia e Fondazione Ferrara Arte, in collaborazione con la Mucha Foundation

Curatori: Sarah e John Mucha

Info: Sito ufficiale di Palazzo dei Diamanti