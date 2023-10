L’occasione del giorno. Splendido e ampio ritratto di giovane donna del 1864 all’asta on line in queste ore. Offerte ferme a 1 euro

Questo pregevole dipinto antico, olio su tela, del XIX secolo, – Ritratto di giovane donna -, va all’asta on line in queste ore sul sito internazionale Catawiki . Raffinata opera, la cui superficie pittorica risulta decisamente curata e con passaggi di splendida qualità, in cui l’autore dà prova di ottimo talento, deve essere oggetto di una particolare interesse da parte dei nostri lettori. Il dipinto, che appare firmato e datato “J. des Maurel 1864″, risulta riconducibile ad un artista di scuola francese, attivo nel corso del XIX Secolo. L’artista si inserisce in quella linea di realismo courbetiano che caratterizza parte della pittura francese dell’epoca. Siamo, qui, a un periodo antecedente – di pochi anni – all’esplosione impressionista (1874). Misure della tela: 92 x 72.5 cm. Misure della cornice: 112 x 93 cm. Nel momento in cui scriviamo le offerte sono ferme a 1 euro e il prezzo di riserva è molto limitato – pari o inferiore ai 900 euro – . Nell’immagine qui sopra vediamo l’opera con e senza cornice e, alla nostra destra, un confronto dimensionale, con l’inserimento, accanto al dipinto, di una silhouette umana che consente immediatamente di valutare le dimensioni del quadro. Per vedere tutte le foto del dipinto, leggere la scheda e dare un’occhiata alle offerte all’asta potete CLICCARE QUI .

