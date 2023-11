Lingotto di metallo con iscrizioni romane trovato in un campo agricolo. Le ipotesi degli studiosi sul suo utilizzo e sulla “griffe”

L’iscrizione incisa sul lingotto è particolarmente intrigante. Questa epigrafe sembra menzionare Marcus Trebellius Maximus, un importante personaggio romano che governò la Britannia per conto dell’imperatore Nerone tra il 63 e il 69 d.C. Questo collegamento suggerisce che il lingotto di piombo abbia una storia che risale a quasi 2.000 anni fa, rivelando dettagli straordinari sulla presenza romana in Britannia.

Rossett, il luogo del ritrovamento è un villaggio, comunità e circoscrizione elettorale nel distretto della contea di Wrexham , nel Galles. Qui vivono circa 3000 perone. Il paese è soprattutto medievale, ma nel 2020, in un campo, sono stati trovati i resti di una villa romana. Il lingotto potrebbe essere legato alla costruzione di quell’edificio? Teniamo conto che le condutture, in quell’epoca, erano realizzate in piombo.

Dopo il ritrovamento, l’oggetto singolare è stato acquisito da un museo della zona e attorno ad esso sono iniziati interessanti approfondimenti. Il marchio che reca il nome di Trebellius potrebbe essere giustificato dal tentativo di raggiungere un completo controllo, da parte dei romani, dell’attività mineraria. Con questo marchio avrebbero potuto solo circolare semilavorati provenienti da attività gestite o controllate dai romani stessi. La preziosa scritta sarebbe pertanto un documento di accompagnamento durante i trasporti e nel corso dei controlli daziari. E’ assai probabile che i romani si garantissero il monopolio dell’estrazione e che, forse per evitare furti di piombo già fuso o estrazioni non autorizzate, controllassero che la materia prima recasse il marchio di Stato. L’osservazione del reperto permette di ipotizzare che il lingotto sia stato parzialmente usato in loco perché, come possiamo vedere, pare evidente un taglio accurato di materiale dal “pane”, nella parte superiore sinistra del parallelepipedo, taglio che non sarebbe compatibile con un’azione violenta esercitata dall’aratro nel terreno agricolo in cui il lingotto è stato trovato.

La scoperta di Jones rappresenta una preziosa aggiunta alle prove dell’attività mineraria romana nella regione. Gli archeologi hanno identificato in precedenza meno di 100 lingotti di piombo dello stesso tipo in tutta la Britannia romana. Questi lingotti erano realizzati da galena, un minerale di piombo che spesso contiene argento. I romani valorizzavano entrambi i metalli, utilizzando il piombo per scopi ornamentali, quali scatole decorative, coppe da vino e altri oggetti domestici. Inoltre, lo utilizzavano in applicazioni architettoniche, come coperture di tetti, muratura, grondaie, condutture dell’acqua e cisterne. La scoperta del lingotto di piombo rappresenta un raro frammento di questa storia millenaria.



Susie White, l’ufficiale locale dei ritrovamenti (NE Wales), ha dichiarato: “È stato suggerito in passato che uno sfruttamento simile avesse avuto luogo nell’area di Wrexham intorno a Minera e in particolare a Ffrith, dove c’è un noto sito romano, anche se mancano prove chiare, probabilmente come risultato di un’attività mineraria più recente. Non sappiamo ancora da dove provenga questo lingotto e probabilmente non sapremo mai dove sarebbe andato a finire. Tuttavia, visti i ritrovamenti di altri lingotti provenienti dalla Gran Bretagna di data simile, potrebbe essere stato destinato all’Europa continentale, forse anche alla stessa Roma. L’oggetto potrebbe dirci molto su questo importante periodo del nostro passato, periodo ancora poco compreso in questa zona del Paese”.

