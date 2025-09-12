La Pascalina di Blaise Pascal: un capolavoro meccanico in asta a Parigi. Quanto costa? Quando fu prodotta? Come funziona? E’ antenata del computer? Il filosofo: “Volevo aiutare papà”

Il 19 novembre 2025, la casa d’aste Christie’s di Parigi ospiterà un evento straordinario: la messa all’asta della Pascalina, la prima macchina calcolatrice della storia, progettata nel 1642 dal giovane matematico francese Blaise Pascal. Questo esemplare, unico nel suo genere, è l’ultima Pascalina ancora in mani private e si prevede che raggiunga una valutazione tra i 2 e i 3 milioni di euro.

Un’invenzione rivoluzionaria

Nel 1642, Pascal, allora diciannovenne, concepì la Pascalina per assistere suo padre, Étienne Pascal, nelle complesse operazioni contabili legate alla riscossione delle tasse nella Normandia. L’obiettivo era chiaro: ridurre al minimo gli errori umani e accelerare calcoli complessi come addizioni e sottrazioni, fondamentali per gestire conti e imposte.

La Pascalina non era solo una macchina contabile, ma una vera opera di ingegneria: composta da ruote dentate, leve e ingranaggi, era in grado di “pensare” in maniera meccanica. Il cuore della Pascalina era il meccanismo di riporto: quando una ruota completava un giro, azionava la ruota successiva, permettendo così di sommare automaticamente unità, decine, centinaia e oltre. Questo principio di riporto anticipava di secoli il concetto di memoria e calcolo automatizzato presente nei moderni computer.

Come funzionava la Pascalina

La macchina contava attraverso una serie di ruote numerate incastrate l’una nell’altra. Ogni ruota rappresentava una cifra: la prima le unità, la seconda le decine, la terza le centinaia, e così via.

Inserimento dei numeri: l’utente girava un piccolo disco o una manopola corrispondente alla cifra desiderata. Meccanismo di riporto: quando la ruota delle unità completava un giro completo da 0 a 9, un piccolo dente spingeva la ruota delle decine di un passo, e lo stesso avveniva per le centinaia. Questo permetteva di sommare numeri di qualsiasi grandezza senza errori. Sottrazioni: erano eseguite tramite un principio chiamato “complemento a 10”: per sottrarre un numero, l’operatore inseriva il complemento, e la macchina produceva il risultato corretto. Precisione e affidabilità: il design meccanico riduceva drasticamente l’errore umano, garantendo un calcolo coerente anche in sequenze complesse di addizioni o sottrazioni multiple.

In pratica, Pascal aveva trasformato la logica matematica in movimento meccanico, un concetto che ancora oggi sorprende per la sua ingegnosità.

Un esploratore del pensiero umano

La Pascalina non è semplicemente una macchina: è il simbolo di un’epoca in cui l’uomo iniziava a immaginare la mente come qualcosa di replicabile. Blaise Pascal, attraverso questo dispositivo, anticipò di secoli il concetto di automazione e di calcolo meccanico, gettando le basi per i moderni computer.

Dettagli dell’asta e esposizioni

Data dell’asta: 19 novembre 2025

19 novembre 2025 Luogo: Bibliothèque Léon Parcé, Parigi

Bibliothèque Léon Parcé, Parigi Esposizioni precedenti: Parigi: 10-23 settembre e 13-19 novembre New York: 11-15 ottobre Hong Kong: 23-29 ottobre



Durante queste esposizioni, gli appassionati e i collezionisti avranno l’opportunità di osservare da vicino ingranaggi, ruote e leve, e comprendere l’eleganza di un meccanismo concepito nel XVII secolo per anticipare il futuro della tecnologia.

Conclusioni

La Pascalina è molto più di un oggetto da collezione: è un testimone silenzioso della nascita della scienza computazionale. La sua messa all’asta rappresenta un’occasione unica per entrare in contatto con un pezzo fondamentale della storia tecnologica, un oggetto che racchiude l’ingegno di un giovane genio francese e