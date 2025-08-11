La scoperta. Il più antico cranio allungato d’Europa è di un giovane che abitava in Liguria 12600 anni fa. Chi era? perché da bambino gli cambiarono la forma della testa? E perché questo primato nella grotta di Savona?

Un nuovo studio affronta il mistero della sepoltura ligure del paleolitico e stabilisce che, fino ad ora, è del litorale di Savona il primo cranio che fu deformato in Europa. La pratica iniziava sin dai primi giorni di vita e crea, soprattutto, teste molto allungate, nella parte posteriore.

Sulle alture calcaree che dominano Finale Ligure, dove la roccia scende a picco verso il mare, c’è una grotta che da oltre un secolo affascina archeologi e viaggiatori.

È la Grotta delle Arene Candide, luogo di sepolture e di riti nel Paleolitico superiore, santuario e necropoli per una comunità di cacciatori-raccoglitori che qui onorava i propri morti.

In una delle sue nicchie, più di 12 millenni fa, fu deposto il cranio di un uomo giovane, modellato da mani umane nei primi mesi di vita.

Oggi, grazie a un nuovo studio internazionale, quel cranio – denominato AC12 – è stato identificato come il più antico esempio conosciuto di modificazione cranica artificiale in Europa.

Un santuario preistorico tra roccia e mare

Dove il silenzio è interrotto solo dal respiro del vento

La Grotta delle Arene Candide si apre a circa 90 metri sul livello del mare, sul promontorio di Capo Noli, in provincia di Savona, lungo la costa nord-occidentale italiana.

Il nome deriva dallo strato di sabbia bianca che un tempo sigillava l’ingresso, residuo di epoche marine antiche.

Dal punto di vista archeologico, il sito è un unicum: utilizzato come necropoli tra 12.900 e 11.600 anni fa, ha restituito oltre venti sepolture, molte delle quali impreziosite da ocra rossa, collane di conchiglie e corna di cervo.

Tra queste spicca la celebre Tomba delle Corna, sopra la quale venne deposto il cranio AC12, forse in un gesto simbolico di protezione o di continuità rituale.

Il cranio AC12 e la lunga incertezza degli studiosi

Dalla scoperta negli anni ’40 alla conferma nel 2025

AC12 fu portato alla luce negli anni Quaranta, in un’epoca in cui gli studi sulla modificazione cranica artificiale erano ancora frammentari.

Negli anni Settanta, una ricostruzione fisica evidenziò una forma allungata sospetta, ma la comunità scientifica esitò a pronunciarsi: alcuni ipotizzarono patologie, altri traumi infantili.

Lo studio (2025) su Scientific Reports da un team guidato da Takeshi Mori e Vitale Sparacello ha chiuso il dibattito.

Utilizzando scansioni TC ad alta risoluzione e tecniche di morfometria geometrica, gli studiosi hanno “smontato” virtualmente il cranio incollato negli anni ’70, creando quattro ricostruzioni 3D.

Il confronto con crani del Paleolitico, Mesolitico e Neolitico italiani, e con esempi di ACM da tutto il mondo, ha dimostrato che AC12 rientra senza ambiguità nel gruppo dei crani intenzionalmente modificati.

Come si allungava un cranio

La pressione lenta e costante di bende e tavolette

Il cranio dei neonati è plastico, le ossa craniche non sono ancora saldate e possono cambiare forma sotto pressioni prolungate.

La tecnica individuata su AC12 è anulare o circonferenziale: la testa veniva avvolta strettamente con strisce di tessuto, o fissata con una benda larga che esercitava pressione uniforme, modellando gradualmente il profilo.

Il procedimento doveva iniziare entro i primi mesi di vita e proseguire per anni, fino alla completa ossificazione del cranio.

Dal punto di vista fisiologico, non vi sono prove di effetti negativi sulle capacità cognitive; al contrario, la modifica agiva come un potente segno visibile di prestigio.

