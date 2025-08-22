L’uomo-unicorno nella grotta. Chi era? Quando visse? Come si formò la lama sulla cima del cranio? Era un nostro antenato? Un nuovo studio risponde a queste domande

Nel cuore del Pleistocene medio europeo, un piccolo frammento di storia umana ha sfidato per decenni i paleontologi e gli antropologi. Il cranio di Petralona, scoperto nel 1960 nella grotta omonima situata nella Grecia settentrionale, continua a essere uno dei reperti più enigmatici della nostra evoluzione. Appartenente al genere Homo, ma privo di tratti decisivi che lo colleghino con certezza ai Neanderthal o agli esseri umani moderni, questo fossile ha suscitato dibattiti scientifici che attraversano più di mezzo secolo. Oggi, grazie a un nuovo studio dell’Institut de Paléontologie Humaine di Parigi, pubblicato sul Journal of Human Evolution, possiamo porre dei limiti più precisi alla sua età e comprendere meglio il contesto in cui visse questo ominide.

Il ritrovamento: tra casualità e fortuna

Il cranio fu rinvenuto da un abitante locale, mentre perlustrava la grotta situata a circa 35 chilometri a sud-est di Salonicco. Incastonato in un muro e privo della mandibola, il fossile era ricoperto da strati di calcite che lo avevano conservato in maniera eccezionale. La scoperta, inizialmente percepita come locale curiosità, catturò presto l’attenzione della comunità scientifica internazionale: pur appartenendo al genere Homo, non presentava né le caratteristiche avanzate di Homo sapiens, né i tratti tipici dei Neanderthal. Da allora, la domanda che tormentava gli studiosi era chi fosse esattamente questo individuo e quale ruolo avesse nell’evoluzione europea. Peraltro la formazione di calcite provocata dal gocciolare dell’acqua gli aveva provocato la formazione di un corno sul cranio, come una stalagmite.

Fin dai primi studi, l’età del cranio è stata motivo di accesi dibattiti: le stime oscillavano tra 170.000 e 700.000 anni. Questa ampia forbice ha alimentato ipotesi contrastanti: alcuni propendevano per una collocazione tra i primi Neanderthal, altri suggerivano che si trattasse di una popolazione intermedia, forse un antenato diretto o un ramo collaterale di Homo heidelbergensis.

La svolta della datazione isotopica

Il nuovo studio ha applicato la datazione della serie dell’uranio (serie U), un metodo raffinato che misura il decadimento dell’uranio in torio all’interno dei minerali di calcite. Questa tecnica è particolarmente efficace nelle grotte, poiché i depositi minerali formatisi da acqua filtrante costituiscono un sistema chiuso, dove l’uranio entra ma il torio no. Nel tempo, il rapporto tra uranio e torio permette di calcolare con precisione l’età dello strato.

I ricercatori hanno prelevato campioni dal rivestimento di calcite del cranio e da altre formazioni della grotta, inclusa la cosiddetta camera del Mausoleo, dove il cranio era cementato. Le analisi hanno indicato che il cranio era già ricoperto da calcite almeno 286.000 anni fa, con un margine di errore di ± 9.000 anni. Considerando la stratigrafia completa della grotta, l’età effettiva del fossile potrebbe collocarsi tra 277.000 e 539.000 anni fa, oppure tra 410.000 e 277.000 anni fa se il cranio non fosse stato fissato ai depositi di parete.

Questa nuova stima temporale rappresenta una delle cronologie più solide finora proposte e consente di collocare il cranio in un periodo di intensi cambiamenti evolutivi, quando l’Europa ospitava popolazioni umane variegate e geneticamente diversificate.

Contesto geologico e paleoambientale

La grotta di Petralona, situata ai piedi del massiccio del monte Katsika, rappresenta un archivio prezioso di paleontologia e archeologia. Gli speleotemi, stalattiti e stalagmiti che ricoprono il cranio, raccontano la storia di un ambiente ricco di fauna e di vegetazione. Nel Pleistocene medio, la regione era caratterizzata da alternanze di periodi glaciali e interglaciali, che influenzavano la distribuzione delle popolazioni umane e delle specie animali. Resti di cervidi, equidi e grandi carnivori rinvenuti nella grotta testimoniano un ecosistema complesso e variegato, in cui gli ominidi si muovevano come cacciatori e raccoglitori.

L’analisi isotopica dei minerali non fornisce solo informazioni cronologiche: permette anche di ricostruire le condizioni climatiche e idrologiche della grotta. La formazione della calcite sul cranio indica un lento ma costante deflusso d’acqua, che ha contribuito a preservare il fossile in condizioni straordinarie.

Morfologia e confronto evolutivo

Dal punto di vista anatomico, il cranio di Petralona mostra caratteristiche primitive rispetto sia a Homo sapiens sia ai Neanderthal. La capacità cranica, la forma della fronte e le arcate sopraccigliari suggeriscono che il fossile appartenga a una popolazione intermedia, forse correlata a Homo heidelbergensis. Alcuni ricercatori ipotizzano che questa popolazione possa aver coesistito con i primi Neanderthal europei, condividendo ambienti, risorse e persino strumenti.

La nuova datazione supporta questa ipotesi, collocando il cranio in un periodo in cui l’Europa centrale e meridionale era teatro di importanti dinamiche evolutive. Le popolazioni di Homo heidelbergensis e le prime forme di Neanderthal potrebbero essersi incontrate, incrociate o sostituite a vicenda in un mosaico di continuità e innovazione culturale.

Implicazioni scientifiche

La rilevanza del cranio di Petralona va oltre la semplice classificazione tassonomica. Esso rappresenta un tassello fondamentale per comprendere la variabilità morfologica dell’Europa durante il Pleistocene medio e le possibili interazioni tra popolazioni distinte. La coesistenza di caratteristiche primitive e avanzate suggerisce che l’evoluzione umana europea non fu lineare, ma un complesso intreccio di rami, estinzioni e convergenze.

Questo ritrovamento rafforza la necessità di considerare l’Europa come un mosaico di popolazioni variabili, piuttosto che un contesto dominato da un unico lignaggio dominante. L’analisi del cranio apre interrogativi anche sul comportamento sociale, sulle strategie di sopravvivenza e sulle dinamiche di adattamento a un ambiente mutevole.

Sfide e prospettive

Nonostante i progressi compiuti, il cranio di Petralona rimane enigmatico. La precisione della datazione isotopica riduce l’incertezza temporale, ma non permette di assegnare con assoluta certezza il fossile a un gruppo specifico. La sfida futura sarà integrare queste informazioni con dati genetici e archeologici, al fine di ricostruire una mappa più completa dell’evoluzione umana europea.

Inoltre, lo studio invita a ripensare la narrativa tradizionale: le popolazioni europee del Pleistocene medio non erano isolate, ma parte di reti ecologiche e culturali dinamiche, interconnesse da migrazioni stagionali, scambi di tecniche e adattamenti ambientali.

In definitiva, il cranio di Petralona testimonia come anche un singolo fossile possa rivoluzionare la nostra comprensione del passato umano, suggerendo una storia europea più ricca, complessa e interconnessa di quanto si fosse immaginato fino a oggi.

Riferimenti scientifici:

Falguères, C., Shao, Q., Perrenoud, C., Stringer, C., Tombret, O., Garbé, L., & Darlas, A. (2025). Nuove date della serie U sul cranio di Petralona, un fossile chiave nell’evoluzione umana europea. Journal of Human Evolution, 206, 103732. doi:10.1016/j.jhevol.2025.103732