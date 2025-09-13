La spada di Damocle della provenienza. Erano quadri di ebrei. Bloccata l’asta di due nature morte olandesi del Seicento. Qualcuno li rapinò? O proprietari li vendettero per fuggire? Una “legge speciale” per questi beni. Come funziona?

L’asta di due nature morte a olio raffiguranti fiori del XVII secolo, prevista presso l’Apple Tree Auction Center di Newark, Ohio, è stata recentemente sospesa. La decisione segue la scoperta che i dipinti erano stati saccheggiati dai nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale, parte di una più ampia vicenda di espropriazioni che ha coinvolto collezionisti ebrei europei.

Le opere, piccole ma raffinate, misurano circa 5 pollici per 8 pollici. Erano destinate a una vendita di oggetti non reclamati dalle cassette di sicurezza, una pratica comune nelle aste statunitensi, ma che in questo caso si è rivelata problematica. La ricerca condotta dalla Monuments Men and Women Foundation e dal Jewish Digital Cultural Recovery Project (JDCRP) ha confermato che i dipinti appartenevano originariamente alla collezione di Adolphe e Lucie Haas Schloss, famiglia ebraico-francese la cui raccolta di 333 opere fu “cacciata, sequestrata e spartita dagli ufficiali nazisti e dai loro collaboratori francesi nel 1943”.

Capitolo 1 – La storia dei dipinti e della collezione Schloss

Dall’arte domestica alla furia nazista

Come la guerra trasformò oggetti di bellezza in bottino di guerra

La collezione privata della famiglia Schloss comprendeva dipinti antichi di notevole pregio, oggi ricordati non solo per il loro valore estetico ma anche per la tragica storia che li accompagna. Durante l’occupazione nazista della Francia, le opere furono sequestrate e distribuite attraverso vendite forzate e manovre legali orchestrate dalle autorità tedesche e francesi collaborazioniste. Alcune destinazioni erano addirittura prestigiose: Hitler progettava di includere parte della collezione nel Führermuseum di Linz, mentre altre opere furono temporaneamente conservate a Monaco, nel Führerbau, il quartier generale di Hitler.

Nei giorni convulsi della caduta del Terzo Reich, le opere furono ulteriormente disperse, ma la memoria della loro provenienza rimane cruciale per la corretta restituzione alle famiglie legittime.

Capitolo 2 – L’intervento della Monuments Men and Women Foundation

Dalla ricerca alla sospensione dell’asta

Robert Edsel e la caccia alle opere perdute

Robert Edsel, fondatore della Monuments Men and Women Foundation, ha guidato personalmente l’intervento in Ohio il 4 settembre, pochi giorni dopo aver ricevuto notizia della vendita online dei due dipinti. Edsel ha spiegato che la sua presenza fisica era essenziale per comunicare la serietà della situazione: lettere o videochiamate non avrebbero avuto lo stesso peso.

Le immagini delle opere, pubblicate sul sito dell’asta, mostravano dettagli insufficienti per l’identificazione completa, ma evidenziavano numeri e codici inventariali tedeschi, chiari indicatori di provenienza nazista. Una volta contattata, la casa d’aste Apple Tree ha sospeso immediatamente la vendita e rimosso i riferimenti alle opere dal proprio sito, dimostrando collaborazione con la fondazione.

Capitolo 3 – Gli artisti e l’importanza culturale dei dipinti

Ambrosius Bosschaert e la natura morta olandese

Fiori in vaso tra bellezza estetica e valore storico

Si ritiene che le due immagini raffiguranti vasi di fiori siano opera dell’artista olandese Ambrosius Bosschaert (1573-1621), maestro della natura morta del XVII secolo. Le opere su rame, pur necessitando di pulizia e restauro, sono considerate di notevole valore sia artistico che storico.

Edsel stima il valore di mercato tra i 50.000 e i 100.000 dollari per pezzi simili, ma riconosce che, qualora confermata l’autenticità come opere di Bosschaert, la cifra potrebbe moltiplicarsi fino a dieci volte. Oltre alla qualità artistica, il racconto di provenienza – saccheggio nazista, ritrovamento e restituzione – aggiunge ulteriore fascino e rilevanza collezionistica.

Capitolo 4 – Provenienza, restituzione e sfide legali

Tra casseforti e misteri bancari

Il percorso per restituire i dipinti alla famiglia Schloss

Nonostante la sospensione dell’asta, permangono sfide legali e logistiche. Apple Tree non ha rivelato l’identità del mittente dei dipinti, e la fondazione sta lavorando per ottenere informazioni sulla banca proprietaria della cassetta di sicurezza. L’obiettivo è ottenere la custodia temporanea delle opere per poi restituirle alla famiglia Schloss, un percorso che richiede sensibilità legale, diplomazia culturale e precisione storica.

Edsel sottolinea l’importanza di questo lavoro, spiegando che opere con una provenienza chiara e documentata non solo hanno maggiore valore economico, ma incarnano anche la memoria storica di un periodo di persecuzione e perdita culturale senza precedenti.

Capitolo 5 – La legislazione e le iniziative legali per la restituzione delle opere d’arte saccheggiate dai nazisti

Tra leggi nazionali e iniziative internazionali: il percorso della restituzione

Come la legge e le organizzazioni guidano la riappropriazione culturale

La restituzione delle opere d’arte saccheggiate dai nazisti è un processo complesso che coinvolge legislazione nazionale, iniziative internazionali e organizzazioni non governative. Negli Stati Uniti, la legislazione ha svolto un ruolo cruciale nel facilitare la restituzione di opere d’arte ai legittimi proprietari o ai loro discendenti.

Legislazione statunitense

Negli Stati Uniti, recenti casi giudiziari, come quello della famiglia Cassirer, hanno evidenziato la rilevanza delle leggi statali nel proteggere i diritti dei proprietari legittimi. La Corte Suprema ha ribadito la necessità di valutare la provenienza delle opere e di applicare la normativa statale per garantire una restituzione giusta, anche quando si tratta di beni presenti nel paese da decenni.

Iniziative internazionali

A livello internazionale, strumenti come i Principi di Washington del 1998 hanno creato linee guida per la restituzione delle opere confiscate dai nazisti, incoraggiando cooperazione e trasparenza tra nazioni. Progetti come il Jewish Digital Cultural Recovery Project (JDCRP) hanno costruito database completi degli oggetti culturali ebraici sottratti, semplificando il lavoro di identificazione e restituzione.

Ruolo delle organizzazioni non governative

Organizzazioni come la Monuments Men and Women Foundation svolgono un ruolo centrale, intervenendo direttamente nelle aste e collaborando con collezionisti e istituzioni per recuperare le opere e restituirle alle famiglie legittime. La sospensione dell’asta di Newark è un esempio concreto di come queste iniziative possano funzionare in pratica.

Sfide e prospettive future

Nonostante i progressi, persistono ostacoli legali e burocratici, difficoltà nel tracciare la provenienza e dispute sulla proprietà. Tuttavia, i recenti sviluppi suggeriscono che la combinazione di legislazione nazionale, principi internazionali e interventi di ONG potrà facilitare ulteriormente la restituzione delle opere d’arte saccheggiate, preservando memoria e giustizia storica.