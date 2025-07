Mare Adriatico. Emozione. Scoperto un relitto del IV secolo a.C. Cosa sono quelle cose nella sabbia? Vasi pregiati e ossa? Scendiamo a 30 metri nel blu dipinto di blu

di Anna Maria Perini /”Nostro servizio”.

Si scende. Il respiro si regolarizza, l’acqua si fa densa e blu. A trenta metri sotto il livello del mare, al largo della cittadina di Komiža, sulla costa occidentale dell’isola croata di Vis, appare ciò che non si pensava più di vedere: le ossa lignee di una nave greca, adagiata sul fondo sabbioso. E non solo le costole di una nave. Anfore e resti umani, su una rotta di navigazione costiera che esportava merci e civiltà dalla Grecia al Nord, bordeggiando lungo rotte litoranee, fino alla costa dalmata e croata, risalendo, poi, lungo l’arco per ridiscendere verso l’area veneta ed etrusca.

Siamo nel cuore del mare Adriatico, dove le rotte si incrociano da millenni e dove la storia torna a parlare. Il relitto risale al IV secolo a.C., e rappresenta uno dei più antichi esempi conosciuti di navigazione mercantile ellenica in queste acque. Una scoperta che riapre scenari, che svela viaggi e commerci di un mondo antico e raffinato, teso fra le colonie greche e i grandi porti dell’Etruria padana.

Si scende e si scopre

Un relitto greco del IV secolo a.C. si rivela tra i fondali di Vis

Gli archeologi dell’Istituto Croato per la Conservazione si sono mossi con cautela: la profondità variabile tra i 30 e i 50 metri e la fragilità del carico richiedevano interventi graduali. Ora, dopo mesi di lavoro, si può parlare di scoperta ufficiale: una nave mercantile greca del IV secolo a.C., straordinariamente ben conservata, giace tra sabbie e sedimenti.

Il carico intatto nel blu

Anfore, olio, spezie e ceramiche: la merce per Issa è ancora qui

Tra gli oggetti che riaffiorano dalla sabbia e dal limo, ci sono anfore dal ventre ampio, ceramiche da mensa, contenitori per olio d’oliva, spezie e alimenti conservati. Si trovano oggetti personali, resti umani, ma soprattutto una sezione dello scafo rivestita di piombo, ancora intatta: un raro esempio delle tecniche navali dell’Egeo classico. Alcuni manufatti sembrano posati lì da poco, come se qualcuno li avesse dimenticati solo ieri. Invece sono passati 2400 anni. Eppure, la bellezza resta.

Si esplora e si ricostruisce

La nave era diretta alla colonia greca di Issa, fondata da Siracusa nel 397 a.C.

La nave, secondo gli studiosi, stava probabilmente trasportando rifornimenti verso la colonia ellenica di Issa, l’attuale Vis, fondata nel 397 a.C. da coloni siracusani. Una base importante per il controllo marittimo e commerciale dell’Adriatico orientale, Issa fu il seme di una fioritura culturale e urbanistica durata secoli: templi, fortificazioni, monete, scambi. La sua fondazione segnò l’inizio di una grecizzazione profonda delle isole dalmate, in parallelo con l’insediamento di Pharos (oggi Hvar), altra colonia fondata nel 384 a.C.

Il fascino del legno e della sabbia

Il relitto è uno dei più antichi mai scoperti nell’Adriatico

Jurica Bezak, archeologa capo del progetto, ha evidenziato lo straordinario stato di conservazione del sito. “Le ceramiche di lusso e la struttura lignea rivestita in piombo non hanno eguali nella regione”, ha detto. E in effetti, ci si immerge e si scopre un mondo intero, sepolto ma non perduto. Un laboratorio della memoria antica.

Il relitto rappresenta, infatti, uno dei più antichi esempi di nave ellenistica scoperti nel bacino adriatico, aprendo nuove prospettive sulla portata e la frequenza delle rotte marittime greche in questa parte del Mediterraneo.

Una scoperta che arricchisce

Il museo di Vis ospiterà parte dei reperti: memoria, cultura e turismo si intrecciano

Il progetto è coordinato dall’Istituto Croato per la Conservazione in collaborazione con diving club locali e il Museo del Patrimonio di Vis, dove molti dei reperti saranno esposti dopo il restauro. Si prevede che gli scavi continuino per anni. L’operazione si muove tra ricerca archeologica, valorizzazione turistica e identità culturale: una pagina luminosa per la storia dell’Adriatico.

Oltre le isole: le rotte verso l’Italia

Si navigava anche verso Spina e Adria, lungo la costa degli Etruschi del nord

Ma da dove veniva e dove stava andando davvero questa nave? La rotta verso Issa è probabile, ma non esclusiva. Dal punto del ritrovamento, la costa italiana dista appena 200-220 chilometri, ma a quei tempi i viaggi di questo tipo si affrontavano viaggiando lungo la costa, limitando le traversate. Si può allora ipotizzare che il “cargo” alimentasse il commercio di materiali greci, che, a nord, giungeva fino litorale dell’antica Etruria padana: le città portuali di Spina, di Adria, forse Ravenna, Classe, o gli approdi minori della Romagna preromana. Gli Etruschi erano – culturalmente – molto vicini ai Greci.

Si navigava con il sale, il vino, la ceramica, ma anche con le idee, le tecniche, le forme del vivere e del commerciare. Gli Etruschi accoglievano questi beni con entusiasmo, li reinterpretavano, li mescolavano con il proprio gusto raffinato. E così, dal cuore dell’Egeo ai lidi fangosi del Po, una sottile trama di scambi culturali e commerciali percorreva le onde.