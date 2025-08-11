Mal di pancia e febbre dopo punture d’insetti. Scoperti i microbi alleati dei Russi durante la Campagna di Napoleone del 1812. Nuove indagini sugli avversari silenti. Accanto al gelo e al fuoco nemico

Ritratto di una disfatta travolgente, tra gelo, fame e un’epidemia allora sconosciuta che decimò la forza più imponente d’Europa. Cos’era quel fuoco all’intetsino e quella febbre che aggiungeva freddo al freddo? Prelievi di materiali organizi hanno ora cnsentito di stabilire le due più sferzanti malattie che colpirono i francesci e i loro alleati. Lo ricordiamo, tra i militari c’erano anche gli italiani.

Un esercito immenso, un destino inesorabile

Nel cuore gelido dell’est, tra silenzi di morte e fiamme ardenti.

Nel 1812, Napoleone Bonaparte si trovava a capo della più grande forza militare che l’Europa avesse mai conosciuto: la Grande Armata, un esercito variegato di circa 600.000 uomini, provenienti da ogni angolo del continente. Una macchina bellica imponente, che avrebbe dovuto travolgere la Russia in poche settimane, piegandola al volere di un impero ormai vasto quanto l’immaginazione.

Eppure, pochi mesi più tardi, quando quei pochi, meno di 100.000, barcollando, lasciarono una Mosca vuota e in fiamme, era chiaro che qualcosa di più terribile della spada o del fuoco aveva colpito quei soldati. Solo 30.000 sopravvissero per tornare, esanimi e segnati, a casa. La disfatta divenne leggenda, un monito a chiunque osasse sfidare l’inverno russo e il destino.

La fragilità di un’alleanza e il preludio alla catastrofe

Diplomazia incrinata, rancori crescenti e l’imprevedibile gelo politico.

La radice della tragedia risiedeva in un equilibrio fragile e in un’alleanza di facciata. Dopo il Trattato di Tilsit del 1807, Francia e Russia sembravano alleate, ma la pace era una maschera sottile. Le tensioni crescevano: la Russia vedeva nel Sistema Continentale di Napoleone, con il suo embargo alla Gran Bretagna, un’aggressione economica, e rispose con dazi paralizzanti.

Il gelo politico si acuì quando Napoleone prese il ducato di Oldenburg, territorio legato alla famiglia reale russa, e fallì nel suo tentativo di sposare una granduchessa russa, la rinuncia della giovane Anna Pavlovna divenne simbolo di un’offesa intollerabile.

Nel 1811, la Russia si armò, sigillando alleanze con la Turchia e la Svezia, mentre Napoleone arruolava un esercito multilingue e culturalmente frammentato, segnato dalla diversità ma unito solo dalla fedeltà a un imperatore il cui trionfo sembrava inevitabile.

La marcia verso il nulla: strategie, incendi e desolazione

L’avanzata che inghiottì uomini e speranze.

Napoleone entrò in Russia sotto il sole cocente di fine giugno, certo di una vittoria rapida. Ma le sue speranze svanirono rapidamente di fronte a una tattica russa di ritirata strategica, fiamme e privazioni. I generali Barclay de Tolly e Michail Kutuzov preferirono sacrificare territori e raccolti, bruciando ogni risorsa utile e trascinando la Grande Armata in una trappola di desolazione.

Le città e i villaggi si svuotarono; l’acqua divenne veleno e la fame una costante compagnia. I contingenti stranieri disertarono, incapaci di sopportare il clima e la ferocia psicologica di un nemico invisibile.

Borodino: il prezzo del sangue e il trionfo illusorio

Il giorno più sanguinoso, tra gloria e disfaccia.

Il 7 settembre la battaglia di Borodino fu un massacro dai numeri impietosi: oltre 70.000 morti, feriti e dispersi. Napoleone dichiarò vittoria, ma quella vittoria fu un miraggio. La sua Guardia Imperiale rimase inattiva, forse temendo che quella fosse l’ultima riserva da sacrificare. I russi si ritirarono con ordine e il trionfo apparente si tramutò in uno stallo funesto.

