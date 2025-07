Mangiavano vermi e carne fermentata? La nuova, sorprendente ipotesi sulla dieta dei Neanderthal ribalta la teoria dell’ipercarnivoro

Sapore forte, carne invecchiata, larve grasse. È questo il menu che potrebbe aver sfamato i Neanderthal per millenni.

Una dieta che oggi ci ripugna, ma che – secondo una nuova e clamorosa ricerca pubblicata su Science Advances – rispondeva perfettamente alle esigenze nutrizionali dei nostri cugini preistorici.

Digerivano larve e carogne

I Neanderthal non mangiavano solo carne fresca, ma larve e pezzi fermentati: ecco la prova scientifica

Per decenni, l’archeologia e la biochimica avevano restituito un’immagine precisa: quella del Neanderthal predatore implacabile, in cima alla catena alimentare, un autentico ipercarnivoro.

I dati isotopici, prelevati dalle ossa fossili, sembravano inequivocabili. L’elevato livello di azoto-15 nei resti scheletrici dei Neanderthal superava persino quello di predatori moderni come i lupi e i leoni. Ma cosa succede se questa interpretazione, oggi canonica, si basa su un fraintendimento?

A rimettere tutto in discussione è lo studio firmato da Melanie Beasley, John Speth e Jill Lesnik, appena pubblicato nel numero di luglio di Science Advances. Un lavoro che fa rumore, e non solo tra gli addetti ai lavori.

Larve, non leoni

Un nuovo indizio: gli isotopi azotati indicano il consumo di insetti e carne stagionata, non solo di selvaggina

Secondo gli autori dello studio, gli alti livelli di azoto-15 potrebbero non derivare da un’ingestione massiva di carne rossa fresca.

Il vero colpevole? La carne in decomposizione e le larve che la colonizzano.

Per comprendere meglio questa ipotesi, Beasley ha condotto un esperimento originale e provocatorio: ha misurato i valori isotopici di tessuti umani in decomposizione e delle larve di mosca che li consumavano. Il risultato è stato sconcertante. Le larve mostravano valori di azoto-15 altissimi, superiori a quelli di erbivori e carnivori analizzati.

In pratica, se si consumano larve… si “diventa”, chimicamente parlando, dei superpredatori. Almeno per chi osserva le ossa millenni dopo.

Una dieta da sopravvivenza

Carne conservata e insetti grassi: una risposta intelligente ai limiti dell’ambiente e del corpo umano

Ma perché mai un Neanderthal dovrebbe cibarsi di larve o di carne marcescente?

Qui entra in gioco l’antropologo John Speth, che da tempo osservava come molte popolazioni indigene dell’Artico – incapaci, come tutti gli umani, di reggere una dieta fatta solo di carne magra – evitassero la “fame da coniglio” consumando parti grasse, organi, carne stagionata e addirittura carogne.

Gli esseri umani, infatti, non sono progettati per metabolizzare quantità elevate di proteine senza l’accompagnamento di grassi. In un ambiente ostile, con risorse limitate e la necessità di conservare il cibo a lungo, i Neanderthal avrebbero elaborato strategie alternative: lasciar fermentare la carne, conservarla in grotte fredde, attendere lo sviluppo delle larve – ricchissime di grassi – e poi consumarle. Una forma primitiva ma efficace di conservazione e integrazione alimentare.

L’archeologia delle larve invisibili

Le ossa parlano, anche se le larve non lasciano tracce dirette. La biochimica le ritrova

Dal punto di vista archeologico, nessuna larva è mai stata trovata nei siti neanderthaliani. Ma questo non significa che non ci fossero. Gli insetti, come sappiamo, si decompongono facilmente. Tuttavia, i loro effetti restano impressi nella chimica delle ossa. Ed è proprio lì che le larve parlano.

Le nuove tecniche di analisi isotopica consentono oggi di distinguere tra diverse fonti di azoto. E ciò che emerge dai modelli proposti da Beasley e colleghi è che una dieta composta in parte da insetti e carne fermentata può spiegare quei valori elevati che un tempo si ritenevano indizio certo di un’iper-carnivoria.

Anche altri processi, come la cottura prolungata o la fermentazione naturale, possono contribuire a modificare il profilo isotopico delle ossa. Ma la presenza di larve, suggerisce lo studio, ha avuto un peso significativo.

Il cibo della fame e dell’ingegno

In tempi di carestia, le larve erano una risorsa. Ma anche una forma di conservazione preistorica

Nel mondo moderno, l’idea di mangiare vermi fa storcere il naso. Ma per miliardi di persone, ancora oggi, gli insetti sono una parte regolare e stimata della dieta. Le larve di mosca, in particolare, sono un concentrato di energia e proteine, facili da raccogliere e sicure se consumate in ambiente freddo o cotte. I Neanderthal avrebbero potuto utilizzarle in modo sistematico, magari estraendole da carcasse nascoste in grotte o sepolte nella neve.

Una pratica simile è attestata in alcune culture native e potrebbe rappresentare una tradizione antichissima, condivisa anche con Homo sapiens. In fondo, per sopravvivere nei climi rigidi dell’Eurasia paleolitica, l’ingegno doveva contare quanto la forza.

Addio al cliché dell’uomo delle caverne

Una specie flessibile, ingegnosa, che sfruttava ogni risorsa: così cambia la nostra visione del Neanderthal

Questa scoperta si aggiunge a una lunga serie di ricerche che negli ultimi decenni hanno restituito ai Neanderthal una dignità perduta. Lungi dall’essere rozzi o limitati, si rivelano oggi capaci di creare strumenti sofisticati, di esprimersi attraverso simboli, di adattarsi a condizioni estreme con soluzioni originali.

Il loro approccio alimentare non faceva eccezione. Non erano semplicemente cacciatori di mammut, ma raccoglitori di risorse alternative, manipolatori di cibo e, forse, primi conservatori della carne. Una visione che sovverte il mito dell’uomo bruto e lo sostituisce con quello di un essere umano flessibile, capace di resilienza e creatività.

Dietro un osso, una civiltà

Ogni tracciato isotopico è una storia. Ogni larva, un pasto. Ogni scoperta, un passo verso l’altro

Ripensare la dieta dei Neanderthal significa anche ripensare la nostra identità.

L’uomo moderno ha a lungo proiettato su Homo neanderthalensis la propria idea di superiorità biologica e culturale. Ma l’archeologia molecolare, silenziosa e inesorabile, smonta questi pregiudizi pezzo dopo pezzo.

Oggi, una larva fossilizzata nella memoria di un osso ci racconta che quei Neanderthal erano, in fondo, molto simili a noi. Curiosi, affamati, ingegnosi. Disposti a tutto, anche a mettere sotto i denti ciò che oggi definiremmo disgustoso, per sopravvivere.

Ma anche per vivere, pienamente, con ciò che la natura – cruda, ma generosa – offriva loro.