La Pascalina di Blaise Pascal: un capolavoro meccanico in asta a Parigi. Quanto costa? Quando fu prodotta? Come funziona? E’ antenata del computer? Il filosofo: “Volevo aiutare papà”

Il 19 novembre 2025, la casa d’aste Christie’s di Parigi ospiterà un evento straordinario: la messa all’asta della Pascalina, la prima macchina calcolatrice della storia, progettata nel 1642 dal giovane matematico francese Blaise Pascal. Questo esemplare, unico nel suo genere, è l’ultima Pascalina ancora in mani private e si prevede che raggiunga una valutazione tra i 2 e i 3 milioni di euro.

Un’invenzione rivoluzionaria

Nel 1642, Pascal, allora diciannovenne, concepì la Pascalina per assistere suo padre, Étienne Pascal, nelle complesse operazioni contabili legate alla riscossione delle tasse nella Normandia. L’obiettivo era chiaro: ridurre al minimo gli errori umani e accelerare calcoli complessi come addizioni e sottrazioni, fondamentali per gestire conti e imposte.

La Pascalina non era solo una macchina contabile, ma una vera opera di ingegneria: composta da ruote dentate, leve e ingranaggi, era in grado di “pensare” in maniera meccanica. Il cuore della Pascalina era il meccanismo di riporto: quando una ruota completava un giro, azionava la ruota successiva, permettendo così di sommare automaticamente unità, decine, centinaia e oltre. Questo principio di riporto anticipava di secoli il concetto di memoria e calcolo automatizzato presente nei moderni computer.

Come funzionava la Pascalina

La macchina contava attraverso una serie di ruote numerate incastrate l’una nell’altra. Ogni ruota rappresentava una cifra: la prima le unità, la seconda le decine, la terza le centinaia, e così via.

  1. Inserimento dei numeri: l’utente girava un piccolo disco o una manopola corrispondente alla cifra desiderata.
  2. Meccanismo di riporto: quando la ruota delle unità completava un giro completo da 0 a 9, un piccolo dente spingeva la ruota delle decine di un passo, e lo stesso avveniva per le centinaia. Questo permetteva di sommare numeri di qualsiasi grandezza senza errori.
  3. Sottrazioni: erano eseguite tramite un principio chiamato “complemento a 10”: per sottrarre un numero, l’operatore inseriva il complemento, e la macchina produceva il risultato corretto.
  4. Precisione e affidabilità: il design meccanico riduceva drasticamente l’errore umano, garantendo un calcolo coerente anche in sequenze complesse di addizioni o sottrazioni multiple.

In pratica, Pascal aveva trasformato la logica matematica in movimento meccanico, un concetto che ancora oggi sorprende per la sua ingegnosità.

Un esploratore del pensiero umano

La Pascalina non è semplicemente una macchina: è il simbolo di un’epoca in cui l’uomo iniziava a immaginare la mente come qualcosa di replicabile. Blaise Pascal, attraverso questo dispositivo, anticipò di secoli il concetto di automazione e di calcolo meccanico, gettando le basi per i moderni computer.

Dettagli dell’asta e esposizioni

  • Data dell’asta: 19 novembre 2025
  • Luogo: Bibliothèque Léon Parcé, Parigi
  • Esposizioni precedenti:
    • Parigi: 10-23 settembre e 13-19 novembre
    • New York: 11-15 ottobre
    • Hong Kong: 23-29 ottobre

Durante queste esposizioni, gli appassionati e i collezionisti avranno l’opportunità di osservare da vicino ingranaggi, ruote e leve, e comprendere l’eleganza di un meccanismo concepito nel XVII secolo per anticipare il futuro della tecnologia.

Conclusioni

La Pascalina è molto più di un oggetto da collezione: è un testimone silenzioso della nascita della scienza computazionale. La sua messa all’asta rappresenta un’occasione unica per entrare in contatto con un pezzo fondamentale della storia tecnologica, un oggetto che racchiude l’ingegno di un giovane genio francese e

Condividi l'articolo su:
Redazione
Redazione

Stile Arte è una pubblicazione che si occupa di arte e di archeologia, con cronache approfondite o studi autonomi. E' stata fondata nel 1995 da Maurizio Bernardelli Curuz, prima come pubblicazione cartacea, poi, dal 2012, come portale on line. E' registrata al Tribunale di Brescia, secondo la legge italiana sulla stampa

Articoli correlati

Di tendenza

Mostre | Raffaello rivive a Piazza Armerina: ecco un misterioso cartone seicentesco. Capolavori e sorprese nella mostra a Palazzo Trigona
Archeologia. Qui c’era un edificio immane. Scoperta la base di una costruzione romana di 1800 anni fa Cos’era? Come veniva usata? perché così complessa? Rispondono gli archeologi
Toscana archeologia. Scoperta a Volterra un’altra galleria dell’anfiteatro romano. Una scala nel buio. Che c’è là sotto? Dove porta? A cosa serviva?
Archeologia. “Villette” dell’Età del Bronzo sotto lo stadio di calcio? Scoperti forni, case innovative e una tartaruga che svelano i segreti di 3.000 anni fa