Quando il 14 settembre Napoleone entrò a Mosca, trovò la città abbandonata e devastata dalle fiamme: un premio insanguinato e inutile, il cui valore strategico era nullo. Aspettò un’offerta di pace che non arrivò mai.

La ritirata: l’incubo di neve e morte

Tra inseguimenti, assalti e temperature proibitive, l’agonia di una Grande Armata che si dissolve.

Il 19 ottobre l’ordine di ritirata segnò l’inizio della fine. Con circa 110.000 uomini stremati, l’esercito francese ripercorse la via del ritorno attraverso un paesaggio ormai desolato, inseguito dai cosacchi e attaccato da milizie contadine.

La neve cadde presto, seppellendo cadaveri e speranze. La drammatica battaglia sul fiume Beresina, con ponti costruiti sotto il fuoco nemico, fu l’ultimo atto di un calvario. Migliaia annegarono o furono travolti, e il fiume divenne una tomba gelata.

Il 6 dicembre, Napoleone lasciò l’esercito e cavalcò verso Parigi, accolto da voci di morte e sconfitta. Dietro di lui, solo poche decine di migliaia di uomini sopravvissero, mutilati e disillusi.

La malattia invisibile: una nuova luce sul flagello che decimò l’esercito

Il DNA racconta storie di infezioni dimenticate, rivoluzionando la memoria storica.

Per molto tempo, la catastrofe venne attribuita al freddo estremo, alla fame e soprattutto al tifo, la febbre trasmessa dai pidocchi, ritenuta il killer invisibile della Grande Armata. Studi precedenti avevano trovato tracce di Rickettsia prowazekii, il batterio del tifo, e Bartonella quintana, responsabile della febbre delle trincee.

Ma un recente studio condotto sull’estrazione del DNA dai denti dei soldati sepolti in fosse comuni vicino a Vilnius ha rivoluzionato questa narrazione. Non è stato trovato il tifo, bensì due patogeni finora sconosciuti come protagonisti di quella tragedia: la Salmonella enterica sierotipo Paratyphi C, causa della febbre paratifoide, e la Borrelia recurrentis, agente della febbre ricorrente trasmessa dai pidocchi.

Un quadro clinico complesso: febbre, stanchezza e morte

Una sinfonia di sofferenze che confondeva i medici e dissolveva gli uomini.

Il medico militare JRL de Kirckhoff, in un diario dell’epoca, descrisse diarrea e dissenteria come compagne incessanti dei soldati in Lituania, un sintomo che rispecchia esattamente la febbre paratifoide. L’intestino infiammato e la febbre erano tormenti quotidiani, aggravati dal freddo e dalla fatica.

La febbre ricorrente trasmessa dai pidocchi, benché non sempre fatale di per sé, avrebbe ulteriormente indebolito individui già esausti, in un gioco mortale di sovrapposizioni.

Gli autori dello studio sottolineano che, pur non potendo escludere altri patogeni, il loro approccio metagenomico – che analizza tutto il DNA presente – fornisce una testimonianza più solida di quali infezioni abbiano realmente accompagnato quella ritirata.

La Grande Armata, fra freddo, fame e microrganismi: una disfatta multidimensionale

La storia militare riscritta da un microscopio che svela il volto nascosto della tragedia.

Il disastro della campagna di Russia non fu solo una sconfitta militare, ma un’agonia multidimensionale, in cui la strategia, la diplomazia, la natura e l’invisibile mondo dei patogeni si intrecciarono per strappare alla vita centinaia di migliaia di uomini.

La recente scoperta di queste nuove infezioni ci consegna un ritratto più completo e umano di quella catastrofe, mettendo in luce il ruolo spesso sottovalutato delle malattie infettive nelle guerre e nei destini delle nazioni.

In questa luce, la Grande Armata non solo combatté contro un nemico esterno, ma fu vittima di un’epidemia silenziosa e implacabile, un nemico invisibile che ha svelato, attraverso il tempo e la scienza, un nuovo capitolo della storia napoleonica.

Qual è il vero volto della guerra: quello della spada o quello del germe? La storia della Grande Armata ci invita a riflettere sulle mille forme che può assumere la sconfitta.