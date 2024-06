Lanciano i magneti per cercare oggetti antichi. Recuperano cassaforte che contiene 100mila dollari. Il breve servizio tv

Gli appassionati di “Magnet Fishing” calano magneti ad alta potenza in specchi d’acqua e li sollevano per vedere cosa si attacca. Sono spesso alla ricerca di oggetti antichi, anche se la maggior parte delle volte i magneti intercettano parti di carrozzeria, vecchie bicicletta e arnesi. Una coppia del Queens stava pescando con i magneti nel Corona Park di Flushing Meadows quando ha trovato una cassaforte.

All’interno c’erano mazzette di contanti, per un valore stimato di circa 100.000 dollari. Roger Clark ha parlato con i pescatori magnetici James Kane e Barbie Agostini della loro grande scoperta. La polizia è stata avvisata e si è recata sul posto. Difficile, per ora, capire quale possa essere la ricompensa per i due cercatori. Probabilmente la fanghiglia del fondale ha impedito fenomeni putrefattivi. Perfettamente leggibili i numeri di serie. Qui sotto, il video.