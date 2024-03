L’occasione del giorno. Ritratto femminile novecentesco. Olio su tela. Offerte ferme a 335 euro. Nessun prezzo di riserva



Un ritratto di giovane donna in abito bianco, in un interno, va all’asta in queste ore, on line, sul sito Catawiki. Il dipinto è un olio su tela di cm. 80 x 59.5. L’opera non è firmata. Il dipinto, a nostro giudizio, è di un artista che si è formato in un ambiente Déco e che poi probabilmente realizzò questo dipinto negli anni Cinquanta, come dimostrerebbero l’abbigliamento, l’acconciatura e l’insieme dell’ambiente. Un’opera dai colori accesi e vibranti, che condivide il sentimento del tempo della ricostruzione. Il dipinto, nel momento in cui scriviamo, ha ricevuto offerte per 335 euro. Il venditore non pone prezzo di riserva, non indica cioè una cifra minima che deve essere oltrepassata dagli acquirenti per l’aggiudicazione dell’opera. Che significa? Che il quadro viene aggiudicato, comunque. Facciamo un esempio: un nuovo potenziale acquirente offre 355 euro; non giungono altre offerte. Il quadro viene aggiudicato a quest’ultimo offerente anche se l’opera viene ceduta a un prezzo notevolmente inferiore al valore di mercato. Per vedere le altre fotografie di questo quadro, leggere la scheda e dare un’occhiata all’asta potete CLICCARE QUI