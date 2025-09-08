Meravigliosa scoperta durante lavori per la fogna. Una tomba a camera ellenistica portata ora alla luce a Manduria, in provincia di Taranto. Cosa contiene? Risale al IV secolo a. C. Il tesoro deposto. La spiegazione degli esperti

Manduria, in provincia di Taranto, torna al centro dell’attenzione archeologica con una scoperta di notevole rilievo. In via Scarciglia, durante i lavori per la posa di nuovi tronchi fognari a cura di Acquedotto Pugliese, è emersa una tomba a camera di età ellenistica, databile al IV secolo a.C. La scoperta è stata annunciata poco fa dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi, Lecce e Taranto, che ha seguito scientificamente le operazioni di scavo. Un rinvenimento inatteso, ma in parte prefigurato dai ritrovamenti precedenti, che restituisce al territorio una testimonianza preziosa delle pratiche funerarie messapiche.

Architettura e decorazione della sepoltura

La tomba si articola in due ambienti distinti. Il primo (nella foto qui sopra) , interpretabile come dromos o anticamera, conserva ancora tracce di intonaco dipinto di rosso, attraversato da una fascia bianca in rilievo che percorre le pareti. Qui sono stati recuperati vasi, lucerne, unguentari e piatti in ceramica, disposti in giacitura primaria, tutti databili al IV secolo a.C. L’ingresso alla camera funeraria, ornato da una trabeazione modanata, era chiuso in origine da una porta in pietra a doppio battente, anch’essa intonacata di rosso. Di tale chiusura restano oggi frammenti significativi.

All’interno della camera, anch’essa intonacata e decorata, quattro incassi rettangolari lungo la parete meridionale suggeriscono la collocazione di un lettino funebre, probabilmente destinato ad accogliere il corpo del defunto in una posizione di rilievo.

Segni di violazione e la seconda tomba adiacente

Gli archeologi hanno rilevato tracce di antiche manomissioni. Fori praticati nelle pareti hanno messo in comunicazione la camera principale con una seconda sepoltura, che all’esterno si presentava ancora sigillata. All’interno, però, non vi era corredo, segno evidente di un depredamento antico. Tra i materiali di riempimento è emersa però una moneta romana, un denario repubblicano: una testimonianza che documenta la continuità d’uso dell’area funeraria anche in età romana, quando Manduria era ormai profondamente intrecciata alle dinamiche politiche e culturali di Roma.

Un quartiere funerario nella Manduria ellenistica

Il rinvenimento conferma la vocazione funeraria di questo settore urbano. Già nel 2024, nello stesso cantiere, erano state individuate undici sepolture a fossa ricavate nella roccia. La nuova scoperta aggiunge un tassello importante: non solo semplici tombe scavate nel banco lapideo, ma anche sepolcri monumentali a camera, concepiti per personaggi di rango. Questa varietà riflette la stratificazione sociale della comunità messapica, capace di adottare e adattare modelli architettonici e decorativi di influenza greca, senza perdere del tutto le proprie specificità culturali.

I Messapi e il mondo ellenico

Manduria, una delle più importanti città dei Messapi, rappresentava nel IV secolo a.C. un crocevia tra la tradizione indigena e il mondo ellenico. In quest’epoca, le influenze greche penetravano nel Salento attraverso Taranto e i porti della costa ionica, portando con sé nuove forme artistiche, ceramiche raffinate, rituali funerari e architetture monumentali. La tomba appena scoperta è testimonianza diretta di questo dialogo culturale: un’architettura di matrice greca, arricchita da usi funerari locali, che racconta la storia di una società in trasformazione.

Le parole della Soprintendenza

Nel comunicato ufficiale, la Soprintendenza ha sottolineato il valore della scoperta: «Il rinvenimento della tomba a camera di età ellenistica a Manduria costituisce un tassello fondamentale per la conoscenza delle pratiche funerarie della comunità messapica. La ricchezza delle evidenze materiali e architettoniche consente di approfondire il rapporto tra il centro messapico e il mondo greco, offrendo al tempo stesso nuove prospettive per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale del territorio».

Ricerca, tutela e innovazione digitale

Lo scavo è stato condotto dalla ditta specializzata Impact Soc. Coop., in collaborazione con la Soprintendenza e con l’Acquedotto Pugliese, che ha dimostrato sensibilità nel conciliare infrastrutture moderne e tutela archeologica. A completamento delle indagini è in corso un rilievo fotogrammetrico, volto a realizzare un modello digitale tridimensionale della tomba. Questo strumento non solo garantirà una documentazione precisa, ma potrà favorire in futuro una fruizione pubblica innovativa, capace di restituire ai cittadini e ai visitatori l’emozione di entrare virtualmente in un sepolcro ellenistico del Salento.