L’occasione del giorno alle aste on line. Offerte ferme a 500 euro. Giovane gentildonna in un interno. Opera settecentesca

Il dipinto merita un’attenzione particolare sia per la natura leggiadra del suo stile che per la provenienza che viene documentata, dal venditore, anche attraverso un documento che si riferisce al passaggio in asta da Christies 17 febbraio 1956, lotto 11. Il documento indica che si tratta di un “Ritratto di signora” secondo i modi di Godfrey Kneller (1646-1723) dalla proprietà del maggiore Ynyr. A. Burger, D.L. da Parkanaur, Castello Caulfeild, Contea di Tyrone”. Il quadro è un olio su tela 127 x 102 cm, con cornice raggiunge i 137 x 111 cm. La datazione è settecentesca. La scheda d’asta lo attribuisce direttamente a Sir Godfried Kneller. Le offerte, nel momento in cui scriviamo, sono ferme a 500 euro. Per vedere tutte le foto del dipinto, i documenti e dare un’occhiata all’asta potete CLICCARE QUI