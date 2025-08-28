La scoperta di essenze archeologiche in fondo ai vasi. I coloni fenici in Sicilia non rinunciavano ai meravigliosi profumi di casa e li portavano con sé. Odore di infanzia e di infinito. Ma di cosa sentivano quelle fragranze? Rispondono gli studiosi

Mozia e le giare fenicie che conservavano gli aromi di Beirut

Gli archeologi hanno scoperto che gli esuli portarono con sé oli e resine per ricordare la terra d’origine. Il senso dell’olfatto come strumento di identità collettiva e radice culturale.

Il sommario

Piccoli vasi in ceramica provenienti dalla Fenicia meridionale, rinvenuti nelle tombe e nelle case di Mozia, hanno restituito tracce di oli profumati.

Uno studio tedesco e spagnolo rivela che i coloni fenici non rinunciarono ai segni invisibili ma potentissimi del proprio mondo: il profumo come memoria, come radice, come lingua della nostalgia.

La scoperta

Mozia, isola sacra della Sicilia occidentale, continua a parlare attraverso gli oggetti che il tempo ha sigillato. Dalla necropoli, dalle abitazioni e dai luoghi di culto sono emerse più di cinquanta piccole giare in ceramica, in apparenza modeste, in realtà portatrici di un messaggio sottile e universale: la necessità dell’uomo migrante di custodire con sé il profumo della terra natale.

Lo studio, condotto dall’Università di Tubinga e dall’Università Complutense di Madrid, ha identificato in otto di quei vasi residui organici inequivocabili: lipidi vegetali, resine di pino e di lentisco. Non semplici tracce di un contenuto disperso, ma la prova di oli aromatici preparati appositamente per accompagnare il viaggio e restituire, lontano dal Levante, la sensazione olfattiva della casa abbandonata.

L’aroma come radice invisibile

«Il profumo è intimamente legato all’identità» – ha spiegato l’archeologo Adriano Orsingher (UCM) – «e svolge un ruolo cruciale, benché spesso trascurato, nei processi di migrazione, insediamento e scambio culturale».

La frase riassume un principio che l’archeologia, finora più attenta alla materia che all’effimero, raramente ha messo al centro. L’olfatto è, tra i sensi, quello che più direttamente attinge alla memoria: bastano poche particelle odorose per risvegliare immagini, emozioni, certezze. Così accadde ai coloni fenici di Mozia, che tra l’VIII e il VI secolo a.C. vollero portare con sé gli aromi della Fenicia meridionale, l’attuale area di Beirut.

Mozia, isola fenicia nel cuore della Sicilia

Fondata dai Fenici come avamposto commerciale e culturale, Mozia sorgeva in una laguna riparata, di fronte a Marsala. Il sito, oggi celebre anche per i suoi straordinari mosaici e per la statua del Giovane di Mozia, fu uno dei cuori pulsanti della presenza levantina nel Mediterraneo occidentale.

La nuova ricerca restituisce un tassello prezioso: accanto alle rotte, alle ceramiche da mensa, ai commerci del vino e del metallo, si muoveva anche una geografia sensoriale. I vasi in miniatura non erano quindi semplici contenitori votivi o di prestigio, ma scrigni di odori, piccole ancore di identità.

Il profumo come linguaggio della nostalgia

Trasportare resine e oli non era solo un gesto pratico. Significava mettere in salvo la parte più intangibile della propria cultura. Quando i coloni accendevano un fuoco e lasciavano bruciare le resine, quando ungeranno il corpo o gli oggetti sacri con gli oli odorosi, in quel momento la distanza dal Libano si accorciava.

Ogni profumo era un ponte: evocava le montagne del Levante, i boschi di lentisco, i pini della costa. Era il modo più immediato per trasformare Mozia in un frammento di casa, in una nuova patria che non dimenticava le radici.

Come immaginare quegli aromi oggi

Le sostanze ritrovate nei vasi ci permettono di avvicinarci, con l’immaginazione, a ciò che i Fenici respiravano. La resina di pino sprigiona un profumo resinoso, balsamico, intenso, simile a quello che oggi incontriamo negli oli essenziali di pino silvestre o nell’odore della trementina naturale. Il lentisco, pianta mediterranea dalla lunga storia rituale, produce un’essenza resinosa più dolce, calda e leggermente speziata, paragonabile a quella della mastice di Chio, ancora oggi usata in profumeria e gastronomia.

Unendo queste due note — la freschezza balsamica del pino e la dolcezza speziata del lentisco — possiamo immaginare un profumo ancestrale, verde e terroso, avvolgente e insieme penetrante. Per il nostro gusto contemporaneo potrebbe ricordare certe fragranze “forestali” della profumeria artigianale, o gli incensi naturali a base di resine mediterranee.

Non erano dunque essenze lontane dal nostro mondo: chiunque abbia passeggiato tra i pini siciliani in una giornata calda, o abbia avvicinato il naso a un rametto di lentisco, ha respirato ciò che tre millenni fa i Fenici portarono con sé come bagaglio invisibile della memoria.

Archeologia dei sensi

Questa ricerca segna anche un passo metodologico importante: non solo la lettura dei reperti materiali, ma anche la ricostruzione delle esperienze sensoriali dei popoli antichi. L’archeologia, così, diventa disciplina capace di raccontare non soltanto come vivevano le comunità, ma anche come sentivano, come ricordavano, come si identificavano.

Il Mediterraneo dell’età arcaica si arricchisce dunque di un tassello invisibile, ma fortissimo: l’aroma di pino e lentisco, che ancora oggi, quando lo respiriamo sulle coste siciliane, ci avvicina inconsapevolmente a quei marinai fenici che, tre millenni fa, non vollero dimenticare l’odore della propria casa.