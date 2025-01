Leica: la leggenda della fotografia compie 100 anni. La storia e gli aneddoti più curiosi della macchina amata dai padri della street photography

Si racconta che Cartier-Bresson amasse coprire con del nastro nero le parti lucide della sua fotocamera per renderla meno visibile e meno intrusiva mentre scattava.

Leica, un nome che evoca immagini di maestri come Henri Cartier-Bresson e Steve McCurry, celebra nel 2025 il centenario della leggendaria Leica I. Questo straordinario anniversario non è solo una tappa nella storia della tecnologia, ma un viaggio attraverso un secolo di fotografia, innovazione e cultura visiva. Per onorare questo traguardo, Leica propone un palinsesto internazionale di mostre, eventi e un’anteprima cinematografica, offrendo agli appassionati un’occasione unica per esplorare il mondo della fotografia attraverso la sua evoluzione.

Una rivoluzione nata da un’intuizione

Era il 1925 quando Ernst Leitz II pronunciò la frase: «Ho deciso: correremo il rischio». Con queste parole, il visionario imprenditore scelse di produrre la Leica I, nata dall’intuizione di Oskar Barnack. Barnack, ingegnere meccanico di precisione presso Ernst Leitz Werke, aveva completato già nel 1914 il prototipo della fotocamera, ma lo scoppio della Prima Guerra Mondiale ne ritardò lo sviluppo. Quando finalmente vide la luce, la Leica I rivoluzionò il mondo della fotografia: compatta, leggera e capace di utilizzare pellicole da 35 mm in formato 24×36 mm, divenne il simbolo della modernità. Questa innovazione rese possibile la nascita della street photography, del fotogiornalismo e del reportage, trasformando la fotografia in una pratica quotidiana.

© Elliott Erwitt. USA. New York City. 1974.

Leica e i grandi maestri

Nel corso degli anni, Leica ha accompagnato generazioni di fotografi, diventando una compagna inseparabile per artisti come Elliott Erwitt, Matt Stuart, Joel Meyerowitz e molti altri. Lo stesso Meyerowitz ha dichiarato: «Vivo con Leica, è accanto a me sulla mia spalla quando esco e anche quando dormo. La mia vita di tutti i giorni è connessa a lei». Una testimonianza che sottolinea l’impatto emotivo e professionale di questa fotocamera sulle vite di chi l’ha utilizzata.

La storia di Leica e i fotografi che l’hanno resa leggendaria

La storia di Leica è profondamente intrecciata con quella della fotografia moderna. Negli anni ’30, Leica divenne la fotocamera preferita di Henri Cartier-Bresson, considerato il padre della street photography. La sua Leica gli permetteva di muoversi agilmente e di catturare momenti fugaci con una precisione e una spontaneità fino ad allora impensabili. Si racconta che Cartier-Bresson amasse coprire con del nastro nero le parti lucide della sua fotocamera per renderla meno visibile e meno intrusiva mentre scattava.

Durante la Seconda Guerra Mondiale, Leica fu utilizzata per documentare eventi storici fondamentali, grazie alla sua robustezza e alla sua portabilità. Robert Capa immortalò lo sbarco in Normandia nel 1944 con una Leica, creando immagini che ancora oggi restano simboli della storia contemporanea.

Negli anni ’70, Sebastião Salgado iniziò a usare Leica per i suoi reportage umanitari, tra cui le celebri serie su migranti e lavoratori. La sua capacità di catturare l’essenza della condizione umana ha contribuito a consolidare la reputazione di Leica come lo strumento dei maestri del reportage.

Un aneddoto curioso riguarda Elliott Erwitt, famoso per le sue fotografie ironiche e commoventi: raccontava spesso che la sua Leica era così silenziosa da permettergli di scattare in situazioni intime senza disturbare i soggetti. Erwitt amava dire che con una Leica si poteva “rubare” una scena senza farsi notare, un complimento alla discrezione e alla precisione della fotocamera.

Steve McCurry, famoso per il ritratto della “Ragazza afgana” apparso sulla copertina del National Geographic, è un altro grande estimatore di Leica. Sebbene gran parte del suo lavoro sia stato realizzato con altre fotocamere, McCurry ha spesso utilizzato Leica per i suoi progetti personali, apprezzandone la qualità ottica e la versatilità.

Leica – Cutaway

Il centenario: un viaggio globale

Per celebrare il centenario, Leica ha organizzato un calendario di iniziative che abbraccia tutto il mondo, coinvolgendo fotografi, creativi e appassionati. Da Dubai a New York, da Tokyo a Melbourne, le celebrazioni si snoderanno lungo il 2025 con mostre e appuntamenti speciali.

In Italia, Milano sarà il fulcro di due eventi principali:

Aprile 2025 – Milano Design Week : Leica Store e Leica Galerie saranno trasformati in un’esperienza immersiva che racconta l’evoluzione del design delle fotocamere Leica. Attraverso installazioni, schizzi, prototipi, immagini iconiche e pezzi da collezione, il pubblico potrà esplorare 100 anni di innovazione.

: Leica Store e Leica Galerie saranno trasformati in un’esperienza immersiva che racconta l’evoluzione del design delle fotocamere Leica. Attraverso installazioni, schizzi, prototipi, immagini iconiche e pezzi da collezione, il pubblico potrà esplorare 100 anni di innovazione. Giugno 2025 – In Conversation: Milano ospiterà una delle 12 mostre internazionali del progetto “In Conversation”, che mette a confronto un fotografo Leica Hall of Fame con un giovane talento. Protagonisti saranno Gianni Berengo Gardin e Roselena Ramistella, in un dialogo visivo tra generazioni.

Leitz Park di Wetzlar: il cuore delle celebrazioni

Il Leitz Park di Wetzlar, in Germania, sede storica di Leica, sarà il fulcro delle celebrazioni. Tra le mostre più attese figurano:

Street Magic : una rassegna dedicata alla street photography, prevista per la prima metà del 2025.

: una rassegna dedicata alla street photography, prevista per la prima metà del 2025. Retrospettiva Sebastião Salgado: nella seconda metà dell’anno, un omaggio al celebre fotografo brasiliano.

A giugno, il Leitz Park ospiterà una tre giorni dedicata alla fotografia, con workshop, conversazioni, incontri e aste di fotocamere da collezione. L’evento culminerà con l’anteprima mondiale di A Century of Vision – A Camera Changes Photography, il film diretto da Reiner Holzemer che celebra la storia e l’impatto di Leica.

Con 100 anni di storia alle spalle, Leica continua a rappresentare l’eccellenza e l’innovazione nel mondo della fotografia. Il centenario non è solo un momento di celebrazione, ma un’opportunità per riscoprire come una fotocamera possa trasformare il modo in cui vediamo e raccontiamo il mondo.

