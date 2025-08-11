L’oggetto misterioso. Il topo furbo e il mistero del piccolo scrigno di rame trovato nei campi inglesi. Cos’è? Cosa rappresenta la scena? Cosa significa? A che epoca risale? Rispondono gli esperti

Una storia di astuzia, giapponismo e fuoco custodito in tasca

C’era il vento che correva basso tra le stoppie, quando Philip Harrington, detectorista appassionato e paziente, ha sentito il segnale? Non racconta particolari del ritrovamento, l’appassionato cercatore inglese ma sottopone un quesito agli amici del gruppo Metal Detecting Finds UK & British Coins. Ha trovato un piccolo oggetto che, al nostro occhio, appare una lega di rame antica e compatta, con tracce di un’originaria argentatura. Un minuscolo contenitore, formato da un lamierino compresso che mostra due topi.

Uno, eretto sulle zampe, tiene in equilibrio una gigantesca balla di paglia di riso; l’altro, poco distante, lo guarda stupefatto. Il primo sembrava forzuto… ma la storia che custodisce è diversa. La scena appare sul contenitore. Un vesta. Si chiamava così, questa scatola elegante, come la dea del fuoco. Era molto diffusa tra Ottocento e primi Novecento. A cosa serviva? Lo immaginate? Lo diremo più sotto. Torniamo invece alla storiella rappresentata sulla scatolina.

Una scena da fiaba, ma con un retrogusto ironico

Inganno visivo e lezioni morali nella moda del giapponismo

“La miniatura metallica racconta una storiella che, con tutta probabilità, arriva dall’Estremo Oriente, forse dal Giappone dell’Ottocento. – dicono gli studiosi di iconografia di Stile arte – L’arte nipponica – importata in Europa grazie alle prime aperture commerciali – aveva conquistato Parigi, Londra e Vienna. Il giapponismo era di moda: ventagli, kimono, stampe ukiyo-e entravano nelle case e nelle botteghe d’Occidente”.

“In questa favoletta dallo spirito arguto, il topo apparentemente muscoloso non è affatto un eroe della forza. – dicono gli esperti di Stile arte – Solleva sì un volume imponente, ma fatto di materiale leggerissimo. E’ una grossa, ma leggera balla di paglia di riso. Il peso reale non corrisponde alle dimensioni. Un gioco di inganno, di illusione, di intelligenza, di furbizia. Il topo furbo è simile al fruitore di cerini. Forse fornisce quella balla proprio ai produttori di questi fiammiferi? Forse vuol dire che furbizia e leggerezza rendono la vita meno pesante?”

Il piccolo custode del fuoco

Cos’era davvero questo scrigno di lega di rame?

L’oggetto di Harrington è molto probabilmente vesta case, o semplicemente “vesta”: una custodia tascabile nata per contenere fiammiferi a frizione. La funzione era tanto pratica quanto vitale: proteggere il combustibile – in questo caso la punta al fosforo – dall’umidità e dagli urti accidentali.

Il nome “Vesta” non è casuale: richiama la dea romana del fuoco e del focolare, simbolo di calore domestico e custodia della fiamma. In Inghilterra, il primo fiammifero a frizione di successo apparve nel 1826; pochi anni dopo, nel 1832, William Newton brevettò il wax vesta, un gambo di cera con fili di cotone e testa al fosforo. I contenitori nacquero quasi subito dopo, negli anni ’30 dell’Ottocento, e divennero accessori imprescindibili per fumatori, viaggiatori e per chi lavorava all’aperto.

Tre tipologie, mille fantasie

Dal taschino al comodino, passando per il camino

Le vesta si dividevano in tre grandi categorie:

Tascabili , spesso dotate di anello o catena per essere fissate all’orologio da panciotto o alla cintura.

, spesso dotate di anello o catena per essere fissate all’orologio da panciotto o alla cintura. Da tavolo , più grandi, destinate a stare in cucina, nello studio o accanto al camino.

, più grandi, destinate a stare in cucina, nello studio o accanto al camino. “Da letto”, integrate a un portacandele per accendere la luce notturna senza rischi.

La creatività dei fabbricanti era inesauribile: maiali in argento con testa incernierata, cuori, stivali, libri, strumenti musicali, persino mutandoni femminili finemente cesellati. La scena dei due topi rientra in questa tradizione di decorazione ironica e narrativa, con un tocco di esotismo.

I maestri dell’argento e i marchi di lusso

Da Liberty a Fabergé: quando la vesta diventava gioiello

In Inghilterra, tra i nomi più celebri figurano Mappin & Webb, Sampson Mordan, Asprey & Co., Elkington & Co., William Hair Haseler — quest’ultimo in collaborazione con Arthur Lasenby Liberty, fondatore dei celebri magazzini Liberty di Londra. Negli Stati Uniti, Tiffany, Gorham e Unger Brothers produssero modelli straordinari; in Europa, Fabergé realizzò autentiche opere d’arte in miniatura, oggi rarissime e ambitissime dai collezionisti.

Un ritrovamento che parla al presente

Dal campo inglese alla vetrina del museo immaginario

Oggi il piccolo vesta case con i due topi non è soltanto un oggetto curioso: è un tassello della storia materiale dell’Ottocento, una sintesi di tecnologia (il fiammifero), arte decorativa (il giapponismo), e vita quotidiana. Racconta come il fuoco, elemento primordiale, sia stato addomesticato, trasportato e custodito, persino trasformato in occasione di ironia e racconto.

Viene spontaneo chiedersi: quante altre storie in miniatura giacciono ancora sotto la pelle della campagna inglese, in attesa che un segnale metallico le riporti alla luce?