Il consigliere Hugh Jones, membro principale per le persone presso il comune di Wrexham, ha commentato: “Sono lieto di poter annunciare che il museo di Wrexham ha acquisito il lingotto e vorrei ringraziare l’Arts Council England/V&A Purchase Grant Fund, l’Headley Trust e gli Friends of Wrexham Museums per il loro sostegno all’acquisizione che altrimenti non sarebbe stata possibile. La sua acquisizione consentirà di esporre il lingotto nella città più vicina al luogo in cui è stato smarrito e ritrovato”.

Chi era Marco Trebellio Massimo

Nel complesso scenario politico dell’antica Roma durante il regno di Nerone, uno dei personaggi di spicco era Marco Trebellio Massimo, un influente senatore romano. Questo articolo esplorerà la vita e la carriera di Trebellio Massimo, evidenziando i ruoli chiave che ha ricoperto e le sfide affrontate durante il suo servizio.

Marco Trebellio Massimo fu attivo durante il principato di Nerone, un periodo caratterizzato da eventi significativi nella storia romana. Nel 55 d.C., egli rivestì la carica di console sufetto, un importante incarico politico nell’antica Roma. Durante il suo mandato come console, Trebellio Massimo condivise la responsabilità con Seneca il Giovane, uno dei più noti filosofi stoici dell’epoca. Questo incarico era una testimonianza della sua influenza politica e del suo prestigio nella società romana.

Nel 61 d.C., Trebellio fu coinvolto in un importante compito amministrativo. Egli faceva parte di una commissione incaricata di riesaminare l’elenco dei censimenti e le questioni fiscali nella provincia della Gallia. I suoi colleghi in questa commissione erano Quinto Volusio Saturnino e Tito Sesto Africano. Saturnino e Africano erano rivali, e la loro rivalità favoriva Trebellio Massimo, consentendogli di ottenere vantaggi politici durante il processo di revisione.

Uno dei momenti cruciali della carriera di Trebellio Massimo fu la sua nomina a governatore della Gran Bretagna nel 63 d.C. Durante il suo mandato in Britannia, Trebellio continuò la politica di consolidamento territoriale intrapresa dal suo predecessore. Non avviò nuove campagne di conquista, ma si concentrò sulla romanizzazione della provincia. Uno dei suoi notevoli sforzi fu la rifondazione della città di Camulodunum (l’odierna Colchester) dopo che era stata distrutta durante la ribellione guidata da Boudica. Inoltre, Londra prosperò sotto il suo governo, sviluppandosi come un importante centro mercantile.

Tuttavia, il mandato di Trebellio Massimo non fu privo di difficoltà. Nel 67 d.C., la situazione in Britannia divenne abbastanza stabile da permettere il ritiro della Legio XIV Gemina, ma questo portò all’ammutinamento tra le legioni rimaste. La mancanza di esperienza militare di Trebellio lo rese incapace di ristabilire la disciplina tra i soldati, e le tensioni con Marcus Roscius Coelius, comandante della Legio XX Valeria Victrix, ulteriormente indebolirono la sua autorità.

Nel tumultuoso anno del 69 d.C., noto come l'”anno dei quattro imperatori,” la Gran Bretagna non propose un proprio candidato per succedere a Nerone. Invece, fu Marcus Roscius Coelius a guidare un ammutinamento che costrinse Trebellio Massimo a fuggire dalla provincia. Roscius appoggiò Vitellius, uno dei contendenti al trono imperiale, inviando unità della Legio XX a combattere per lui. Una volta che Vitellius salì al potere, nominò un nuovo governatore, Marco Vettius Bolanus, per la Gran Bretagna. Vitellius restituì anche la Legio XIV alla Britannia, nonostante questa legione avesse originariamente sostenuto l’altro contendente, Otone.

Il caso di Marco Trebellio Massimo mette in luce la complessità e le sfide dell’antica politica romana, inclusi gli intrighi politici, le tensioni militari e le continue lotte per il potere. La sua carriera politica e le vicende in Britannia rappresentano un capitolo affascinante della storia dell’Impero Romano durante il periodo di Nerone e dei “quattro imperatori.”