Lavori stradali. Un tuffo al cuore. Scoperti 23 neonati di 3300 anni fa sepolti in borse ornate da denti di cane e lupo. Scattano le indagini. Chi erano? Le borse erano un kit materno? Viaggio nel mistero

di Federico Bernardelli Curuz/ “Nostro servizio”.

La sorpresa è notevole. Nel terreno resti di corpi di madri. Lì accanto, ciò che rimane di alcune borse, “ovetti” o porte-enfant decorati con denti di canidi. Dentro, i resti dei bambini. E’ probabile che le madri inserissero i bambini piccoli, in quei sacchetti chiedendo protezione ai fedeli cani e ai lupi caritatevoli, presso le divinità del bosco? Cosa segnano quelle morti contemporanee? E le sacche appartenevano alla quotidianità ordinaria – ritualizzata da elementi di protezione dei piccoli – o erano contenitori per l’aldilà?

A Uttenweiler, nella regione tedesca del Baden-Württemberg, è emersa una scoperta toccante e perturbante: ventitré neonati vissuti tra il 1500 e il 1200 a.C. sono stati sepolti all’interno di borse rituali, ornate con denti di cane e lupo. Le analisi archeologiche e antropologiche condotte sul sito hanno rivelato un complesso sistema di credenze che, in quell’epoca remota, univa simbolismo, protezione magica e legami tra l’uomo e l’animale.

L’infanzia sepolta nei sacchetti rituali

Un abbraccio di tessuto e mistero: i corpi deposti come offerte sacre

Il sito archeologico è stato individuato durante scavi preliminari per lavori di costruzione. Le sepolture, incredibilmente ben conservate, si distinguono per la presenza di resti di borse di stoffa o cuoio ormai decomposte, ma riconoscibili grazie agli elementi ornamentali sopravvissuti: perline, fibbie, ganci in metallo e, soprattutto, denti di animali cuciti lungo la superficie. All’interno di queste borse, accuratamente deposte nel terreno, gli archeologi hanno trovato i resti di ventitré bambini, tutti morti in tenerissima età.

Denti di cane e lupo come amuleti

La forza degli animali al servizio dell’innocenza: protezione, passaggio, potere

La particolarità più evidente delle borse è la decorazione costituita da denti di cane – in particolare canini e incisivi superiori e inferiori – cuciti in file regolari sulla parte anteriore dei sacchetti. Su alcuni ganci metallici delle cinture che sorreggevano le borse, erano invece applicati denti di lupo. Questo dettaglio ha condotto i ricercatori a ipotizzare che tali denti avessero un significato rituale: simboli di protezione, amuleti contro gli spiriti maligni o strumenti per accompagnare l’anima del bambino nell’aldilà.

I cani, da sempre vicini all’uomo, erano ritenuti animali liminari, in grado di viaggiare tra il mondo dei vivi e quello dei morti. In molte culture arcaiche, la loro funzione era proprio quella di accompagnatori delle anime. Inoltre, il cane svolgeva un ruolo di protezione nei confronti dei neonati: questa concezione è sopravvissuta anche in epoche successive, come dimostrano alcune sepolture associate al culto di Ecate, in cui scheletri infantili sono stati ritrovati accanto a ossa o denti di cagnolini.

Il lupo, più distante e selvaggio, aggiungeva probabilmente una valenza ulteriore di forza e potenza, forse evocando la capacità di sopravvivenza nel mondo naturale o il legame con spiriti ancestrali. L’unione tra i denti di cane e di lupo amplificava dunque il potere simbolico della sepoltura.

Le analisi e il contesto culturale

Un mondo antico che parlava con simboli e materiali: l’archeologia come traduzione dell’invisibile

Gli archeologi del Landesamt für Denkmalpflege Baden-Württemberg e dell’Università di Tübingen hanno eseguito una dettagliata analisi del DNA sui resti, confermando l’età neonatale dei defunti e la loro appartenenza a un’epoca del tardo-bronzo. Le borse, purtroppo, non sono sopravvissute nella loro interezza, ma sono rimasti i residui di cuoio e le cuciture di denti e perline hanno permesso di ricostruirne la forma e la funzione.

I manufatti ritrovati nel sito di Uttenweiler trovano eco in altri contesti archeologici europei, dove oggetti di uso quotidiano si trasformavano in veicoli per il sacro: borse, amuleti, animali miniaturizzati, elementi naturali. In questo caso, però, la concentrazione e la ripetitività delle sepolture infantili indicano un rituale codificato, probabilmente connesso a un culto locale legato alla protezione dell’anima neonatale.

Il ruolo dei cani nella sfera rituale dell’Europa protostorica

Compagni di soglia, mediatori tra mondi: il cane come simbolo di passaggio

La presenza costante di denti di cane nei contesti rituali dell’età del Bronzo e dell’età del Ferro è ben documentata in tutta Europa. Studi etnoarcheologici e antropologici hanno mostrato che i cani non erano solo animali domestici, ma assumevano un ruolo spirituale e liminale. In particolare, nelle sepolture di bambini o di individui considerati “liminali” – neonati, gemelli, individui con disabilità – il cane appare spesso come custode o tramite verso l’aldilà.

In molte culture indoeuropee, il cane era associato alla divinità funeraria o psicopompa. Esempi si ritrovano in Grecia, con Cerbero, il cane a tre teste guardiano dell’Ade, e in contesti celtici, dove i cani compaiono accanto a figure divine legate alla guarigione, alla morte e alla rinascita. A Uttenweiler, l’uso di denti di cane rafforza questa valenza protettiva.