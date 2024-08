La pietra dell’altare di Stonehenge 5000 anni fa percorse 700 chilometri. Lo rivela un nuovo studio

Una ricerca condotta dalla Curtin University e pubblicata in queste ore sulla rivista Nature suggerisce che la pietra dell’altare di Stonehenge potrebbe provenire dal nord-est della Scozia, ad almeno 700 chilometri dalla sua collocazione finale nel sud-ovest dell’Inghilterra.

Il nuovo studio individua le origini di questo blocco monolitico nel nord-est della Scozia, sfidando la credenza di lunga data che avesse avuto origine nel Galles. Inoltre, i risultati indicano la presenza di modalità di trasporto e di una struttura sociale notevolmente sofisticate quando la pietra arrivò nel suo sito attuale circa 5000 anni fa nell’Inghilterra meridionale.

Lo studio, intitolato “Una provenienza scozzese per l’altare di Stonehenge”, è stato pubblicato sulla rivista Nature.

Questa nuova ricerca aggiunge ulteriore fascino alla storia del noto sito neolitico, anche se non è ancora chiaro come gli uomini preistorici siano riusciti a spostare la roccia da 6 tonnellate attraverso le isole britanniche.

La costruzione di Stonehenge iniziò circa 5000 anni fa, e nei successivi 2000 anni furono apportate numerose aggiunte e modifiche. In precedenza, si credeva che il sito fosse costituito da due diversi tipi di roccia: il più grande e noto sarsen, che fu probabilmente estratto a 25 chilometri (15,5 miglia) di distanza da Marlborough, e le pietre azzurre più piccole, che furono prese dalle colline Preseli nel Galles sud-occidentale.

Si è a lungo pensato che la Pietra dell’Altare, un enorme blocco di arenaria sepolto al centro del monumento e che misura 5 per 1 metro (più di 16 per 3 piedi), fosse una delle pietre azzurre del Galles, ma recenti ricerche hanno dimostrato che non è così.

I ricercatori di Curtin hanno studiato l’età e la chimica dei granuli minerali contenuti nei frammenti della Pietra dell’Altare, che si trova al centro dell’iconico cerchio di pietre di Stonehenge nel Wiltshire.

L’autore principale, lo studente di dottorato Anthony Clarke del Timescales of Mineral Systems Group presso la School of Earth and Planetary Sciences di Curtin, ha affermato che l’analisi dell’età e della composizione chimica dei minerali nei frammenti della Pietra dell’Altare li accoppia alle rocce del nord-est della Scozia, differenziandoli nettamente anche dal substrato roccioso gallese.

“La nostra analisi ha scoperto che i granuli minerali specifici nella Pietra dell’Altare hanno per lo più un’età compresa tra 1000 e 2000 milioni di anni, mentre altri minerali hanno circa 450 milioni di anni”, ha affermato Clarke.

“Ciò fornisce un’impronta chimica distinta che suggerisce che la pietra provenga da rocce nel bacino delle Orcadi, in Scozia, ad almeno 750 chilometri di distanza da Stonehenge. Date le sue origini scozzesi, i risultati sollevano domande affascinanti, considerando i vincoli tecnologici dell’era neolitica, su come una pietra così massiccia sia stata trasportata su grandi distanze intorno al 2600 a.C.”

“Questa scoperta ha anche un significato personale per me. Sono cresciuto a Mynydd Preseli, Galles, da dove provengono alcune delle pietre di Stonehenge. Ho visitato Stonehenge per la prima volta quando avevo un anno e ora che ne ho 25, sono tornato dall’Australia per contribuire a questa scoperta scientifica: si potrebbe dire che ho chiuso il cerchio al cerchio di pietre”.

Il coautore dello studio, il professor Chris Kirkland, anch’egli del Timescales of Mineral Systems Group presso la Curtin, ha affermato che i risultati hanno implicazioni significative per la comprensione delle antiche comunità, delle loro connessioni e dei loro metodi di trasporto.

“La nostra scoperta delle origini della Pietra dell’Altare evidenzia un livello significativo di coordinamento sociale durante il periodo neolitico e contribuisce a tracciare un quadro affascinante della Gran Bretagna preistorica”, ha affermato Kirkland.

“Trasportare un carico così imponente via terra dalla Scozia all’Inghilterra meridionale sarebbe stato estremamente impegnativo, il che indica una probabile rotta di navigazione marittima lungo la costa della Gran Bretagna. Ciò implica reti commerciali a lunga distanza e un livello di organizzazione sociale più elevato di quanto si pensi esistesse durante il Neolitico in Gran Bretagna.”

La professoressa Harlene Hayne, vice-cancelliera della Curtin University, ha affermato che gran parte della ricerca e delle analisi condotte da Clarke e Kirkland sono state svolte presso il rinomato John de Laeter Centre dell’Università.

Finanziata da un progetto Discovery dell’Australian Research Council, la ricerca è stata condotta in collaborazione con l’Università di Aberystwyth, l’Università di Adelaide e l’University College di Londra.

Lo studio completo, pubblicato sulla rivista Nature, può essere trovato qui: “Una provenienza scozzese per l’altare di Stonehenge” | Nature. ( DOI: 10.1038/S41586-024-07652-1 )