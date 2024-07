La scrittrice che cerca tesori nel Tamigi. Dall’excalibur ai gioielli. Storia delle scoperte

Per più di vent’anni, Lara Maiklem ha esplorato le rive del Tamigi alla ricerca di oggetti abbandonati o persi che narrano storie dimenticate. Nel suo nuovo e affascinante libro, seguito del bestseller Mudlarking, Lara amplia la sua esplorazione oltre il fiume, riflettendo sulla vita dopo la pandemia e mostrandoci come sia possibile trovare significato anche nei luoghi più inaspettati.

I mudlark, in origine, erano soprattutto poveri del XVIII e XIX secolo, che esploravano le rive fangose del Tamigi durante la bassa marea per recuperare oggetti di valore o vendibili. Questa pratica continua oggi a livello di curiosità storica, con o senza con l’uso di tecnologie moderne come i metal detector per trovare oggetti antichi lungo le rive dei fiumi.

Lara Maiklem FSA, nata nel 1971, è una autrice, editor e consulente editoriale britannica rinomata per il suo lavoro nel campo del mudlarking. Iniziò la sua avventura nel mudlarking nel 2012, una pratica che la ha portata a scoprire e studiare la storia attraverso oggetti antichi recuperati dalle rive del fiume Tamigi.

Nata e cresciuta in una fattoria di latticini nel Surrey, Lara ha coltivato fin da giovane un profondo interesse per il passato, trovando frammenti di ceramica, tappi di bottiglie di vetro e altri reperti nel giardino e nei campi di famiglia. Dopo gli studi in sociologia e antropologia sociale alla Newcastle University, si trasferì a Londra dove ha intrapreso una carriera nell’editoria. Attualmente, Lara vive sulla costa del Kent con il suo compagno e i suoi figli.

Il suo vero amore per il mudlarking è nato con il trasferimento a Londra, dove esplora le rive del Tamigi durante le maree basse alla ricerca di tesori perduti e gettati nel fiume nel corso dei secoli. Le sue scoperte includono una vasta gamma di oggetti storici, tra cui una scarpa Tudor, un distintivo da pellegrino medievale, un vaso completo dell’età del ferro, un fodero per spada di un soldato ausiliario romano e persino una spada del XVI secolo.

Nel 2022, Lara Maiklem è stata eletta membro della Society of Antiquaries of London, riconoscimento del suo contributo nel campo dell’archeologia urbana e della conservazione del patrimonio storico attraverso il mudlarking. Con numerosi articoli e un libro pubblicato sul tema, Lara continua a condividere la sua passione per il mudlarking, offrendo un’insight unico sulla storia di Londra e delle sue genti attraverso i reperti trovati sulle sponde del fiume Tamigi.

Durante le sue escursioni lungo la battigia, tra le varie stagioni, Lara è talvolta aiutata dalla luce delicata dell’inverno che cade, altre volte ostacolata dai cieli luminosi dell’estate o dalla pioggia battente. Tuttavia, lavorando in sintonia con il terreno mutevole, trova conforto nel connettersi con gli elementi e nel rinvenire i tesori portati dalla marea. Tra distintivi medievali dei pellegrini, pegni d’amore del periodo Tudor, bigodini georgiani e ceramiche vittoriane, ogni giorno porta alla scoperta di oggetti comuni e straordinari che raccontano la storia ricca e variegata di Londra e dei suoi abitanti.

Così racconta il ritrovamento della spada

di Lara Maiklem

Oggi ho notizie dal Museo di Londra dell'”oggetto a lama del XVI secolo” che ho trovato l’anno scorso. Il mio momento Excalibur è avvenuto all’inizio di dicembre in un oscuro sabato pomeriggio. Di solito non faccio confusione nel fine settimana – il litorale è spesso più affollato e cerco di dedicare i fine settimana alla famiglia – ma quel giorno ero a Londra per incontrare gli amici a pranzo e, mentre tornavo alla stazione, ho visto la marea era bassa. In realtà sapevo che la marea era bassa, per questo ho preso la strada più lunga lungo il fiume fino alla stazione. Come non potrei? Considerai solo brevemente le mie nuove scarpe francesine, che erano del tutto inadatte, prima di aprire il cancello di metallo e prendere le scale di cemento che scendevano sulla battigia di Bankside. La luce stava svanendo e sapevo che non avrei avuto molto tempo prima di perderla del tutto, quindi sono andata dritta verso la mia zona preferita. La gente era già lì, e dalle impronte potevo vedere che era stata ben perlustrata, così ho camminato ancora un po’ ed è stato allora che l’ho visto.

