L’artista italiano Jago e Whoopi Goldberg svelano “Look Down” a New York

L’artista italiano Jago, insieme all’icona del cinema Whoopi Goldberg e ad alcuni rappresentanti delle istituzioni locali, ha svelato la sua nuova scultura in marmo intitolata “Look Down” a Thomas Paine Park, New York. L’opera, una monumentale rappresentazione di un bambino addormentato, resterà esposta nel parco fino a ottobre, e invita i visitatori a una profonda riflessione sui temi della povertà e della discriminazione.

L’Ispirazione e il messaggio di “Look Down”

La genesi di “Look Down” risale a una visita di Jago a New York nel 2018. Durante quel soggiorno, l’artista fu colpito dalla visione dei senzatetto che dormivano per strada, una realtà tristemente comune nelle grandi città. Questo incontro con la cruda realtà urbana ha stimolato in Jago una riflessione profonda: come siamo arrivati a diventare insensibili di fronte a queste persone? Come possiamo camminare accanto a loro senza più vederli?

Jago ha voluto rappresentare questa dolorosa consapevolezza attraverso l’immagine di un bambino addormentato, richiamando alla mente l’innocenza perduta e l’umanità condivisa. “Ogni senzatetto è stato un bambino”, riflette l’artista, sottolineando che ogni individuo ha un’origine, una madre e un punto di partenza nella vita. “Look Down” diventa così un potente invito a chinare lo sguardo, a vedere e riconoscere chi è spesso invisibile, e a riflettere sulla nostra responsabilità collettiva verso chi è meno fortunato.

Le parole di Jago

“Quando ho creato questa scultura avevo un’idea precisa – dichiara Jago -: raccontare la storia di chi non ha un tetto sulla testa. Dopo averla esposta a Napoli nell’abbraccio di Piazza Plebiscito, negli Emirati Arabi Uniti nel deserto di Fujairah, a Roma davanti al Colosseo e a Palermo a Palazzo Reale, ho capito che il senso dell’opera è quello che il contesto, le persone e il periodo storico le attribuiscono. Oggi questo bambino, che dovrebbe essere un simbolo della più bella umanità, è un’immagine dell’insensata barbarie di pochi verso i molti che rende i bambini di tutto il mondo vittime sacrificali, numeri, bilanci, a cui si può togliere tutto, la casa, la vita”.

Whoopi Goldberg sculpture unveiling in Thomas Paine Park on Wednesday, July 18, 2024. Michael Appleton/Mayoral Photography Office

Chi è Jago

Nato a Frosinone nel 1987, Jago è un artista che ha fatto della scultura il suo principale mezzo espressivo. La sua ricerca artistica affonda le radici nelle tecniche tradizionali, utilizzando il marmo come materiale privilegiato per affrontare temi contemporanei e universali. Jago non solo lavora con abilità e maestria, ma condivide anche il suo processo creativo con il pubblico attraverso video e social network, creando un dialogo diretto e coinvolgente con gli spettatori.

Informazioni: www.jago.art/it/