“Lavorando sulla forma del cranio, come se la testa fosse malleabile argilla, come un’opera d’arte – dice Maurizio Bernardelli Curuz – era possibile creare, probabilmente all’interno di clan dominanti, una linea di differenziazione divina all’interno della comunità umana. L’uomo sfugge alla propria condizione di materia misera, elevandosi, spiritualmente e sfidando gli dei, fino a congiungersi con essi. Il cranio allungato forse ricordava quello dei grandi ungulati, come i cervi, che costituivano apparizioni divine, nei boschi. E’ probabile che la testa allungata stabilisse parentele di ascendenza-discendenza con animali totemici. Ricordiamo che molto tempo dopo – ma siamo pur sempre nel III secolo avanti Cristo – , il dio Cernunnos, di matrice celtica, era dotato do alte corna di cervo che si innalzavano su un volto umano”.

“Il cranio allungato rendeva il bambino unico, tra gli altri, segnando, attraverso una forma mutata un suo trans-umanare. Peraltro l’intervento intrioduceva ancxhe un mutamento proporzionale della forma complessiva del corpo, aumentando la statura del soggetto e assegnando importanza maggiore al volto – dice Bernardelli Curuz – Il cranio allungato come forma distintivamente spirituale, probabilmente caratterizzò anche il periodo gotico, italiano. Ricordiamo, in tal senso, la principessa d’Este, in un noto dipinto attribuito a Pisanello. Un lavoro di acconciatura che parte dalla rasatura dei capelli a livello della fronte per concludersi con la raccolta dei restanti capelli, in una forma allungata, in un copricapo sporgente”.

Pisanello (attribuito). Ritratto di principessa estense, 1434-1445, tempera su tavola, 43×30 cm., Louvre, Parigi.

Dettaglio del calderone di Gundestrup (III secolo a. C.)con la raffigurazione del dio Cernunnos. Volto e corpo d’uomo, corna di cervo, con torque al collo che ricorda i serpenti che egli è in grado di dominare, di neutralizzare e usare come arma



Perché modificare la testa?

Status, identità, estetica: il corpo come manifesto culturale

Gli autori dello studio suggeriscono che la pratica potesse funzionare come marcatore di identità di gruppo o indicatore di rango sociale.

Il corpo, nel Paleolitico superiore, era probabilmente il principale mezzo di comunicazione simbolica: nella stessa grotta si trovano individui con ornamenti facciali sulle guance, segno di un’attenzione alla decorazione personale che andava oltre il semplice ornamento.

Il cranio allungato, visibile a distanza, poteva essere un elemento di distinzione all’interno della comunità o un segnale rivolto a gruppi rivali o alleati.

Un primato che cambia la storia europea

L’eco di un gesto antico quanto l’uomo

Prima di questa scoperta, il più antico caso europeo di ACM era di migliaia di anni più giovane.

Il cranio AC12, datato tra 12.190 e 12.620 anni fa, anticipa le origini della pratica nel continente, avvicinandole agli esempi più antichi noti al mondo:, In Australia la pratica iniziò, da quanto possiamo sapere, circa 13.500 anni fa. In Asia circa 11.200 anni fa. Nelle Americhe fu praticata per quasi 10.000 anni, dal Perù al Messico.

La sua antichità suggerisce che la tendenza a modificare il corpo per fini culturali sia intrinseca alle società umane, indipendentemente dal luogo e dal tempo.

Migrazioni o invenzione ligure?

Il futuro della ricerca passa dal DNA antico

Il passo successivo sarà analizzare il DNA di AC12 e degli altri individui della necropoli.

Se emergessero legami genetici con popolazioni lontane, la pratica potrebbe essere stata importata da contatti o migrazioni.

Se invece fosse nata in loco, significherebbe che già 12.000 anni fa le comunità liguri avevano ideato un segno identitario unico, senza influenze esterne.

In entrambi i casi, il cranio di AC12 diventa una chiave preziosa per comprendere la complessità culturale del Paleolitico europeo.