La magia del corallo. Nuoti e lui ti guarda le gambe. Gli scienziati scoprono che questi animali sono ciechi, ma riescono a vedere. Come?

L’enigma della luce negli animali senza occhi
I coralli non hanno occhi, ma non sono ciechi
Una percezione luminosa sorprendente, che sfida i modelli classici della biologia
I coralli, fragili architetti delle barriere tropicali, non hanno occhi. Eppure non sono affatto ciechi. La loro percezione luminosa sfida i canoni con cui la biologia ha spiegato per secoli la visione animale. Ora un’équipe della Graduate School of Science dell’Università Metropolitana di Osaka porta alla luce un meccanismo unico: alcune opsine dei coralli costruttori – proteine fotosensibili note da tempo nel mondo animale – non utilizzano amminoacidi come controioni, ma assorbono e impiegano ioni cloruro (Cl⁻) dall’ambiente circostante per modulare la loro sensibilità.
L’alchimia invisibile delle opsine
Proteine che trasformano il buio in percezione
Il retinale, la base di Schiff e l’inattesa alleanza con il cloruro
La visione, negli animali, si fonda su una piccola molecola, il retinale, capace di assorbire naturalmente la luce ultravioletta. Per poter estendere la sensibilità allo spettro visibile, essa si lega a una proteina – l’opsina – attraverso un legame detto base di Schiff, che richiede un controione carico negativamente. Negli animali superiori, come nei mammiferi, quel ruolo è svolto da un amminoacido.
Eppure, negli antozoi – coralli e anemoni – esiste una variante, le opsine ASO-II, che mostrano un funzionamento inatteso. Prive dei consueti amminoacidi, trovano la loro stabilità negli ioni cloruro disciolti nell’acqua marina. È un’innovazione molecolare che permette loro di passare dalla sensibilità ai raggi UV a quella verso la luce visibile, semplicemente seguendo le variazioni di pH dell’ambiente.
La danza del pH
Un interruttore molecolare regolato dall’acidità
Quando il mare decide se i coralli vedono UV o luce visibile
Il pH diventa un regolatore segreto di questa percezione. In condizioni più acide, la base di Schiff si carica positivamente e viene stabilizzata dal cloruro: in questo stato, l’opsina assorbe lunghezze d’onda più ampie, abbracciando la luce visibile. Quando invece il pH si innalza, i protoni diminuiscono e l’opsina si apre alla luce ultravioletta.
Una simbiosi che regola la vista
Le alghe fotosintetiche cambiano la sensibilità dei coralli
La visione si modula secondo i ritmi della vita simbiotica
La scoperta non ha solo valore teorico. I coralli vivono in simbiosi con le alghe fotosintetiche, vere centrali energetiche che producono nutrienti essenziali. Ma la fotosintesi modifica il pH intracellulare: ecco allora che la sensibilità alla luce del corallo potrebbe seguire i ritmi della produzione algale, adattandosi di volta in volta. Non un dettaglio secondario, bensì una strategia che affina la relazione vitale tra ospite e simbionte, tra scultura calcarea e microalga invisibile.
Una porta aperta alla biotecnologia
Opsine capaci di cambiare sensibilità luminosa
Un modello per futuri strumenti optogenetici a pH variabile
“Abbiamo scoperto che gli ioni cloruro stabilizzano la base di Schiff in modo più debole rispetto agli amminoacidi – spiega Yusuke Sakai, primo autore dello studio – permettendo all’opsina di passare in maniera reversibile tra sensibilità alla luce visibile e sensibilità UV a seconda del pH”.
Il passo successivo guarda già oltre la barriera corallina. Alcuni esperimenti hanno dimostrato che l’opsina ASO-II di Acropora tenuis regola gli ioni calcio in maniera dipendente dalla luce, suggerendo applicazioni in optogenetica: la possibilità di sviluppare strumenti biologici che cambino sensibilità luminosa in base al pH, aprendo un nuovo orizzonte alla medicina e alle neuroscienze.
Una nuova immagine della vita marina
Coralli che vedono senza occhi, guidati dal mare
Un laboratorio vivente che svela segreti di evoluzione e sopravvivenza
La scoperta, pubblicata su eLife, offre un’immagine poetica e al tempo stesso scientifica: colonie coralline che “vedono” senza occhi, grazie a un dialogo molecolare fra pH, ioni marini e luce. La barriera corallina, già fragile monumento vivente della biodiversità, si rivela così anche un laboratorio naturale in cui la biologia sperimenta soluzioni inattese, con un linguaggio segreto che oggi cominciamo appena a decifrare.