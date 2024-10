Liliana Cano 1924-2024: un museo diffuso a Oliena nel centenario dell’artista

OLIENA (NUORO) – Nel centenario della nascita di Liliana Cano, pittrice figurativa di spicco del Secondo Dopoguerra, Oliena celebra l’artista con la creazione del Museo Diffuso Liliana Cano. Questa iniziativa mira a trasformare la cittadina sarda in un itinerario d’arte che attraversa i suoi luoghi storici e culturali, creando un legame profondo tra le opere della Cano e il territorio che tanto l’ha ispirata.

Come raggiungerlo: Il Museo Diffuso si snoda tra le vie del centro storico di Oliena, con tappe nelle chiese e nei principali edifici pubblici. Per i visitatori, è possibile partecipare a percorsi guidati, con partenze da Piazza Santa Croce ogni 20 minuti, dove ammirare opere come il murale “La Processione” e i dipinti delle chiese di San Lussorio e Santa Maria.

Sebastiano Congiu, Sindaco di Oliena, sottolinea:

“Liliana Cano ha avuto un rapporto speciale con la nostra comunità, e il Museo Diffuso celebra questo legame. Vogliamo preservare e tramandare il suo lascito artistico alle generazioni future, offrendo al contempo nuove opportunità culturali e turistiche per il territorio.”

Davide Mariani, Direttore Artistico dell’Archivio Liliana Cano, aggiunge:

“Il Museo Diffuso è un omaggio alla carriera dell’artista e un’opportunità per Oliena di diventare un polo artistico, attirando studiosi e visitatori da tutto il mondo.”

Una giornata di sole_1996_dipinto murale_Oliena_Foto Archivio Liliana Cano e Comune di Oliena

Biografia dell’artista

Nata a Gorizia nel 1924, Liliana Cano si trasferisce in Sardegna negli anni ’40, dove trova una fonte inesauribile d’ispirazione. Formata artisticamente a Torino, la Cano si afferma negli anni ’50 con una pittura figurativa intensa e carica di colore, spesso incentrata su temi umani e spirituali. Tra le sue opere più significative a Oliena, spiccano i cicli religiosi nelle chiese di San Lussorio e Sant’Ignazio.

Dopo un lungo periodo in Francia, dove espone in luoghi prestigiosi come il Grand Palais di Parigi, ritorna in Sardegna negli anni ’90, continuando a dipingere fino alla sua scomparsa nel 2021. La sua arte, che riflette una profonda attenzione alla condizione umana, è un racconto visivo che unisce tradizione e innovazione, catturando l’essenza della Sardegna.

Liliana Cano amava dire: “Io racconto storie. Dell’uomo, della sua sofferenza, dei suoi piaceri, della sua felicità. Io amo l’Umanità.”

Liliana Cano a Oliena. Primi anni 2000. Foto Archivio Liliana Cano.

Informazioni

Comune di Oliena

www.oliena.it

Archivio Liliana Cano

www.lilianacano.com

Presidio Turistico Oliena Galaveras

https://www.visitoliena.it/galaveras/