L’occasione alle aste on line. Quadro floreale di ampie dimensioni, scuola romana del Seicento. Offerte ferme a 390 euro

Un notevole quadro – Natura morta con trionfo floreale, realizzata nel Seicento nei modi di GIOVANNI STANCHI DEI FIORI (Roma, 1608 – 1674) – va all’asta in queste ore sul sito internazionale Catawiki . L’opera rivela l’atmosfera tenebrista del post-caravaggismo romano e napoletano, entro la quale spicca la bellezza dei fiori. Il dipinto è un olio su tela, cm. 86,5 x 142. Quindi un quadro di dimensioni considerevoli che può essere inserito, con esiti di rilievo, in qualsiasi contesto d’arredo. Nel momento in cui scriviamo, le offerte sono ferme a 390 euro. Il venditore non pone un prezzo di riserva. Cioè non fissa alcun prezzo base che debba essere superato. Facciamo un esempio. Se nessuno dovesse fare un’altra offerta prima dell’ora di chiusura, sarà sufficiente offrire 410 euro per acquisire l’opera. Per vedere tutte le fotografie e, nel caso, osservare l’andamento dell’asta è possibile CLICCARE QUI .

Come vendere e guadagnare da casa: quadri, preziosi e oggetti da collezione - Fare gli artisti e guadagnare

Proponi in vendita all'asta i tuoi oggetti con Catawiki: clicca qui,

su questa riga, per iniziare le operazioni. Tutte gratuite. Ti si aprirà una pagina come quella della fotografia qui sotto. Gratis