L’occasione del giorno alle aste on line. Splendida Maddalena del Settecento. Olio su tavola. Offerte ferme a 340 euro



La dolcezza, la sensualità. L’amore. Il pittore riesce a rendere il sentimento umanissimo di Maddalena, trasformando un quadro sacro in un inno alla bellezza femminile che ama. Il dipinto va all’asta in queste ore, on line, sul sito Catawiki.



Si tratta di olio su tavola d’inizio Settecento. Sul retro della tavola stessa può essere notato un timbro in ceralacca che normalmente indica l’appartenenza, nel passato, a un’importante collezione. La qualità del quadro risulta elevatissima. Esso misura 52 centimetri x 33. Nel momento in cui scriviamo, le offerte sono giunte a 340 euro.



E' evidente che il pezzo è notevole e che merita certamente di essere guardato con grande attenzione per l'emozione che esso è in grado di offrire.