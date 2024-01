L’ultimo rifugio di Dante Alighieri. Con Angela Izzo, dove i segreti di Ravenna si intersecano con quelli del Maestro



Ogni visita culturale condotta da Angela Izzo è un’esperienza sorprendente- “Domenica 14 gennaio farò una visita guidata a tema dantesco dal titolo: “L’ultimo rifugio di Dante”. – dice Izzo – L’itinerario a piedi prende avvio dalla casa Polentana (luogo nativo, per tradizione, di Francesca da Polenta, resa celebre dal sommo poeta nel V canto dell’Inferno) per proseguire lungo l’antico alveo del fiume Padenna, oggi noto come la Via dei Poeti e raggiungere la zona del Silenzio dove si visiteranno la basilica di San Francesco e la tomba di Dante. Qui scopriremo le peripezie delle sue ossa”.

Incontro: ore 10.45 presso Porta Sisi, Via Mazzini (Ravenna)

Durata visita: un’ora e mezza

Costo visita: Eur 12,00 a persona (include il noleggio delle radioguide oltre 10 partecipanti); bambini fino a 10 anni gratuito (ad eccezione del noleggio della radioguida).

Prenotazione obbligatoria via mail: angelizzo@libero.it o al cellulare 338 2602987