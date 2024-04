Lavori per il riscaldamento. Trovano una tomba medievale. La aprono. Un tesoro anomalo ai piedi dell’uomo sepolto

Gli archeologi del museo della contea di Jönköping hanno fatto un ritrovamento unico di 170 monete d’argento in una tomba a Brahekyrkan – la Chiesa di Brahe – sull’isola lacustre di Visingsö, in Svezia. L’isola è lunga 14 chilometri e larga 3 chilometri con un’area totale di 24 chilometri quadrati. La notizia dell’importante ritrovamento è stata data dai responsabili del Museo stesso.

Nel XII e XIII secolo, il castello di Näs, all’estremità meridionale di Visingsö, era la residenza della fragile monarchia svedese. Lì morirono quattro re svedesi: Karl Sverkersson, Erik Knutsson, Johan Sverkerssone, Magnus Ladulås. Il luogo era pertanto particolarmente importante perché questi spazi insulari erano collegati ai vertici dello Stato.

Resta da capire perché il defunto, nell’era cristiana, sia stato sepolto con un corredo monetario, usanza ben più antica.

Da una prima valutazione di un esperto di monete risulta che quelle trovate nella tomba risalgono alla metà del XII secolo, pertanto al periodo “regale” dell’isola stessa. Non è escluso che il tesoro sia stato nascosto successivamente alla sepoltura, cercando un luogo sicuro in cui deporre il sacchetto. Ciò potrebbe spiegare l’anomalia.

“Si tratta di una scoperta assolutamente sensazionale che cambierà la storia delle monete altomedievali nel Götaland e farà luce su un periodo che è in gran parte completamente sconosciuto”. – afferma Eeva Jonsson del Royal Coin Cabinet.

“È stata in relazione all’installazione del riscaldamento geotermico nella chiesa che gli archeologi del museo regionale hanno effettuato il monitoraggio degli scavi. Il primo giorno io e la mia collega Kristina Jansson abbiamo trovato due scheletri nel pozzo dove dovevano essere posati i cavi. Abbiamo ripulito le ossa dai sepolti per avere un’idea di come fossero le tombe. All’improvviso apparvero tre monete d’argento. Ben presto ci siamo resi conto che molti altri giacevano vicino al piede sinistro della persona sepolta”. dice Anna Ödéen, responsabile del progetto e archeologa.

Nella tomba sono stati trovati un totale di 170 cosiddetti bratteati d’argento. I resti scheletrici sembrano appartenere a un uomo di età compresa tra i 20 ei 25 anni. Si stima che le monete risalgano al periodo compreso tra il 1150 e il 1180 circa. Il ritrovamento è molto speciale, in parte perché ci sono pochi reperti simili di quel periodo e perché alcune monete sono completamente sconosciute prima.

“È raro che vengano ritrovati tesori nelle tombe cristiane – affermano anche gli archeologi svedesi – questa usanza risale alla preistoria e questo rende il ritrovamento di Visingsö speciale. Perché quest’uomo ventenne abbia portato tutte queste monete nella tomba non è ancora noto”. Gli archeologi del museo della contea sperano di trovare ulteriori indizi quando lavoreranno ulteriormente sulla scoperta.

“Non vediamo l’ora di mettere insieme un puzzle attorno ai bratteati di Brahekyrkan”. dice Anna Ödéen.