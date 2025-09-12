La scoperta. Gli isotopi tintinnano. I bronzetti della Sardegna sono parenti degli spagnoli. I rifornimenti d metallo non avvenivano a Oriente, né venivano utilizzate cave isolane

Nell’ambito del progetto di ricerca Metals & Giants, un team internazionale di archeologi e scienziati dei materiali ha svelato dettagli finora sconosciuti sul commercio dei metalli nell’età del bronzo. La scoperta non riguarda solo la provenienza dei materiali, ma anche i legami culturali tra la Sardegna e aree geografiche distanti, tra cui la Penisola Iberica e i paesi nordici.

Bronzetti e nuraghi: il cuore di una cultura materiale

Nell’età del bronzo, la Sardegna fiorì sotto l’egida della cultura nuragica, celebre per le imponenti torri di pietra – i nuraghi – e per le raffinate statuette in bronzo note come bronzetti. Questi piccoli oggetti, spesso guerrieri, divinità o animali, hanno affascinato per secoli archeologi e collezionisti, ma la provenienza dei loro metalli era rimasta un mistero.

Il team di ricerca, guidato da Daniel Berger del Curt-Engelhorn Center for Archaeometry di Mannheim, ha applicato un innovativo approccio multi-proxy, combinando isotopi di rame, stagno, piombo e osmio. Questo metodo, unico nel suo genere, ha permesso di tracciare con precisione geografica l’origine dei materiali utilizzati nelle statuette, dissolvendo decenni di ipotesi e congetture.

Dal cuore della Sardegna alle miniere della Penisola Iberica

I risultati sono sorprendenti: il rame utilizzato nei bronzetti proviene principalmente dalla Sardegna stessa, talvolta mescolato con rame importato dalla Penisola Iberica. Al contrario, i metalli del Levante – aree come Timna in Israele o Faynan in Giordania – non risultano presenti, un dettaglio rivelato solo grazie all’analisi isotopica dell’osmio.

Come osserva Daniel Berger:

“I bronzetti nuragici contengono un mix di materiali locali e importati, che testimonia strategie complesse di selezione dei metalli e di produzione tecnologica.”

La professoressa Helle Vandkilde dell’Università di Aarhus sottolinea il ruolo della collaborazione tra archeologia e scienze naturali:

“I metodi archeologici ci forniscono una base, i dati geochimici la completano. Possiamo ora definire con precisione la provenienza dei metalli e comprendere le scelte tecnologiche dei produttori nuragici.”

Santuari, produzione e uniformità

L’analisi di tre dei maggiori santuari nuragici dedicati alla produzione di bronzetti ha rivelato una sorprendente uniformità nell’utilizzo del rame. Questo indica una conoscenza condivisa e protocolli comuni nell’isola, suggerendo che i centri produttivi nuragici non fossero isolati, ma parte di una rete di scambio e standardizzazione.

Non meno interessante è la scoperta sullo stagno: benché presente localmente, non veniva utilizzato nei bronzetti, il che implica importazioni strategiche dalla Penisola Iberica. La combinazione di rame e stagno, dunque, non era casuale, ma guidata da esigenze pratiche e stilistiche, forse per ottenere particolari sfumature di colore o maggiore durezza del bronzo.

Un ponte tra Sardegna e Scandinavia

Il fascino di questi bronzetti va oltre la chimica dei metalli. Alcuni elementi stilistici, come gli elmi cornuti, evocano analogie sorprendenti con reperti nordici: dai celeberrimi elmi di Viksø ai guerrieri raffigurati sui petroglifi scandinavi.

Heide W. Nørgaard, del Museo Moesgaard, evidenzia:

“Le figure nuragiche, pur radicate nella cultura sarda, presentano caratteristiche che risuonano con la Scandinavia meridionale. Le nuove analisi permettono di tracciare una mappatura dei collegamenti culturali e commerciali tra regioni così distanti.”

Gli studi sul campo, condotti in collaborazione tra Università di Aarhus e Museo Moesgaard, confermano collegamenti finora ignorati tra Sardegna e Nord Europa tra il 1000 e l’800 a.C. Gli iconici elmi cornuti compaiono in entrambi i contesti, sia in miniature che in dimensioni monumentali, suggerendo un linguaggio simbolico condiviso.

Un progetto che unisce discipline e territori

Il progetto Metalli e Giganti, sostenuto dalla Fondazione Augustinus, è nato dalla collaborazione tra Università di Aarhus, Moesgaard, Curt-Engelhorn Center for Archaeometry e la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per Cagliari e Oristano.

Primo autore dello studio, Daniel Berger ha guidato le analisi isotopiche; contributi significativi provengono da Helle Vandkilde, Heide W. Nørgaard e Nicola Ialongo. L’articolo scientifico che illustra i risultati è intitolato:

“L’analisi multiproxy svela le biografie sull’origine e la fabbricazione delle statuette sarde: sulle tracce delle pratiche di interazione e miscelazione guidate dai metalli all’inizio del primo millennio a.C.”

La Sardegna al centro del mondo antico

Oggi, grazie a queste scoperte, possiamo immaginare una Sardegna ben più connessa di quanto pensassimo, un’isola in dialogo con l’Europa occidentale e settentrionale. Le statuette in bronzo non sono solo oggetti d’arte: sono documenti materiali di reti di scambio, strategie tecnologiche e influenze culturali che attraversano mari e continenti.

In questo senso, la scoperta annunciata dal progetto Metals & Giants non è solo archeologica: è un ponte tra passato e presente, tra scienza e storia, tra Sardegna e il vasto panorama dell’età del bronzo europeo.

Fonte:

Daniel Berger et al., “L’analisi multiproxy svela le biografie sull’origine e la fabbricazione delle statuette sarde: sulle tracce delle pratiche di interazione e miscelazione guidate dai metalli all’inizio del primo millennio a.C.”, Università di Aarhus, pubblicazione sottoposta a revisione paritaria.