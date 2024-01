L’occasione del giorno alle aste on line. Dipinto fiammingo con scene galanti del Settecento. Offerte ferme a 1 euro



Un elegante dipinto settecentesco va all’asta in queste ore sul sito internazionale Catawiki. L’opera, in gusto fiammingo, rappresenta scene di gioco e di conversazione, oltre ad offrire accordi galanti nella cornice di un elegante palazzo lambito da uno specchio d’acqua in cui galleggiano le anatre.



L'opera è attribuita a Franz Xaver Hendrik Verbeeck, pittore fiammingo vissuto tra il 1686-1755. Il quadro è un olio su tela e non è mai stato rintelato o rimaneggiato. E' cioè una prima tela. Guardandolo nel verso è possibile osservare telaio e fibra tessile antichi. Nel momento in cui scriviamo, le offerte sono ferme a 1 euro.