Un mudlarker su una spiaggia di Londra

Ho dovuto sbattere le palpebre, distogliere lo sguardo e guardarmi indietro per assicurarmi di non vedere solo un’ombra o una fortunata disposizione di ciottoli. Era così ovvio; Non potevo credere che tutti gli altri se lo fossero perso. Era quasi come se qualcuno l’avesse piantato lì, e per un momento ho anche pensato che fosse così. Era una spada giocattolo? Qualcuno l’aveva lasciato lì per scherzo? Ma più guardavo attentamente, più sembrava genuino, e cominciavo a sentirmi stordito. La tentazione in momenti come questo è quella di afferrare la scoperta per renderla reale, ma ho resistito. Questo non era un giocattolo o una replica moderna; Potevo dire che era vecchio e percepivo il tempo che lo circondava. Quanti anni avesse, non ne ero sicuro, ma sapevo di avere una possibilità di assaporare il momento. La maggior parte dei reperti perde qualcosa nell’istante in cui viene rimossa dal fango che non potrà mai essere replicata su uno scaffale o in un cassetto, quindi mi sono accovacciato nel crepuscolo invernale per trascorrere del tempo con esso prima di rompere l’incantesimo.

L’elsa della spada

Il manico e l’elsa si profilavano davanti a me da una piccola area di sabbia granulosa che copriva uno strato sottile di fango nel quale scompariva la lama. Ciò che attirò la mia attenzione fu la sua forma regolare e le due linee di filo dorato ritorto incastonate nel materiale marrone scuro del manico. La lama era appena sotto la superficie e ho rimosso delicatamente la sabbia finché non ne ho sentito l’estremità con le dita. Infilando con cautela la mano sotto, la sollevai abbastanza facilmente, lasciando un’impressione perfetta di dove era rimasta per quasi 500 anni nel fango grigio scuro. Tenevo la spada alta. Excalibur del Tamigi! E si guardò intorno, ma se n’erano andati tutti e non c’era nessuno con cui condividere quel momento. Il manico sembrava fatto di legno con un pomo quadrato scolpito all’estremità, rifinito da un fiore o quadrifoglio a quattro petali in quella che presumevo fosse una lega di rame. La lama era rotta a circa otto pollici di lunghezza ed era incrostata da uno spesso strato di fango, ciottoli e ruggine. Quando il ferro arrugginisce, spesso inghiotte nel fango tutto ciò che gli giace accanto e finisce per sembrare un gigantesco contenitore di larve di tricottero. Se fosse stato un lucchetto vittoriano o un vecchio ferro di cavallo, avrei avuto la tentazione di staccare la concrezione con una pietra, ma era troppo preziosa.

Lo strato di ciottoli proteggeva ciò che c’era sotto e doveva essere preservato. Avevo con me solo un paio di guanti in lattice, nel caso fossi finito sulla battigia; a parte questo ero terribilmente mal equipaggiato. Per fortuna avevo preso una copia del giornale gratuito Metro per il viaggio di ritorno in treno, che serviva come protezione per la spada e il mio cappotto migliore. A casa, l’ho avvolto in panni bagnati per mantenerlo umido, l’ho sigillato in un sacchetto di plastica e l’ho nascosto silenziosamente in fondo al frigorifero, sperando che Sarah non se ne accorgesse. Il venerdì successivo era al dipartimento di conservazione del Museo di Londra.

A Mudlarking Year: Finding Treasure in Every Season by Lara Maiklem, published by Bloomsbury