L’occasione del giorno alle aste on line. Natura morta con anguria. Scuola seicentesca italiana. Offerte ferme a 320 euro



Una natura morta con anguria, di scuola italiana, della seconda metà del Seicento, va all’asta in queste ore, on line, sul sito Catawiki. L’opera è stata recentemente rintelata e restaurata. Le dimensioni della tela, senza cornice, sono di cm 62 x 83. Settanta per 90 con la cornice. Il dipinto è caratterizzato da un approccio tenebrista. Da un fondale scuro – che caratterizza tutta la pittura seicentesca, dopo la rivoluzione caravaggesca – emerge la massa rossa e fragrante dell’anguria, che vibra come un paesaggio montano. La stesura mostra una notevole maestria dell’artista, che riesce a conferire al frutto una natura che varia con il mutare dello spessore della polpa e della sua esposizione alla luce. Nel momento in cui scriviamo le offerte sono ferme a 320 euro. Per leggere la scheda dell’opera, vedere tutte le foto del dipinto e dare un’occhiata all’asta potete CLICCARE QUI