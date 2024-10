Land art e rigenerazione | Un borgo sospeso tra arte e mare: scopri il segreto della miniera che rinasce. Come arrivarci, per click 📸 incredibili 👇

MAR – Miniera ARgentiera: arte, rigenerazione e cultura in Sardegna

Il progetto MAR – Miniera ARgentiera, situato in Sardegna, continua a trasformare l’ex borgo minerario dell’Argentiera in un centro culturale innovativo. L’ultima novità è la Discesa Mare, uno spazio rigenerato dedicato alla sosta e alla lettura, ideato da LandWorks in collaborazione con il Comune di Sassari. Questo progetto di rigenerazione urbana è stato realizzato con un approccio partecipativo e arricchito da installazioni artistiche degli artisti Tellas e 2bleene, rendendo lo spazio un’opera d’arte a cielo aperto.

Foto Andrea Maspero

NovitĂ artistiche e architettoniche

La Discesa Mare rappresenta il terzo passo nella riqualificazione dell’Argentiera, dopo la Scala (2022) e il Fronte Mare (2023). Questo spazio pubblico è composto da librerie comuni disposte su tre livelli, che favoriscono la lettura e il bookcrossing, con arredi in legno realizzati attraverso laboratori partecipativi. Le installazioni artistiche, con forme pittoriche in dialogo con la natura, trasformano l’area in una piazza vivace e colorata affacciata sul mare.

Foto Paola Serrittu

Come raggiungere MAR – Miniera Argentiera

MAR è facilmente raggiungibile in auto, seguendo le indicazioni per l’Argentiera da Sassari. Una volta giunti, un parcheggio pubblico permette di accedere direttamente allo spazio della Discesa Mare, situato vicino alla costa. Da qui, è possibile esplorare il borgo e i suoi spazi rigenerati.

Foto Ettore Cavalli

Il MAR – Miniera Argentiera

Nato nel 2018, MAR è un centro culturale ibrido dedicato alla sperimentazione e alla produzione culturale. Frutto di un progetto partecipativo, mira alla valorizzazione del patrimonio minerario della zona, trasformando edifici abbandonati in luoghi di incontro e creatività . MAR è un esempio di rigenerazione territoriale basata sulla cultura, che collega il passato industriale del sito con nuove modalità di fruizione culturale e sociale.

Foto Andrea Maspero

Cosa vedere all’interno del MAR?

Oltre alla Discesa Mare, il visitatore può esplorare la Scala, uno spazio dedicato alla musica e al cinema, e il Fronte Mare, un’area pensata per il gioco e gli eventi ricreativi. L’intero borgo è arricchito da installazioni artistiche permanenti, che rendono la visita un’esperienza immersiva. Le librerie comuni sono un’opportunitĂ per gli amanti della lettura e offrono uno spazio di scambio culturale.

MAR – Miniera ARgentiera è un luogo dove l’arte, la storia e la natura si incontrano, offrendo una destinazione unica per chi desidera scoprire la bellezza nascosta di un ex borgo minerario, ora fulcro di creativitĂ e rigenerazione.

Foto Andrea Maspero

Per info: www.mar-argentiera.org