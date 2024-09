La biblioteca geografica di Hugo Pratt: mostra a Roma tra letteratura e avventura

ROMA – A partire dal 27 settembre 2024, fino al 20 dicembre, il Palazzo Besso in Largo di Torre Argentina 11, a Roma, ospiterà la mostra “La biblioteca geografica di Hugo Pratt: un viaggio nella letteratura reale e immaginaria”. Questo evento si inserisce nei festeggiamenti per il centenario della Biblioteca della Fondazione. Un’immersione nell’universo creativo di Hugo Pratt, autore celebre per la sua iconica opera Corto Maltese.

I riferimenti letterari nelle opere di Pratt

La mostra esplora i profondi legami tra Pratt e i giganti della letteratura, da Omero a Rudyard Kipling, Arthur Rimbaud, Robert Louis Stevenson, fino a Kenneth Roberts e Somerset Maugham. Corto Maltese, il marinaio avventuriero creato dalla mente di Pratt, si muove tra le pagine di queste opere e vive avventure ispirate a capolavori come l’Odissea di Omero o Utopia di Thomas Moore.

Con oltre 40 tavole originali, acquerelli e grandi riproduzioni, il pubblico potrà seguire i percorsi geografici e letterari di Pratt. Un viaggio tra continenti e suggestioni: dalle isole del Pacifico di Stevenson all’Africa descritta da Kipling e Rimbaud, fino agli spazi immensi di frontiera di autori come Curwood e Fenimore Cooper. Pratt, attraverso il suo lavoro, offre un dialogo continuo tra realtà e immaginazione, citando autori come Hermann Hesse, Gabriele D’Annunzio, e figure artistiche come Tamara de Lempicka o Marina Seminova.

Un incontro tra realtà e fantasia

Nel mondo di Hugo Pratt, i confini tra realtà e fantasia si dissolvono. La mostra propone un’esplorazione dei libri che accompagnano Corto Maltese nei suoi viaggi: dal Parzifal di Wolfram von Eschenbach a L’ultima estate di Klingsor di Hesse, con citazioni di Coleridge e Yeats. Non mancano i grandi incontri immaginari con figure come Amelia Earhart o Saint-Exupéry.

Un omaggio speciale è dedicato all’Odissea, progenitrice delle avventure di Corto Maltese. Le tavole originali disegnate da Pratt nel 1963 per il Corriere dei Piccoli ci mostrano un altro volto di Ulisse, che appare come un antenato spirituale del marinaio avventuriero.

Informazioni

Apertura della mostra: da venerdì 27 settembre fino al venerdì 20 dicembre 2024

Orari di visita: dal lunedì al venerdì, dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 16.30

INGRESSO GRATUITO