L’occasione alle aste on line. Ritratto di giovane della Belle Epoque. Offerte ferme a 190 euro. Il dipinto firmato dal pittore di re Vittorio Emanuele

Un quadro che rappresenta una giovane donna della Belle Epoque va all'asta in queste ore sul sito Catawiki. L'opera presenta la firma di Felice Castegnaro (1872-1958). Nel momento in cui scriviamo, il dipinto – olio su tavola, cm 91 x 55 – ha ricevuto offerte per 190 euro. Il venditore non ha fissato un prezzo di riserva. Ciò significa che se anche le offerte restassero molto basse il quadro verrebbe comunque aggiudicato. Felice Castegnaro, figlio di Eugenio e Rosa Zabeo, iniziò i suoi studi artistici all'Accademia Olimpica di Vicenza e, a diciassette anni, proseguì all'Accademia di Belle Arti di Venezia sotto la guida di Ettore Tito. Le sue prime esposizioni furono a Verona e Vicenza nel 1899, seguite dalla partecipazione alla Triennale di Milano nel 1900 con l'opera "Venezia d'estate". Il successo arrivò nel 1901 con il dipinto "Raggi d'oro" alla IV Biennale di Venezia, apprezzato dalla critica e che gli aprì le porte alle mostre nazionali e internazionali. Partecipò a nove edizioni della Biennale di Venezia e a esposizioni in tutta Italia, tra cui Roma, Firenze e Torino. Nel 1914, il re Vittorio Emanuele III acquistò il suo quadro "Mammina", ora nelle collezioni del Palazzo del Quirinale. Castegnaro espose anche presso Ca' Pesaro nel 1912 e 1930, divenendo membro dei Ribelli di Ca' Pesaro, e partecipò alla Mostra nazionale di belle arti di Milano e alla Mostra dei quarant'anni della Biennale di Venezia nel 1935 con 21 opere. Morì a Zero Branco, in provincia di Treviso, a 86 anni, e il paese gli ha dedicato il nome di una via.