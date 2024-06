Le 6 mostre imperdibili (e particolari🤪) dell’estate 2024 in Italia

Quest’estate, l’Italia si trasforma in una tela vivente con una serie di mostre d’arte straordinarie che catturano l’immaginazione e stimolano la riflessione. Dalle tecnologie immersive che esplorano le emozioni di Edvard Munch a Milano, alle potenti fotografie in bianco e nero di Sebastião Salgado a Genova, ,le proposte artistiche di quest’anno promettono esperienze uniche e indimenticabili.

Ecco alcune delle mostre d’arte più particolari in Italia in questo momento:

Biennale Arte 2024 a Venezia: La 60esima edizione della Biennale, curata da Adriano Pedrosa, ha come tema “Stranieri ovunque” e vede la partecipazione di 88 paesi, inclusi per la prima volta Etiopia, Tanzania, Benin e Timor Est. È un evento imperdibile per gli amanti dell’arte contemporanea, aperto fino al 24 novembre 2024​ (https://www.labiennale.org/it)

MUNCH Immersive a Milano: Allo Spazio MIL di Sesto San Giovanni, questa mostra immersiva esplora le emozioni dell’artista Edvard Munch attraverso tecnologie avanzate, come videomapping digitale e realtà virtuale. È aperta fino al 14 luglio 2024​ (https://munchimmersive.com/milano/)​.

Aqua Mater di Sebastião Salgado a Genova: Ospitata al Palazzo Ducale, questa mostra presenta oltre 40 fotografie in bianco e nero del famoso fotografo brasiliano, tutte incentrate sul tema dell’acqua in natura. La mostra è aperta fino al 14 luglio 2024​ (https://palazzoducale.genova.it/sebastiao-salgado-aqua-mater)​.

Come Angeli Caduti di Anselm Kiefer a Firenze: Al Palazzo Strozzi, questa mostra esplora temi come guerra, memoria e mito attraverso opere di pittura, scultura e fotografia di Kiefer. È aperta fino al 21 luglio 2024​

Lady Oscar 1979-2024 a Milano: Al WOW Spazio Fumetto, questa mostra celebra il 45° anniversario dello storico anime giapponese con una vasta esposizione di memorabilia, pannelli illustrativi, cel originali e molto altro. Aperta fino ad agosto 2024​ (http://www.museowow.it/mostre/Lady+Oscar+1979-2024/863)​.

Joan Mirò a Catania: Al Palazzo della Cultura, la mostra offre 80 opere dell’artista catalano, tra cui tempere, sculture e ceramiche, presentando una visione ludica e giocosa del surrealismo di Mirò. Aperta fino al 7 luglio 2024​ (https://www.comune.catania.it/informazioni/news/cultura/2024/default.aspx?news=90485)​.