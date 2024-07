L’arte urbana sbarca a Lugano. Proposte artistiche ed eventi per bambini nel programma del LongLake Festival 2024 👇

Lugano, durante il periodo estivo, diventa un palcoscenico vibrante e multiforme grazie al Lugano LongLake Festival. Fino al 28 luglio, la cittĂ ospita oltre 300 eventi che coinvolgono il pubblico in una molteplicitĂ di esperienze culturali. Tra queste, un ruolo di rilievo è occupato dall’arte urbana, grazie alle iniziative promosse da Arte Urbana Lugano (AUL).

AUL, attivo dal 2010, ha l’obiettivo di creare un dialogo tra il pubblico e lo spazio urbano attraverso l’arte. Durante il festival, saranno realizzate nuove opere che arricchiranno il percorso dello Street Art Tour, offrendo una prospettiva inedita sulla cittĂ . Tra i protagonisti di quest’anno vi sono i celebri street artist italiani Sten Lex, che dal 15 al 28 luglio realizzeranno un murale che si ispira alla cartografia e alla composizione musicale.

Il trio spodestato, 2022, Antoine DÇprez e

Ursula Bucher

Lo Street Art Tour

Lo Street Art Tour rappresenta un’opportunitĂ per esplorare Lugano attraverso un percorso artistico che si snoda per le vie cittadine. Le opere, realizzate sia da AUL che da artisti indipendenti, ridisegnano lo spazio urbano, svelando la bellezza nascosta del quotidiano. La mappa disponibile sul sito arteurbana.ch permette di organizzare autonomamente il proprio tour, offrendo una guida dettagliata sulle opere e la loro ubicazione.

Le nuove opere del Festival

Due nuovi progetti saranno presentati durante il LongLake Festival. Il duo Sten Lex creerĂ un’opera astratta sul muro che separa il Lido di Lugano da Via Foce. Questo lavoro, che combina elementi cartografici e musicali, si integra perfettamente con il contesto urbano, offrendo una riflessione visiva sui confini geografici e ritmici.

Il secondo progetto, “Interazione Urbana”, è frutto del lavoro delle allieve del corso di Pittore di scenari del CSIA, sotto la guida di Mauro Zanolari e Marco Scorti. Questo murale, situato presso il palazzo delle ex scuole di Viganello, vuole sensibilizzare l’opinione pubblica sull’uso dei mezzi pubblici come elemento di sviluppo sostenibile. Promosso da Trasporti Pubblici Luganesi (TPL) in collaborazione con il CSIA e AUL, il progetto mette in luce l’importanza della mobilitĂ sostenibile.

Close up, 2020, Nevercrew

Passeggiata artistica

Il 18 e 19 luglio, il Teatro Danzabile organizzerĂ una passeggiata artistica che partirĂ da Vicolo Crocicchio Cortogna fino a Via Foce. Questo percorso, accessibile anche a persone con disabilitĂ , permetterĂ di scoprire alcune delle opere di arte urbana presenti a Lugano, tutte legate dal tema dell’animalitĂ . La passeggiata si concluderĂ con un momento di ristoro a Lugano Marittima.

Proposte artistiche per le famiglie

Il Villaggio Family, situato presso il Palazzo dei Congressi e il giardino adiacente del Parco Ciani, ospiterĂ l’esposizione fotografica “Famiglie – esplorando il passato, immaginando il futuro” a cura di Pro Familia Svizzera Italiana. Inoltre, l’Asilo Ciani accoglierĂ l’esposizione “Cores do Brasil” organizzata dall’Associazione Casa dos Curumins.

L’artista Yuri Catania ha realizzato “LVGA/XY Astro Lake” sulla facciata del Palazzo dei Congressi. Quest’opera, ispirata all’ambiente lacustre, rappresenta un’immersione negli abissi del Lago di Lugano, esplorando un mondo sommerso con sirene astronauta e pesci locali.

Eventi per bambini

Infine, il LongLake Festival include attivitĂ a cura del MASI e di LAC edu, come la visita alla mostra “Calder, Sculpting Time” presso il MASI al LAC, seguita da laboratori creativi gratuiti per bambini accompagnati da adulti.

