L’occasione del giorno alle aste on line. Le due amiche. Olio su tela dell’Ottocento, cm. 93,5 x 79. Offerte ferme a 220 euro

Un elegante dipinto ottocentesco, che raffigura due amiche, va all’asta in queste ore, on line, sul sito Catawiki. L’opera è un olio su tela di dimensioni notevoli – 93,5 x 79 cm, 103 x 88 cm con cornice -, di scuola europea ottocentesca, che si raccorda con la pittura francese vicina ad Ingres. L’osservazione dell’immagine del retro e dei bordi della tela conferma la datazione stilistica e tecnica del dipinto.

Nel momento in cui scriviamo, l’opera – che viene ceduta completa di cornice – ha ricevuto offerte per 220 euro.

E’ evidente che il quadro è di elevata qualità e presenta due soggetti davvero deliziosi. La casa d’aste garantisce il “sistema sicuro” che consente sia all’acquirente che al venditore di avere totale certezza sulla transazione economica e sulla consegna dell’oggetto. Per vedere tutte le foto del dipinto, leggere la scheda e dare un’occhiata all’asta potete CLICCARE QUI.