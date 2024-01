Lacan, quando l’arte incontra la psicanalisi. Desiderio e ossessioni. Una grande mostra al Centre Pompidou di Metz. I contenuti

Il pensiero di Jacques Lacan è, insieme a quelli di Roland Barthes, Michel Foucault, Jacques Derrida e Gilles Deleuze, essenziali per comprendere la nostra contemporaneità. Tuttavia, se omaggi e mostre hanno già preso in considerazione la maggior parte di queste figure intellettuali, il pensiero di Lacan resta ancora oggi, a livello museale, inesplorato, mentre quest’ultimo ha mantenuto un rapporto molto forte con le opere d’arte. Al Centre Pompidou di Metz è in corso una mostra – che chiuderà il 27 maggio 2024, sul rapporto tra Lacan e l’arte. Il titolo dell’evento espositivo è “Lacan, l’exposition. Quand l’art rencontre la psychanalyse” –

Lacan è stato strettamente coinvolto con l’arte e gli artisti del XX secolo (Salvador Dalí, André Masson, Georges Bataille, Pablo Picasso e Dora Maar) e non ha mai smesso di attingere all’arte di tutti i tempi nel suo insegnamento. A più di 40 anni dalla morte dello psicanalista, la mostra al Centre Pompidou-Metz esplorerà i rapporti privilegiati di Lacan con l’arte mettendo in risonanza sia le opere da lui stesso indicizzate, sia gli artisti che gli hanno reso omaggio, sia opere moderne e contemporanee che riecheggiano le principali articolazioni concettuali del suo pensiero.

Lacan apre un campo innovativo che è al centro della nostra modernità e della nostra attualità. Oggi lottiamo con problemi di sesso, amore, identità, genere, potere, credenze o incredulità, tutte questioni sulle quali lo psicoanalista ha fornito una guida preziosa.

Il viaggio deve essere visto e vissuto come un viaggio attraverso nozioni specificamente lacaniane, a partire dalla scena dello specchio, che ha affascinato molti artisti e registi. Viene poi messo in discussione il concetto di lalangue , parola inventata da Lacan per designare una forma e una funzione del linguaggio più in contatto con ciò che lo psicoanalista descrive come reale, e che entra in risonanza con il lavoro di artisti che hanno giocato con le parole, i doppi sensi, balbettio, anche il linguaggio degli uccelli, senza dimenticare il rapporto con la poesia. La sezione Nome del Padre è l’occasione per ripensare la nozione patriarcale. Si apre quindi la sezione dell’oggetto a, invenzione di Lacan per qualificare l’oggetto causa del desiderio come mancanza, resto e caduta, che si svilupperà in molteplici orientamenti: caduta, fallo, seno, corpo frammentato, merda, voce, niente, sguardo e infine buco .

La sezione La donna non esiste è dedicata alla famosa formula di Lacan che insiste sul fatto che non esiste l’essenza della donna, e mostra le opere di artisti che mettono in prospettiva le rappresentazioni misogine. La femminilità è spesso molteplice e la sezione mascherata renderà omaggio al concetto di Joan Rivière, ripreso da Lacan. La mascherata è all’opera tra molti artisti che ricorrono al travestitismo, confermando la posizione di Lacan per cui l’anatomia non è il destino, cioè che il genere non corrisponde necessariamente al sesso assegnato alla nascita.

Secondo la celebre formula di Lacan, non esiste rapporto sessuale . Questo è il titolo di una sezione organizzata attorno alla replica del Grande Vetro di Duchamp, in cui il godimento della sposa nel registro superiore avviene senza che vi sia alcun contatto fisico con gli scapoli del registro inferiore. L’amore, che per Lacan è “ciò che compensa l’assenza di rapporti sessuali” ( Encore , Le Séminaire, Libro XX, testo fondato da Jacques-Alain Miller, Parigi, Seuil, 1975), è tuttavia ciò che apre al godimento – ​“Solo l’amore permette al godimento di accondiscendere al desiderio” (L’Agoisse , Le Séminaire Livre X , testo redatto da Jacques-Alain Miller, Parigi, Seuil, 2004). Una sezione esplorerà il godimento, femminile in primo luogo, il cui culmine Lacan individua nelle eiaculazioni mistiche raffigurate nell’Estasi di Santa Teresa del Bernini , e che trovano avatar contemporanei nelle opere di Anselm Kiefer, ORLAN, fino alle performance delle Sisters of Perpetual Indulgence. .

Gli ultimi anni dell’insegnamento dello psicoanalista hanno dato il primo posto alla topologia, ai nodi Borromei, ai nastri di Moebius e ad altre bottiglie di Klein. L’ultima sezione della mostra riflette tanto l’interesse di Lacan per i nodi e gli intrecci di François Rouan, artista incontrato a Villa Medici e per il quale ha scritto un testo, quanto l’influenza delle preoccupazioni topologiche di Lacan sugli artisti contemporanei.